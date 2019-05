Trumps Justizminister ist untragbar geworden

Die Rolle des amerikanischen Justizministers kann in ihrer Bedeutung kaum überschätzt werden. Der «Attorney General» ist der oberste Gesetzeshüter der Nation, er dirigiert einen gewaltigen Apparat von Ermittlern, Staatsanwälten und diversen Behörden. Seine Unabhängigkeit vom Präsidenten ist eine Voraussetzung für die Integrität seines Amtes.

Deshalb trat Richard Nixons Justizminister Elliot Richardson zurück, anstatt den Watergate-Sonderankläger Archibald Cox wie vom Präsidenten verlangt zu entlassen. Und deshalb verweigerte George W. Bushs Justizminister John Ashcroft 2004 die Zustimmung zur weitreichenden Überwachung amerikanischer Bürger durch die Regierung Bush.

Der Justizminister hielt den Abschlussbericht von Sonderermittler Mueller bewusst zurück.

Mit Donald Trumps «Attorney General» William Barr verhält es sich hingegen nicht so: Seine Anhörung vor dem Rechtsausschuss des Senats am Mittwoch zeigte einmal mehr, dass Barr sich vor allem als Anwalt und Ausputzer des Präsidenten versteht. Es ist mittlerweile unbestritten, dass der Justizminister den Abschlussbericht von Russland-Sonderermittler Robert Mueller bewusst zurückhielt und die dadurch gewonnene Zeit damit verbrachte, diesen Bericht zu Gunsten Trumps auszulegen.

Barr «drehte» Muellers Report derart, dass der Präsident wahrheitswidrig behaupten konnte, er sei umfassend entlastet worden. Im Verlauf dieser Aktion führte Barr zudem den Kongress hinters Licht: Von Einwänden Robert Muellers gegen sein Vorgehen sei ihm nichts bekannt, behauptete er, obschon ein Brief des Sonderermittlers vorlag, in dem sich dieser über Barrs seltsame Interpretationen des Reports beschwerte.

Seine Glaubwürdigkeit hat der Justizminister längst verspielt.

Ebenso schlimm wiegt, dass Barr jetzt die Aufsicht über Ermittlungen führen wird, die in New York und Washington gegen Donald Trump anhängig sind. Seine Glaubwürdigkeit hat der Justizminister längst verspielt. Sein Verhalten und Trumps Mauern gegen diverse Untersuchungen der Kongressdemokraten könnten eine politische Krise auslösen, wie Washington sie in Jahrzehnten nicht erlebt hat.

Barr sollte von seinem Amt zurücktreten – oder von den Kongressdemokraten angeklagt werden. Als Justizminister ist er untragbar geworden. (Redaktion Tamedia)