Wahlkampfhilfe aus dem Ausland? Sehr gerne!

«Wenn jemand aus einem Land – aus Norwegen – anruft und sagt, ich habe Informationen über deinen Gegenspieler: Ich glaube, ich würde das hören wollen», antwortete Donald Trump in einem Interview mit dem TV-Sender ABC. Der Interviewer George Stephanopoulos hatte den US-Präsidenten gefragt, ob er, wenn im Wahlkampf 2020 ein Ausländer auf ihn zukäme, um ihm schmutzige Geheimnisse über einen Rivalen zu verraten, nichts gegen diese Wahlkampfhilfe einzuwenden hätte. Stephanopoulos hatte Trump ausdrücklich auf Informationen aus Russland angesprochen.

«Ruft man das FBI an? So funktioniert das Leben nicht»

«Das ist keine Einmischung in die amerikanische Politik», sagte Trump. «Es geht hier nur um Informationen. Ich denke, ich würde sie annehmen.» Wenn er davon ausgehe, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugehe, würde er «vielleicht» das FBI einschalten. Allerdings: «Ruft man das FBI an, wenn man Informationen über Gegenspieler bekommt?», fragte Trump, um zu antworten: «So funktioniert das Leben nicht.»

Im TV-Interview zitierte ABC-Moderator Stephanopoulos den Direktor des FBI, Christopher Wray. Dieser hatte erst kürzlich bei einer Befragung im Kongress gesagt, dass die Annahme ausländischer Wahlhilfe ungesetzlich sei. Bei entsprechenden Angeboten aus dem Ausland solle das FBI eingeschaltet werden, empfahl Wray. Darauf angesprochen, sagte Trump: «Der FBI-Direktor hat unrecht.» Mit dieser kuriosen Aussage gab der US-Präsident in aller Öffentlichkeit zu verstehen, dass er sich um das Gesetz foutiert, wenn es um Vorteile bei den Präsidentschaftswahlen 2020 geht.

Erst kürzlich war Jared Kushner, Trump-Schwiegersohn und -berater, in einem Interview mit einer ähnlichen Frage betreffend ausländischer Wahlhilfe konfrontiert worden. Er sei nicht sicher, ob er in Zukunft das FBI einschalten würde, falls er wieder von russischer Seite kontaktiert werden würde. «Ich weiss es nicht», sagte Kushner dem TV-Kanal des US-Nachrichtenportals Axios.

Harsche Kritik der Demokraten

Trumps Erklärungen im ABC-Interview haben umgehend erwartbare Reaktionen ausgelöst. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden kritisierte, dass Trump ausländische Einmischung in den US-Wahlkampf offensichtlich «begrüsse». Dabei gehe es nicht nur um Politik, schrieb Biden auf Twitter. «Das ist eine Bedrohung für unsere nationale Sicherheit. Ein US-Präsident sollte nicht ausländische Hilfe suchen und diejenigen Kräfte ermutigen, die die Demokratie untergraben wollen.»

The #MuellerReport made it clear: A foreign government attacked our 2016 elections to support Trump, Trump welcomed that help, and Trump obstructed the investigation. Now, he said he'd do it all over again. It's time to impeach Donald Trump. https://t.co/yk25iGYpmC