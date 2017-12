Trump und der Churchill-Vergleich

Der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, sorgte diese Woche mit einer provokativen Aussage für Aufruhr. In einem Tweet schrieb er, Donald Trump sei wie Winston Churchill – nicht nur was seine Führungsqualitäten anbelange, sondern auch die Geringschätzung durch die eigene Partei, die Opposition und die Presse.

Churchill was hated by his own party, opposition party, and press. Feared by King as reckless, and despised for his bluntness. But unlike Neville Chamberlain, he didn't retreat. We had a Chamberlain for 8 yrs; in @realDonaldTrump we have a Churchill. — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) 26. Dezember 2017

Mit Churchill verglichen zu werden, das scheint etwas Erstrebenswertes. Besonders ausgeprägt ist die Sehnsucht danach in den USA. Und gelegentlich wird eine solche Anbiederung bei Churchill von den Briten mitinszeniert. Das Theater soll suggerieren, dass eine «besondere Beziehung» zwischen London und Washington existiert. Das war mal so, ist mittlerweile aber Humbug, auch wenn vor allem britische Konservative weiterhin die «Special Relationship» beschwören. In Washington wird darüber eher gespottet, aber hinter vorgehaltener Hand, um den einstigen Kolonialherren nicht wehzutun. Churchill hingegen bleibt eine grosse Nummer in der US-Hauptstadt. Wird von einem Präsidenten gesagt, er sei «wie Churchill», ist sein historisches Vermächtnis fast gesichert. Ronald Reagan und seine Muse Maggie Thatcher galten sogar als Zwillinge, was Churchill betraf: Beide seien wie Sir Winston, behaupteten ihre Fans.

Gerüchte über Vaterschaft

Nach dem Ende seiner Amtszeit erhielt Reagan 1989 denn auch einen «Winston Churchill Award» aus der Hand von Prinz Philip. Thatcher hatte die Auszeichnung schon zuvor erhalten. Sie werde «von Zeit zu Zeit an Individuen mit aussergewöhnlichen Errungenschaften verliehen, welche die Werte und Massstäbe Winston Churchills verkörpern», hiess es in der Laudatio auf Reagan.

Niemand vermochte Churchill in Bill Clinton zu erkennen, aber es gab Gerüchte im paranoiden Lager, wonach Clinton in Wirklichkeit der Sohn von Pamela Churchill Harriman gewesen sei. Die Britin und spätere Amerikanerin war ein paar Jahre mit Sir Winstons trinkfreudigem Sohn verheiratet und später Clintons Botschafterin in Paris. Das Gerücht mochte total verrückt sein, nicht weniger verrückt aber war die nächste amerikanische Inkarnation von Sir Winston: nämlich George W. Bush.

Wie Sir Winston sah sich Bush als Kriegspräsident. Während der Brite als Premier jedoch den Nazis trotzte und mithalf, Europa vor ihnen zu retten, muste Bush erst einen Krieg ankurbeln, um wie Churchill zu sein. Er marschierte im Irak ein, worauf ihn sein Berater Karl Rove zum «Kriegspräsidenten» ernannte. Gewiss polierte Bush täglich die Büste Churchills im Oval Office, dem Arbeitsplatz des Präsidenten im Weissen Haus.

Als Barack Obama diese Büste entfernte, um Platz für eine Büste von Martin Luther King zu machen, geriet die britische Welt mächtig in Wallung. Man witterte eine Verschwörung. Obama habe Churchill geschnitten, weil Sir Winston «für den teils kenianischen Präsidenten ein Symbol des britischen Empires» gewesen sei, lärmte Boris Johnson, damals noch Bürgermeister von London. Nun ist der Mann trotz mentaler Aussetzer britischer Aussenminister.

Später erklärte Obama die Hintergründe des Büsten-Austauschs. Sir Winston, so Obama, befinde sich jetzt in seinem Studierzimmer unweit des Oval Office. Er sehe den britischen Superstar jeden Tag und auch am Wochenende, «wenn ich im Studierzimmer im TV Basketballspiele anschaue», sagte Obama. Im Übrigen liebe er Churchill.

Es half Obama nichts: Leute wie Johnson sprachen dem ersten afroamerikanischen Präsidenten das Recht, wie Churchill zu sein, entschieden ab. Statt mit Churchill verglichen sie Obama mit Neville Chamberlain, der Hitler zu Kreuze gekrochen war.

Unter Donald Trump ist indes alles wieder wunderbar im Weissen Haus: Kaum war Trump eingezogen, wurde die Büste von Sir Winston wieder ins Oval Office gestellt. Trump brüstete sich schon im Januar in einer Rede vor der Belegschaft der CIA damit.

Sir Winstons Umzug zahlt sich jetzt aus für Trump: Nachdem er einen neuen Churchill-Film mit Gary Oldman als Sir Winston gesehen hatte, verklärte Mike Huckabee, der ehemalige republikanische Gouverneur von Arkansas, Trump kurzerhand zum neuen Churchill. Huckabee wollte selber mal Präsident werden, schaffte es aber nicht. Statt seiner arbeitet Tochter Sarah Huckabee Sanders im Weissen Haus. Sie ist Trumps Pressesprecherin und wischt gelegentlich hinter dem Boss auf.

Wie Trump, so Vater Huckabee, habe sich auch Churchill mit Gott und der Welt angelegt und sei entsprechend verhasst gewesen. «Aber im Gegensatz zu Neville Chamberlain hat er nicht den Rückzug angetreten. Wir hatten acht Jahre einen Chamberlain; mit Donald Trump haben wir jetzt einen Churchill», twitterte Huckabee.

Nobelpreis für Trump umwahrscheinlich

Okay. Obama ist Chamberlain und Trump ist – ? Sicherlich ist Trump nicht Sir Winston, wie der norwegische Parlamentsabgeordnete Kristian Tonning Riise in einem Tweet als Antwort auf Huckabee darlegte: «Churchill diente seinem Land 55 Jahre im Parlament, 31 Jahre als Minister und 9 Jahre als Premier. Er erlebte 35 Schlachten, wurde 14-mal für Tapferkeit ausgezeichnet» und habe zudem den Nobelpreis für Literatur erhalten.

Nicht nur ist extrem unwahrscheinlich, dass Trump jemals einen Nobelpreis für etwas Geschriebenes erhalten wird. Trumps Schlachten spielten sich zudem vor Gerichten und in den Chefetagen von Banken ab.

Und im Boudoir: In einem Interview bezeichnete sich Trump 1997 als «tapferen Soldaten», der Geschlechtskrankheiten vermieden habe. Denn Sex sei wie der Vietnamkrieg, vor dem sich Trump gedrückt hatte. «Es ist eine gefährliche Welt da draussen, es ist furchteinflössend, wie Vietnam», sagte Trump über seine Sexkapaden. Nicht gerade churchillianisch, aber immerhin: Wie Sir Winston war auch Donald Trump allerlei Gefährdungen ausgesetzt.

