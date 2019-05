Trump nominiert erneut Frau als Staatssekretärin für US-Luftwaffe

US-Präsident Donald Trump hat wieder eine Frau als Staatssekretärin für die US-Luftwaffe nominiert. Die ehemalige Botschafterin und Geschäftsfrau Barbara Barrett aus dem Bundesstaat Arizona werde eine «herausragende» Staatssekretärin sein, erklärte Trump am Dienstag im Onlinedienst Twitter.

I am pleased to announce my nomination of Barbara Barrett of Arizona, and former Chairman of the Aerospace Corporation, to be the next Secretary of the Air Force. She will be an outstanding Secretary! #FlyFightWin