Trump tobt nach Russland-Vorwürfen

Die US-Bundespolizei FBI hat laut einem Zeitungsbericht 2017 Ermittlungen zu der Frage eingeleitet, ob Präsident Donald Trump für Russland agiert. Die Untersuchung sei nach der Entlassung von FBI-Chef James Comey durch Trump im Mai 2017 eröffnet worden. Wie die «New York Times» am Freitag unter Berufung auf anonyme Quellen schrieb, hätten die Ermittlungen zugleich auf Spionageabwehr und auf mögliche strafrechtliche Sachverhalte abgezielt.

Die Times zitiert in ihrem Bericht ehemalige Mitarbeiter der Behörde. Demnach habe die Gegenspionage-Einheit des FBI schon kurz nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten darüber nachgedacht, Ermittlungen wegen möglicher «anti-amerikanischer Aktivitäten» Trumps aufzunehmen. Anlässe dafür habe es genug gegeben: So hatte Trump etwa von FBI-Chef Comey Loyalität gefordert und ihn gebeten, Ermittlungen gegen Trumps Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Letztlich – so der Bericht der Times – habe die Behörde aber auf eine Untersuchung verzichtet, auch aus Sorge vor den politischen Konsequenzen.

Als Trump dann James Comey feuerte und das bei mehreren Gelegenheiten unverhohlen mit dessen Russland-Ermittlungen begründete sei die Ermittlung dennoch eingeleitet worden. Die Ermittler sollten die Frage klären, ob Trump wissentlich mit Russland zusammenarbeite, oder ohne es zu merken von russischen Interessen geleitet werde. Die Ermittlungen wurden allerdings bereits mehrere Tage nach ihrem Beginn mit der Russland-Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller verschmolzen. Ob diese nach wie vor Teil der Ermittlungen Muellers sind, liess der Bericht der New York Times offen.

«Lügender Schleimer»

Der US-Präsident reagierte am Samstag mit einer Reihe wütender Twitter-Nachrichten auf die Berichterstattung. In seinem ersten Tweet schrieb er: «Wow, ich habe gerade aus der scheiternden New York Times erfahren, dass die korrupten Ex-Führungskräfte des FBI, die fast alle gefeuert oder gezwungen waren das Amt aus sehr schlechten Gründen zu verlassen, eine Untersuchung gegen mich eröffnet haben, ohne Grund und ohne Beweise, nachdem ich den lügenden James Comey gefeuert habe, diesen Schleimer!»

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze!