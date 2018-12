Trump vermiest Mattis den geordneten Rücktritt

Nach der Rücktrittsankündigung von US-Verteidigungsminister Jim Mattis für Februar hat Präsident Donald Trump verkündet, ihn bereits zum Jahreswechsel vorerst durch dessen bisherigen Stellvertreter Patrick Shanahan zu ersetzen. Er mache «unseren sehr talentierten Vize-Verteidigungsminister» Shanahan ab dem 1. Januar zum amtierenden Verteidigungsminister, teilte Trump am Sonntag auf Twitter mit.

Trumps versandte seine Ankündigung am Sonntag, nachdem die «New York Times» mit Bezug auf regierungsnahe Quellen berichtet hatte, der US-Präsident erwäge dem Verteidigungsminister zu künden. Als Grund nannte die Zeitung, dass Trump wütend gewesen sei, weil Mattis' Rücktrittsschreiben von US-Medien als ein Rüffel an die Adresse Trumps interpretiert wurde.

Nun ist dieser Eindruck allerdings schwer von der Hand zu weisen, nannte Mattis am Donnerstag in seinem Rücktrittschreiben doch ausdrückliche inhaltliche Differenzen für seine Entscheidung. Der Verteidigungsminister schilderte im Schreiben zunächst mehrere von Trump offensichtlich divergierende Standpunkte. So sei es zum Beispiel «immer» seine «Grundüberzeugungen» gewesen, «dass unsere Stärke als Nation untrennbar mit der Stärke unseres einzigartigen und umfassenden Systems von Bündnissen und Partnerschaften verbunden ist», so Mattis.

Nachdem er mehrere solche Punkte dargelegt hatte, folgerte Mattis: «Da Sie ein Recht auf einen Verteidigungsminister haben, dessen Ansichten zu diesen und anderen Fragen mehr auf Ihrer Linie liegen, halte ich es für richtig, von meinem Posten zurückzutreten.» Mattis hatte seinen Rücktritt für Ende Feburar angekündigt, um genügend Zeit für einen geordneten Übergang einzuplanen. (Hier eine Übersetzung von Mattis' Rücktrittsschreiben.)

Einen Tag zuvor hatte Trump überraschend den Abzug der US-Armee aus Syrien verkündet. Dies stiess nicht nur bei Verbündeten der USA im Kampf gegen den IS auf Unverständnis, sondern ist auch in den Vereinigten Staaten höchst umstritten.

(mch/afp/sda)