US-Abgeordnete tanzt sich ins Herz der Twitter-Gemeinde

Ein anonymer Twitter-Nutzer hat ein Video aus der Studentenzeit von Alexandria Ocasio-Cortez veröffentlicht. Es zeigt die New Yorkerin tanzend auf dem Dach eines Gebäudes. Politische Gegner witterten schon den Untergang der 29-Jährigen. Doch passiert ist das Gegenteil.

«Hier ist Amerikas beliebteste Besserwisserin, die sich wie ein Dummkopf benimmt», schrieb der anonyme Nutzer, der sein Twitter-Konto unterdessen gelöscht hat. «Highschool-Video von ‹Sandy› Ocasio-Cortez», fügte er hinzu.

Tatsächlich stammt das Video aus den Studentenjahren der jüngsten Frau, die jemals in den US-Kongress gewählt wurde. Es war Teil eines längeren Videos, das sie während ihres Studiums an der Universität von Boston gedreht hatte.

«In Wirklichkeit reich»

Anstatt Ocasio-Cortez blosszustellen, hat das Video nun ihre Popularität gesteigert. In den sozialen Medien hat eine Welle des Lobs eingesetzt. «Ein entzückender Tanz, schön zu sehen, wie sie Spass mit ihren Freunden hat», lauten Kommentare.

Auch der Schauspieler Russell Crowe hat sich zum Video geäussert. «Je mehr Politiker wie Alexandria Ocasio-Cortez wir haben, desto eher werden wir alle tanzen», schrieb er auf Twitter.

Hahaha she’s fantastic .

The more politicians we have like @AOC the sooner we’ll all be dancing. This is a real person, in touch with her roots. She has a perspective, a work ethic & a humanity based philosophy that seeks the best outcome for the most people..

More power to her. https://t.co/NEKPAm14Cm