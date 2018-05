Trumps neue Verschwörungstheorie

Es begann am Sonntag: Er fordere «hiermit, dass das Justizministerium untersucht, ob FBI und Justizministerium den Trump-Wahlkampf zu politischen Zwecken ausspioniert oder überwacht haben, und ob dies von Leuten innerhalb der Obama-Administration angeordnet wurde», twitterte Donald Trump.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes – and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!