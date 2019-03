Trumps abrupte Kehrtwende sorgt für Verwirrung

«Ich habe heute den Rückzug dieser Sanktionen angeordnet!», schrieb US-Präsident Donald Trump am Freitagabend, während er auf dem Weg zu seinem Golfresort in Florida war. Damit stellte sich Trump gegen das US-Finanzministerium, das am Donnerstag bekannt gegeben hatte, dass es zwei chinesische Schifffahrtsunternehmen wegen der Umgehung von bestehenden Sanktionen gegen Nordkorea auf eine Strafliste gesetzt habe. Laut US-Finanzminister Steve Mnuchin sei die Massnahme «entscheidend», um die Einhaltung der Sanktionen der internationalen Gemeinschaft zu gewährleisten.

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!