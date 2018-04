Trumps «gefährliche Karawane» hat US-Grenze erreicht

Rund 200 Migranten, darunter viele Familien mit Kindern, sind am Sonntag in Tijuana an der Grenze zu den USA angekommen. Sie gehören zu einem Konvoi aus ehemals 1500 Menschen, der sich Ende März auf den Weg von Mexikos Südgrenze Richtung USA gemacht hatte, sich seither aber zerstreute.

«Wir werden um Asyl bitten und hoffen, dass die US-Regierung die Tore öffnet», sagte die 52-jährige Reyna Isabel Rodríguez, die mit zwei Enkelkindern aus El Salvador kam. Sie haben über 4000 Kilometer hinter sich.

Rund 30 der Migranten kletterten den Grenzzaun empor und skandierten Slogans über die Schwierigkeiten von Flüchtlingen. «Wir wollen dem Präsidenten der USA sagen, dass wir keine Kriminellen und keine Terroristen sind, dass er uns die Möglichkeit gibt, ohne Angst zu leben», sagte Irineo Mujica von der Menschenrechtsgruppe Menschen ohne Grenzen, welche den Konvoi organisierte. Auf der US-Seite waren Grenzbeamte zu sehen, welche die Migranten beobachteten.

Scharfe Warnung von US-Seite

Medienberichte über den ursprünglichen Konvoi hatten scharfe Reaktionen von US-Präsident Donald Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter ausgelöst, der Tausende Soldaten der Nationalgarde an die Grenze beorderte, um illegale Einwanderer zu stoppen. Nachdem Fox News über Flüchtlinge berichtet hatte, warnte auch Trump vor der «gefährlichen Karawane».

Als die Aktion sich zu einem diplomatischen Konflikt zwischen Mexiko und den USA ausweitete, wurde sie von Menschen ohne Grenzen gestoppt. Rund 600 Migranten setzten ihre Reise jedoch mehr oder weniger geschlossen mit Bussen oder in Güterzügen fort. Bereits am Dienstag war ein Konvoi mit rund 100 Migranten in der mexikanischen Grenzstadt Mexicali eingetroffen.

Das US-Heimatschutzministerium richtete eine scharfe Warnung an die Flüchtlinge; Washington drohte, die Migranten im Fall eines Grenzübertritts festnehmen zu lassen.

Despite the Democrat inspired laws on Sanctuary Cities and the Border being so bad and one sided, I have instructed the Secretary of Homeland Security not to let these large Caravans of people into our Country. It is a disgrace. We are the only Country in the World so naive! WALL