US-Botschafter entschuldigt sich für Lüge

Der neue niederländische US-Botschafter hat sich öffentlich wegen eines Vorwurfs von falscher Berichterstattung entschuldigt. Peter Hoekstra bat am Samstag (Ortszeit) auf Twitter darum, dass seine Entschuldigung angenommen werde.

Please see my comments regarding recent interview. Thank you. Pete pic.twitter.com/gxQOcZ8Duk