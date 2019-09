Vom Dschungel besiegt

Der Weg nach Fordlândia, das wird bereits in Santarém klar, der Hafenstadt an der Mündung des Rio Tapajós in den Amazonas, ist nicht kurz. Aber lohnend. Denn Fordlândia hätte eine Metropole werden sollen und ist heute eine Geisterstadt mitten im Regenwald. Ein Ort, an dem nach heutigem Wert 370 Millionen Dollar versenkt wurden. Und ein Beispiel US-amerikanischer Grossmannssucht.

Weil der Kautschukbaum nur im Amazonasbecken vorkam, besass Brasilien lange ein Monopol. Henry Ford befand: Das soll nicht so bleiben. Der US-Unternehmer hatte 1920 in seinen Fabriken das Fliessband eingeführt und damit das Auto zum Massenprodukt gemacht. Warum sollte er den Brasilianern so viel Geld bezahlen, wenn er genauso gut selbst in die Kautschukproduktion einsteigen konnte?

Das Schnellboot nach Fordlândia passiert den kleinen Ort Alter do Chão. Palmdächer ragen aus dem Wasser. In der Trockenzeit dienen sie als Sonnenschutz. Dann liegen die Sandbänke im Rio Tapajós frei. Hinter Alter do Chão endet die von Menschen bewohnte Welt. So weit das Auge reicht: grün. Das olivfarbene Wasser des Rio Tapajós. Und das leuchtende Grün des Regenwaldes.

Schliesslich erscheint schemenhaft am Horizont ein Gebilde. Ellipsenförmig und auf vier Stelzen ruhend, überragt es den Regenwald. Ein Wasserturm, wie er für amerikanische Kleinstädte üblich ist. Er muss einmal hellblau gewesen sein, aber die Farbe ist verblichen. Ebenso die Inschrift, der verschnörkelte Namenszug «Ford», das Logo der Automarke. An der Anlegestelle wartet Guilherme Lisboa. Ihm gehört die Pousada Americana, ein Gasthof.

König Kautschuk

Auf den ersten Blick ist Fordlândia ein Dorf, wie man es häufig findet im Amazonasbecken: verschlafen, rostrote, unbefestigte Strassen, bunte kleine Häuser. Nur die Lagerhallen passen nicht ins Bild. Eine steht an der Anlegestelle, die zweite im Schilf am Rio Tapajós, die dritte hinter der Kirche. Verlassen, die Scheiben blind oder eingeschlagen. Wie Industriedenkmäler.

«Das war die klassische Art, Kautschuk zu gewinnen», erläutert Guilherme. «In der freien Natur wachsen die Bäume im Schatten anderer, zum Schutz vor Insekten und Pilzen. Die Seringueiros schlugen Schneisen in den Urwald, von Baum zu Baum.» Henry Fords Ansatz war radikaler: Er liess den Urwald komplett abholzen – eine Fläche so gross wie die Kantone Graubünden, Bern und Wallis zusammengenommen. Mit dem Verkauf des Holzes, so das Kalkül, würde sich Fordlândia selbst finanzieren. Eine der vielen Fehleinschätzungen des Autobauers aus Michigan. Das Holz verrottete. Niemand wusste, wie man es in diesem feuchtwarmen Klima trocknen konnte.

Die Strassen in Fordlândia sind schachbrettartig angelegt und gesäumt von kleinen Häusern. Hier haben die Arbeiter mit ihren Familien gelebt; in den Dreissigerjahren waren es rund 5000 Menschen. Bilder von damals zeigen am Reissbrett entworfene Einförmigkeit: ein Haus wie das andere, die Vorgärten manikürt, die Strassen mit breiten Gehwegen. Ein amerikanisches Kleinstadt-Idyll. Die fordschen Arbeitersiedlungen aus Michigan, exportiert in den Dschungel – das war seine Vision.

Inmitten der Überreste spielt sich das Leben der heutigen Bewohner ab.

Im Zentrum der Siedlung eine Grundschule. Mit Fussballplatz, Basketballfeld und Turnhalle. Erbaut im Jahr 1931. Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden. Die Kinder toben durch die Gänge. Mittendrin Gelsonita Bareta, eine der Lehrerinnen. An einer Wand das Bild eines hageren, streng blickenden Mannes. «Das ist Henry Ford. Dieses Bild ist das einzige, das übrig geblieben ist.»

Gelsonita Bareta stammt von den damaligen Plantagenarbeitern ab, wie die meisten Menschen in Fordlândia. Ford bot nicht nur freie Unterkunft, sondern zahlte auch überdurchschnittlich. Und so strömten die Menschen herbei, vor allem junge Männer aus dem armen Nordosten Brasiliens. Gelsonita zieht einen Stuhl heran und lässt sich hineinfallen. In Fordlândia seien Kulturen aufeinandergeprallt, erzählt sie.

Von den Brasilianern wurde erwartet, dass sie sich dem von Prüderie und Arbeitsethos geprägten Weltbild der US-Amerikaner unterwarfen. Rauchen und Alkohol waren verboten, es gab keine Bars, und für eine Stadt mit einem Überschuss an jungen Männern vermutlich noch schlimmer: keine Bordelle. Das einzige Vergnügen waren die Tanzveranstaltungen am Wochenende, mit amerikanischer Musik.

Angesichts solcher Zwangsbeglückung kam es im Dezember 1930 zur Revolte. Auslöser war das Kantinenessen. Statt Reis, Bohnen und gebratenem Maniokmehl wie in Brasilien üblich, wurde den Arbeitern US-amerikanisches Essen vorgesetzt: Haferbrei zum Frühstück, Blattkohl oder Spinat mittags und abends. «Das Essen war aber nur der Auslöser», sagt Gelsonita Bareta. «Die Arbeiter wurden schlecht behandelt. Viele wurden weggeschickt, wegen Kleinigkeiten. Weil sie eine Anweisung nicht befolgt hatten, nicht ein- oder ausgestempelt oder die Nachtruhe nicht eingehalten hatten.»

Weder Gewalt noch Drogen

Wo Gelsonitas Grossmutter zuletzt gearbeitet hat, quietscht heute ein Schild im Wind. Die Inschrift ist noch zu entziffern. Zebu Hotel. Es steht auf einer Bergkuppe, fünf, sechs Kilometer entfernt von der Siedlung der Arbeiter. Die Brasilianer nannten diesen Teil von Fordlândia Vila Americana. Hier lebten die Leiter des Projekts und die höheren Angestellten, allesamt US-Amerikaner. Und die blieben unter sich. Unter den Brasilianern kursierte damals ein Witz: Was können die Amis nach einem Jahr in Fordlândia auf Portugiesisch sagen? Uma cerveja, ein Bier. Und nach zwei Jahren? Duas cervejas.

Viel ist nicht mehr übrig von der Vila Americana. Ein paar Häuser stehen noch. Sie sind verlassen. Von den meisten sind nur Mauern geblieben, von Unkraut überwuchert. 1945 gaben die Amerikaner Fordlândia auf. Im Zweiten Weltkrieg hatten die Alliierten die industrielle Herstellung von synthetischem Kautschuk vorangetrieben. Die Preise für Kautschuk rutschten in den Keller. Henry Ford II, der Enkel des Firmengründers, verkaufte Fordlândia an den brasilianischen Staat. Der Erlös deckte knapp die ausstehenden Löhne.

Fordlândias Friedhof ist riesig, jedenfalls für eine Stadt von früher 5000 und heute vielleicht noch 600 Einwohnern. Die Grabsteine sind schlicht, die meisten ohne das Geburtsdatum des Toten, viele sogar ohne Namen. «Das sind die Gräber der Arbeiter, die beim Bau Fordlândias ums Leben gekommen sind», sagt Guilherme. «Sie sind an Schlangenbissen gestorben oder an Gelbfieber, Typhus oder Malaria, den Krankheiten des Dschungels.» Wie viele Menschen Henry Fords Traum von der Eroberung des Dschungels mit dem Leben bezahlt haben, ist nicht bekannt.

Abends in der Pousada Americana. Guilherme Lisboa hat eine Flasche Whiskey gekauft. Ein Freund kommt zu Besuch: Vágner Ribeiro. Vágner ist Historiker. Er ist in Fordlândia aufgewachsen und hat in Belém studiert, der Hauptstadt des Bundesstaates Pará. Und ist zurückgekommen nach Fordlândia, «um etwas beizutragen, dass dieser Ort aus seiner Lethargie erwacht».

In Fordlândia arbeitet Vágner als Lehrer. Und träumt davon, die alten Lagerhallen, in denen teils noch die Maschinen von einst stehen, in ein Museum umzufunktionieren. In ein Museum, das einerseits die Geschichte Fordlândias erzählt: vom Kampf zwischen Fortschritt und Bewahrung, zwischen Moderne und Natur, zwischen einem alle Fesseln sprengenden Kapitalismus und dem Regenwald im Amazonasbecken. Ein Kampf, den Henry Ford verloren hat, mit Fordlândia als Kollateralschaden. Weil die Menschen hier zurückgelassen wurden, ohne Zukunft.

«Anderseits haben wir hier weder Gewalt noch Drogen», sagt Vágner Ribeiro, «weder Armut noch Prostitution. Wir respektieren und grüssen einander. Das ist das Erbe von Henry Ford. Unser Erbe besteht aus sozialen Werten.» Das sagt mehr über den heutigen Zustand von Brasiliens Gesellschaft aus als über den Unternehmer Henry Ford.