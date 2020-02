War Trump ehrlich zum Volk? Seine Rede im Faktencheck

Eineinhalb Stunden lang sprach Donald Trump vor dem US-Kongress und vor Millionen amerikanischer Fernsehzuschauer. Er lobte vor allem sich selbst und seine Erfolge, die Rede war mehr eine Wahlkampfrede als eine an die Nation. Grösstenteils hielt er sich an das Manuskript, war für seine Verhältnisse ungewohnt diszipliniert – und doch machte Trump auch in der wichtigsten aller Ansprachen fragwürdige Aussagen. Drei Zitate auf dem Prüfstand:

Donald Trump, US-Präsident, sagt:

«Ich habe den amerikanischen Familien ein eisernes Versprechen gegeben: Wir werden Patienten mit bestehenden Erkrankungen immer schützen.»

Der Check:

Trump wiederholt diese Aussage seit Jahren, obwohl sie falsch ist. Seine Regierung hat immer wieder versucht, die Gesundheitsreform Obamacare zu untergraben, die allen Amerikanern Zugang zur Krankenversicherung garantieren soll. Trump hat sogar eine Klage unterstützt, die den Schutz für kranke Patienten als verfassungswidrig einstufte. Den Entscheid eines texanischen Bundesrichters feierte er als Erfolg.

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2018

Der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof in Washington, muss noch entscheiden, wie und ob es überhaupt weitergeht mit Obamacare. Die Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger verbietet es den Versicherern, Patienten aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte abzulehnen oder stärker zur Kasse zu bitten. Trump und seine Regierung haben bislang keine Alternative präsentiert, die Patienten mit bestehenden Erkrankungen einen ähnlichen Schutz bieten würde.

Donald Trump, US-Präsident, sagt:

«Zum ersten Mal seit 51 Jahren sind die Preise für verschreibungs-

pflichtige Medikamente gesunken.»

Der Check:

Auch diese Behauptung ist falsch. Die Medikamentenpreise in den USA sinken nicht – im Gegenteil: Eine Analyse der Nachrichtenagentur AP hat gezeigt, dass die Durchschnittspreise gerade für Markenmedikamente steigen, was die US-Konsumenten am stärksten trifft. In den ersten sieben Monaten 2019 kamen auf eine Preissenkung 37 Preiserhöhungen. Die Teuerung hat sich zwar verlangsamt, von einer Vergünstigung kann aber nicht die Rede sein.

Donald Trump, US-Präsident, sagt:

«Bevor ich Präsident war, wurden illegale Einwanderer verhaftet, gleich wieder freigelassen und nie mehr wiedergesehen.»

Der Check:

Noch eine Aussage, bei der Trump dem amerikanischen Volk eine Unwahrheit aufgetischt hat. Aufgegriffene Einwanderer müssen in den USA vor einem Gericht erscheinen, das über ihr Aufenthaltsrecht urteilt. Daten des US-Justizdepartements zeigen, dass in vier Jahren unter Barack Obama (2013–2016) 74 bis 86 Prozent aller Immigranten zu ihrem Gerichtstermin erschienen.

Die Aussage «Bevor ich Präsident war» suggeriert, dass sich daran etwas geändert hat. Stimmt aber nicht. 2017, im ersten Amtsjahr Trumps, sank der Anteil auf 72 Prozent. 2018 stieg er laut den neusten Daten leicht auf 75 Prozent. In der Praxis ist also alles beim Alten geblieben: Nur eine Minderheit der Einwanderer entzieht sich dem Gericht und taucht unter. Das war auch schon so, bevor Trump US-Präsident wurde.

