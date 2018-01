Trumps Secret Service – zwei Wochen die Schweiz abgeklopft

Die Szene war dramatisch, die Aufregung gross: Donald Trump hält am 5. November 2016 eine Wahlkampfrede in Reno (Nevada), als drei Agenten des Secret Service zum Rednerpult stürmen, sich schützend vor den Präsidentschaftskandidaten stellen und ihn von der Bühne zerren. Gleichzeitig überwältigen andere Secret-Service-Beamte und Polizisten im Publikum einen Mann, den sie für einen Attentäter halten. Es ist aber ein Missverständnis, wie sich rasch herausstellt. Der 40-jährige Zuschauer hatte nur ein zusammengefaltetes Plakat in der Hand gehalten und eine verdächtige Bewegung gemacht, worauf die Agenten blitzschnell und entschlossen in Aktion traten.

Seit dem tödlichen Attentat auf Senator Robert Kennedy im Wahlkampf 1968 werden auch die wichtigsten Präsidentschaftskandidaten durch den Secret Service geschützt. Trump wird nun seit einem Jahr im Weissen Haus rund um die Uhr bewacht. Sicherheitsbeamte begleiten ihn immer, wenn er unterwegs ist. Jeder US-Präsident hat einen Codenamen, bei Trump lautet er «Mogul».

Ohne Secret Service würde ein Präsident ausserhalb des Weissen Hauses kaum einen Tag überleben, sagte einst Joseph Funk, ein früherer Spezialagent des Secret Service. Robuste Männer im Anzug, mit dunkler Brille und Knopf im Ohr: So kennt man die Beschützer des Präsidenten, um die sich viele Legenden ranken. Imageprägend waren auch TV-Serien und Kinofilme wie «In the Line of Fire» (1993) mit Clint Eastwood.

Das reale Leben von Secret-Service-Agenten ist weniger glamourös und abenteuerlich. Der Alltag besteht aus langen Arbeitstagen, Schichtbetrieb, Überstunden, präziser und langwieriger Arbeit hinter den Kulissen. Grosse logistische und organisatorische Herausforderungen sind die Reisen des Präsidenten. Für den Trump-Besuch am WEF in Davos ist vor zwei Wochen ein Vorauskommando des Secret Service in die Schweiz gekommen, um mit den Schweizer Polizeien und der Armee ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten. Die Amerikaner überprüften den Flughafen Zürich, Flugrouten und eventuelle Strassenwege nach Davos sowie mögliche Hotels und andere Gebäude.

Das «Intercontinental», auch «Goldenes Ei» genannt, ist Medienberichten zufolge das Davoser Luxushotel, in dem «Mogul» und seine Entourage absteigen könnten. Bei Auslandsreisen des US-Präsidenten sind allein vom Secret Service rund 600 Beamte dabei. Dazu kommen Armeeangehörige sowie Agenten von CIA und FBI. Weit über tausend Personen werden also Trump bei seinem WEF-Trip begleiten.

Auch die Köche werden überwacht

Was die Beschützer des Präsidenten im Ausland so treiben, beschreiben die US-Journalisten Ronald Kessler und Jeffrey Robinson in ihren Büchern über das Innenleben des Secret Service. Beispielsweise erstellen Kriminaltechniker 3-D-Modelle von Gebäuden, die der Präsident passieren wird, und Diashows zur Raumaufteilung des Gebäudes, wo der Präsident auftreten wird – auf dieser Grundlage werden Aktionspläne für den Angriffsfall entwickelt. Ausserdem erkundet der Secret Service sichere Orte für die Evakuierung des Präsidenten sowie schnellstmögliche Wege zu Spitälern. Diese müssen im Notfall in zehn Minuten erreichbar sein. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Secret Service dem Hotel, in dem der Präsident übernachtet.

Akribisch untersucht wird dessen Suite auf Radioaktivität, verborgenen Sprengstoff, Abhörwanzen und versteckte Kameras. Zudem installieren die Agenten ein eigenes, verschlüsseltes Kommunikationssystem. «Der Secret Service nimmt nicht nur die Etage der Präsidentensuite in Beschlag, sondern auch die Stockwerke darunter und darüber», berichtet Kessler. «Das Hotel wird genauso gut gesichert wie das Weisse Haus. Kein Aussenstehender wird auf die Etage des Präsidenten gelangen.»

Im Weiteren werden Notausgänge geprüft. Schliesslich muss sich das Hotelpersonal Sicherheitschecks durch die Amerikaner gefallen lassen. «Um sicherzustellen, dass niemand Gift unter die Speisen mischt», so Kessler, «überwacht ein Agent die Vorbereitungen in der Küche, nimmt Stichproben von fertigen Gerichten und beobachtet das Servieren.» Manchmal nehmen die Amerikaner eigene Köche und Lebensmittel mit.

Wenn sich der Präsident im Freien bewegt, sind drei Gruppen des Secret Service auf der Hut: die Anzüge tragenden Bodyguards sowie die in schwarzen Kampfanzügen gekleideten Scharfschützen und Spezialisten des Konterangriffsteams (CAT). Die schwer bewaffneten CAT-Agenten sind für Nahkampfsituationen ausgebildet, aber auch für die Abwehr terroristischer Angriffe trainiert. Der Secret Service betreibt einen riesigen Aufwand, um den mächtigsten und meistgefährdeten Menschen der Welt zu beschützen. Bereits die kleinste Panne oder Unaufmerksamkeit kann zu einem tödlichen Anschlag führen.

Die Gründung des Secret Service geht auf Präsident Abraham Lincoln zurück. Die Unterzeichnung des entsprechenden Gesetzes war eine seiner letzten Amtshandlungen gewesen, bevor er am 15. April 1865 beim Besuch einer Theatervorstellung in Washington einem Attentat zum Opfer fiel. Bei der Gründung am 15. Juli 1865 hatte der Secret Service allerdings nicht die Aufgabe, den Präsidenten zu schützen. Sein Auftrag war die Bekämpfung der damals in den USA grassierenden Geldfälscherei. Im Laufe der Zeit übernahm die Behörde aber teilweise auch Personenschutzaufgaben. Dennoch konnte der Secret Service nicht verhindern, dass weitere Präsidenten ermordet wurden: James A. Garfield (1881) und William McKinley (1901). Erst nach dem dritten Präsidentenmord beschloss der Kongress, den Secret Service mit dem permanenten Schutz des Staatschefs zu beauftragen. Dessen Agenten gehörten in jener Zeit zu den wenigen zivilen Bundesbeamten, die Waffen tragen durften. Die nationale Polizeibehörde, das FBI, wurde erst 1908 gegründet.

Seinen schwärzesten Tag erlebte der Secret Service am 22. November 1963 in Dallas, als John F. Kennedy ermordet wurde. Die Warren-Kommission, die das Attentat untersuchte, stellte Versäumnisse und Fehler beim Secret Service fest. So waren die Gebäude entlang der Route nicht gesichert. Trotz der offenen Präsidentenlimousine, die das Attentat ermöglichte, hätte der Tod von Kennedy verhindert werden können, wie der Secret Service selber festhielt: «Wären Agenten auf den hinteren Trittbrettern der Präsidentenlimousine mitgefahren, hätten sie Kennedy noch vor dem tödlichen Schuss nach unten gedrückt und wären auf ihn gesprungen, um ihn zu schützen.»

Seit dem Attentat auf JFK ist die Sicherheitsbehörde stark angewachsen, ein weiterer Ausbau erfolgte nach dem Terror von 9/11. Heute zählt der Sec­ret Service 3200 Spezialagenten, 1300 uniformierte Einsatzkräfte und über 2000 weitere Angestellte. Das jährliche Budget beträgt rund 1,7 Milliarden Dollar, wovon 750 Millionen für Sicherheitsoperationen verwendet werden. Der Secret Service beschützt nicht nur die Präsidentenfamilie, sondern auch den Vizepräsidenten und seine engsten Angehörigen, frühere Präsidenten sowie Staatsgäste. Die Bekämpfung von Finanzdelikten ist weiterhin eine wichtige Aufgabe des Secret Service. Die eigentliche Leibgarde des Präsidenten umfasst rund 350 Spezialagenten, die sich abwechseln.

Der Secret Service ist eine auserlesene Truppe. Bewerben können sich US-Bürger im Alter von 21 bis 37 Jahren. Die Kandidaten benötigen einen Bachelorabschluss eines College oder einer Universität oder aber drei Jahre Berufserfahrung bei der Kriminalpolizei. Zudem müssen sie eine Überprüfung ihrer Lebensumstände, einen Drogentest und einen Test an einem Lügendetektor über sich ergehen lassen, bevor sie aufgenommen werden. In einer siebenmonatigen Ausbildung trainieren sie das präzise Beobachten, das zielgenaue Schiessen, das angemessene Verhalten im Notfall. Das Wichtigste ist: Die Agenten müssen lernen, dass sie bei Schüssen nicht zurückweichen, sondern den Präsidenten abschirmen und wegbringen.

Orgien mit Prostituierten

Einen blutigen Ernstfall erlebte Special Agent Tim McCarthy 1981 beim Attentat auf Ronald Reagan. McCarthy warf sich vor den bereits angeschossenen Präsidenten und erlitt eine Bauchverletzung. Reagan und McCarthy überlebten. Ums Leben kam Leslie Coffelt 1950 bei einem gescheiterten Attentat auf Präsident Harry S. Truman. Obwohl er schon verwundet war, tötete Coffelt einen der zwei Angreifer mit einem Kopfschuss. Coffelt ist der einzige Agent, der beim unmittelbaren Schutz eines Präsidenten starb.

Solche Geschichten nähren den Mythos um den Secret Service. Tatsache ist aber auch, dass er sich wiederholt haarsträubende Pannen und Skandale erlaubt hat. In den Jahren der Obama-Präsidentschaft sorgte der Secret Service für viele negative Schlagzeilen.

Im September 2014 überwand ein Irak-Veteran den Zaun des Weissen Hauses und drang bis ins Innere der Präsidentenresidenz vor. Der verwirrte Mann hatte ein Klappmesser bei sich. Nur zufällig wurde er entdeckt. Kurz zuvor hatte Obama die US-Gesundheitsbehörde besucht, um sich über die Ebolaseuche zu informieren. Im Lift, den Obama benutzte, befand sich ein unbekannter Mann. Der Secret Service stellte erst hinterher fest, dass der Unbekannte bewaffnet und vorbestraft war. Weitere unrühmliche Episoden handeln von Sufffahrten und Sexorgien. So vergnügten sich bei einem Gipfel in Cartagena (Kolumbien) mehrere Spezialagenten mit Prostituierten. Zum Imageschaden in all diesen Fällen kam die Sorge um die Sicherheit von Präsident Obama. Seit Trump Präsident ist, ist es erstaunlich ruhig um den Secret Service. Publik wurde nur, dass das Jahresbudget 2017 der Sicherheitsbehörde bereits im August verbraucht war, nicht zuletzt wegen der zahlreichen Golfausflüge von Trump.

Der US-Präsident wird am Donnerstag in der Schweiz erwartet. Nach Angaben des Bundesamts für Polizei (Fedpol) ist der Secret Service in das schweizerische Sicherheitsdispositiv eingebunden. Das Fedpol bewilligte das Tragen von Faustwaffen. Die Standardwaffe der US-Agenten ist die Pistole des Typs SIG Sauer P229. Ob sie auch Scharfschützen einsetzen können und in welchen Fällen die Leibwächter schiessen dürfen, wollte das Fedpol auf Anfrage nicht beantworten. Offen blieb auch die Frage, ob der Trump-Tross nach unerlaubten Waffen durchsucht wird.

Keine Antwort ist auch eine Antwort: Der Secret Service wird sich in Davos nicht im Geringsten einschränken lassen.

