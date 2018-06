Trumps undiplomatischer Diplomat sorgt wieder für Ärger

Öffentlich über die deutsche Bundesregierung schimpfen und dafür eine rechtspopulistische Plattform nutzen: Das klingt wie das Gegenteil von Diplomatie. Trotzdem hat der neue US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, ausgerechnet Reportern von Breitbart London ein Interview gegeben, das nun in Berlin Empörung auslöst. In drei Artikeln fasst die Website Grenells Thesen zusammen: seine Hoffnung auf das Erstarken der europäischen Konservativen, seine Kritik am deutschen Verteidigungshaushalt und seine Meinung zu Angela Merkels Flüchtlingspolitik.

Breitbart London ist ein Ableger der US-amerikanischen rechtspopulistischen Meinungsplattform Breitbart, deren einstiger Chef Steve Bannon eine Weile Top-Berater von US-Präsident Donald Trump war. Das Medium und der Botschafter passen zusammen: Beide unterstützen Trump seit dessen Kandidatur. Und sowohl Breitbart als auch Grenell geben sich konservativ, poltern aber gegen «das Establishment» der Politik.

Wenn Grenell also mit der Aussage zitiert wird, dass ihn «viele Konservative aus ganz Europa kontaktiert» hätten, weil sie das Gefühl einer baldigen «Wiederauferstehung» hätten, sind mit «Konservativen» womöglich AfD und Ukip gemeint. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, der mit der rechten FPÖ koaliert, bezeichnet er als «Rockstar». Grenell sagt, er wolle «anderen Konservativen in Europa, anderen Führern, zu mehr Macht verhelfen».

Grenells Sicht auf die Elite

Auf Rückfrage versichert die US-Botschaft, Breitbart habe das Gespräch richtig wiedergegeben. Grenell habe seinen Aussagen nichts hinzuzufügen. Doch das deutsche Aussenministerium will das jetzt genauer wissen. «Wir haben die US-Seite um Aufklärung gebeten», sagte ein Sprecher. Man wolle wissen, ob die Aussagen «tatsächlich so gefallen sind, wie sie wiedergegeben werden». Der frühere SPD-Chef Martin Schulz kommentiert, Grenell benehme sich «nicht wie ein Diplomat, sondern wie ein rechtsextremer Kolonialoffizier».

Politische Einmischung ist ungewöhnlich für Diplomaten. Entsprechende Kritik weist Grenell jedoch auf Twitter zurück: «Die Idee, dass ich Kandidaten/Parteien unterstütze, ist lächerlich. Ich bleibe aber bei meinen Kommentaren, dass wir ein Erwachen der stillen Mehrheit erleben – die die Eliten und ihre Blase ablehnt.»

Absurd. I condemn those comments completely. Don’t put words in my mouth. The idea that I’d endorse candidates/parties is ridiculous. I stand by my comments that we are experiencing an awakening from the silent majority - those who reject the elites & their bubble. Led by Trump. https://t.co/DjSX4SL3bf