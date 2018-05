Trump sagt Koreagipfel ab und lässt sich feiern

Im gewohnten Trump-Trubel der abgelaufenen Woche – Absage des Gipfels mit Kim Jong-un, Erfindung eines «Spionage-Skandals» und etliches mehr – ging die Festansprache des US-Präsidenten an der Marineakademie in Annapolis in Maryland unter. Obschon Trump darin klar wie selten seinen Katechismus von überdrehtem Nationalismus und «Amerika First» präsentierte und seinen und den Irrglauben seiner Anhängerschaft, wonach der Rest der Welt US-Amerika «übervorteilt» habe, einmal mehr bekräftigte.

Vor den Abgängern der Marineakademie besang Trump den «wiedererwachten Geist und die wiedererwachte Macht Amerikas» und behauptete, dank ihm werde Amerika «wieder respektiert». Der Präsident sondert derlei Selbstlob in einer Endlosschleife ab, die Rede in Annapolis gehörte dazu, auch wenn sie, wie so vieles in Trumps politischer Disneyworld, an der Realität vorbei schrammte.

Dass sein «Jingoism» den USA neuen Respekt eingetragen habe, wie der Präsident wirklich zu glauben scheint, ist ein Märchen. Wahr ist das Gegenteil: Verbündete wenden sich nach Trumps Irrfahrten durch die Weltpolitik und seinen Aufkündigungen hart erstrittener internationaler Vereinbarungen von US-Amerika ab; von Australien bis Schweden, von Argentinien bis Südafrika ist Trump so unbeliebt wie nicht einmal George W. Bush vor ihm.

Erwartet wird die Kapitulation

Wer in der internationalen Arena Befehle bellt, die Anliegen von Verbündeten grob missachtet und sich Gegner im Akkord schafft, kann nicht erwarten, geliebt oder zumindest respektiert zu werden. Trump zerstört, woran die amerikanische Diplomatie seit 1945 gearbeitet hat. Als Ersatz für kluge Diplomatie bieten der Präsident und sein kriegsversessener Sicherheitsberater John «Regime Change» Bolton Widersachern eine Tracht Prügel an.

Doch offen für Gipfeltreffen: Donald Trump

Nuancen, etwa im Umgang mit Teheran, gibt es nicht, erwartet wird die Kapitulation. Hätten Harry Truman und sein Nachfolger Dwight Eisenhower ebenso agiert, wäre der Dritte Weltkrieg mit der Sowjetunion spätestens 1955 ausgebrochen. US-Diplomaten wie George Kennan oder Dean Acheson hätten mit Trump und seinem simplen Weltverständnis – «ich gewinne, du verlierst» – wahrlich nichts anfangen können. Henry Kissinger übrigens auch nicht.

Denn Trump verprellt, er antagonisiert, er provoziert, ohne die Konsequenzen zu durchdenken. Nicht ein einziges internationales Abkommen hat dieser Präsident bislang unterzeichnet. Die Abrissbirne ist sein Wahrzeichen.

Tief gespaltenes Land

Nun steht sogar das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta auf der Kippe. Falls Anfang Juli der linke Favorit Lopez Obrador die Präsidentschaftswahlen in Mexiko gewinnt, wird sich das gespannte amerikanische Verhältnis zu Mexiko – welche Nation lässt sich schon als eine Meute von Vergewaltigern und Kriminellen beschimpfen? – weiter verschlechtern. Trump ist das gleichgültig. Er lebt in einer Blase, die durch die Hofberichterstattung von «Fox News» und die Verehrung seiner weissen und zumeist älteren Anhängerschaft definiert wird.

Zu erklären, mit ihm habe US-Amerika wieder alte Grösse erlangt, ist nicht nur hanebüchen. Es ist unwahr. Niemals seit den Jahren vor dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert war das Land ähnlich tief gespalten, selten wurde ein Präsident trotz guter Konjunktur so abgelehnt wie Trump.

Sinkende Lebenserwartung, groteske soziale Ungleichheit, die durch die republikanische Steuerreform weiter verschärft wird, nahezu wöchentliche Massaker an US-Schulen und eine Explosion der Staatsdefizite: Von neuer Grösse kann keine Rede sein. Wer wie Trump und seine Fans bei der Waffenlobby NRA auf das Massaker an Schulen mit der Forderung reagiert, mehr Schusswaffen an Lehrer auszuteilen und die Zahl der Ein- und Ausgänge an Schulgebäuden zu reduzieren, offenbart einen geistigen Bankrott der besonderen Art.

«Zu gewinnen ist ein tolles Gefühl»

Statt mehr Waffen bräuchte es eine runderneuerte Kanalisation und Stromversorgung sowie verbesserten Schutz gegen Wirbelstürme und Klimawechsel. Die US-Infrastruktur bedarf dringend der Erneuerung, das grosse amerikanische Gefängnis einer Entleerung und die Mittelklasse staatlicher Hilfen, um Krankheit und die Ausbildung der Kinder meistern zu können. Nichts davon ist am Horizont sichtbar. Statt Reformen anzuschieben, verliert sich Trump in einer Traumwelt, wo Spione auf ihn angesetzt werden und ein möglichst üppiger nuklearer «Knopf» zum Phallussymbol geworden ist.

1985 drohte Ronald Reagan, die USA würden «Attacken von Outlaw-Staaten und ihrer merkwürdigen Ansammlung von Aussenseitern, Verrückten und armseligen Kriminellen nicht tolerieren». Unter Trump sind die USA jetzt selber auf dem besten Weg zu einem «Schurkenstaat», wie ihn Bill Clintons Sicherheitsberater Anthony Lake 1994 definierte: Ein «Outlaw-Staat, der nicht nur ausserhalb der Familie demokratischer Staaten steht, sondern auch ihre Grundwerte attackiert.»

Dank der Kräfte, die gegen Trump und seine autokratischen Impulse Tag für Tag zu Felde ziehen, seien es Medien wie die «New York Times», die demokratische Opposition im Kongress oder das tapfere Fähnlein republikanischer Aufrechter, sind die Vereinigten Staaten noch nicht dort, wo Donald Trump sie haben möchte. Dennoch hat die amerikanische Demokratie nach bald anderthalb Jahren Trump ebenso gelitten wie das amerikanische Ansehen. «Zu gewinnen ist so ein tolles Gefühl», erklärte der Präsident vor den Kadetten der Marineakademie. Was eigentlich wurde seit dem Januar 2017 gewonnen? (Tages-Anzeiger)