Trumps Wunschkandidat für Stabsführung sagt ab

Der Favorit für die Nachfolge von John Kelly als Stabschef im Weissen Haus, Nick Ayers, hat Präsident Donald Trump einen Korb gegeben. Ayers teilte am Sonntag auf Twitter mit, er werde das Weisse Haus verlassen und deutete einen Umzug in seine Heimat Georgia an.

Er wolle weiterhin für den Trump-Wahlkampf arbeiten, teilte Ayers auf Twitter mit. Den Wunschkandidaten Ayers wollte Trump Präsidialamtskreisen zufolge für zwei Jahre verpflichten, was der 36-Jährigen aus familiären Gründen aber nicht habe zusagen können.

Thank you @realDonaldTrump, @VP, and my great colleagues for the honor to serve our Nation at The White House. I will be departing at the end of the year but will work with the #MAGA team to advance the cause. ???????? #Georgia