Trump und die Latino-Gang MS-13

Die Schlagzeile hätte von einem Boulevardblatt stammen können, von einem klickgetriebenen Nachrichtenportal oder vom aufgeregten Sekretär irgendeiner Splitterpartei. Doch sie stammte aus dem Weissen Haus. «Was Sie über die gewalttätigen Tiere von MS-13 wissen müssen», stand über der Medienmitteilung, die Donald Trumps Pressestelle Anfang Woche verschickte. Bei MS-13 handelt es sich um eine Latino-Gang, die mancherorts Angst und Schrecken verbreitet, und den US-Präsidenten beschäftigen die «Animals» gerade sehr. Am Mittwoch reiste er nach Long Island, um dort eine Rede zu halten, in der MS-13 eine prominente Rolle zugedacht war.

Die transnationale Gang ist dort, wo sie präsent ist, durch beispiellose Brutalität aufgefallen. Darum eignet sie sich perfekt als Feindbild, das sich politisch ausnutzen lässt. Sie erlaubt es dem Präsidenten, die Themen Migration und Kriminalität in den grellsten Tönen zu verbinden – ohne dass man ihm ernsthaft Rassismus vorwerfen kann. Wenn er, wie er es vergangene Woche tat, im Kontext von illegalen Migranten über «Tiere» spricht, verweist er danach darauf, dass er ganz sicher nicht alle Einwanderer gemeint habe, sondern nur die Verbrecher der Gang. Und wer will die schon verteidigen?

Trump nennt sie «Tiere»



Der US-Präsident äussert sich an einer Pressekonferenz über die MS-13.

«Tiere» also. In der Medienmitteilung des Weissen Hauses fällt der Begriff nicht weniger als zehnmal. Zum Beispiel, wenn ein Fall aus Maryland beschrieben wird, bei dem Gangmitglieder laut Anklage mehr als hundertmal auf einen Mann einstachen und ihn danach «köpften, zerstückelten und ihm das Herz aus dem Körper rissen», wie es im Communiqué bildhaft heisst. Oder der Fall aus Houston, bei dem eine Frau vergewaltigt und eine andere getötet wurde. Als im Gerichtssaal die Anklage verlesen wurde, hätten «die Tiere von MS-13» gelacht, gegrinst und in die Kameras gewinkt. Finstere Bösewichte, wie sie in Cartoons gezeichnet werden.

Töten und vergewaltigen

Die Gang MS-13, oder Mara Salvatrucha, hat ihren Ursprung in Los Angeles. Sie wurde dort in den 1980er-Jahren von Leuten aus El Salvador gegründet, die vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat geflohen waren und nun in Kalifornien eine Fehde mit einer anderen Gang – der von Mexikanern dominierten Barrio 18 – austrugen. Inzwischen ist die Bande auch an der Ostküste präsent, vor allem in den Agglomerationen von Washington, New York und Boston. Ihr Motto («mata, viola, controla», also «töte, vergewaltige, kontrolliere») nehmen die oft schwer tätowierten Mitglieder sehr ernst.

Laut einem Bericht der Organisation Insight Crime, die zu organisierter Kriminalität forscht, wurde der Aufstieg von MS-13 dadurch begünstigt, dass die US-Regierung nach dem Ende des Bürgerkriegs in El Salvador 1992 damit ­begann, Salvadorianer ohne gültige Papiere zurückzuschicken. Darunter waren auch viele, die in einem US-Gefängnis sassen. Rund 20'000 Kriminelle schafften die USA Iaut Insight Crime ­zwischen 2000 und 2004 aus. In El ­Salvador trafen die Deportierten auf überfüllte Gefängnisse und eine überforderte Regierung. Die Gang wuchs und gedieh, sie gründete Ableger in anderen Ländern. Und viele Mitglieder, die in El Salvador Gewalt verbreiteten, kehrten zurück in die USA.

Wie gross die Gefahr ist, die heute in den Vereinigten Staaten von MS-13 ausgeht, ist unter Experten umstritten. Nach Angaben des US-Justizministeriums schwankt die Mitgliederzahl schon seit vielen Jahren zwischen 6000 und 10'000 (im ganzen Land gibt es geschätzt 1,4 Millionen Mitglieder von Gangs). Im Gegensatz zu anderen ­verbrecherischen Organisationen ist MS-13 zudem nur lose strukturiert. An der Westküste habe ihr Einfluss in den vergangenen Jahren eher abgenommen, sagte die Anthropologin Jorja Leap, die ein Buch über die Gang geschrieben hat, dem Magazin «The Atlantic».

«Und sie sind illegal hier»

Unbestritten ist, dass das öffentliche Profil von MS-13 mit dem Amtsantritt Trumps gestiegen ist. Der Chefredaktor von «Time» beschrieb einmal, wie sich Trump kurz nach seiner Wahl während eines Interviews entschuldigte, um in einem anderen Zimmer eine Zeitung zu holen, die gerade in dicken Lettern über einen Mord der Bande berichtet hatte. «Sie kommen aus Zentralamerika, sie sind tougher als alle Leute, die Sie je getroffen haben», sagte Trump. «Sie töten und vergewaltigen alle da draussen. Und sie sind illegal hier.» Seither sprach er mehrfach darüber, selbst in seiner Rede zur Lage der Nation im vergangenen Januar.

Auch deshalb ist MS-13 im rechten ­Lager längst zur Chiffre geworden, zur Metapher für einen behaupteten Zu­sammenhang zwischen Kriminalität und illegaler Einwanderung. Jeder Latino-Migrant ein potenzielles MS-13-Mitglied: Das ist die Botschaft, die Trump und seine Anhänger verbreiten. Sie verweisen dann auf die hohe Zahl von unbegleiteten und minderjährigen Einwanderern, die in den vergangenen Jahren über die Südgrenze in die USA gelangten. Von 260'000 dieser Migranten, die von der Grenzwache zwischen 2011 und 2017 in Empfang genommen wurden, waren allerdings nur 56 «nachgewiesene oder vermutete» Mitglieder von MS-13. Das sind nicht sehr viele, doch wenn sie zuschlagen, sorgen sie für Aufsehen. Und schaffen es damit bis in die Medienmitteilungen des Weissen Hauses.

(Tages-Anzeiger)