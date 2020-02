Was die heutige US-Vorwahl so wichtig macht

Der kleine Junge hat keine Lust, Elizabeth Warren zu treffen. Er sitzt in der Turnhalle der West High School in Iowa City und spielt auf dem Handy seiner Mutter ein Spiel, bei dem Züge Autos überfahren. Was kümmert ihn da diese Frau, von der die Wahlkampfmitarbeiterin behauptet, sie sei die «nächste Präsidentin»? Also wird ein kleines Mädchen ausgewählt, um hinter die Bühne zu gehen und dort Senatorin Warren zu begrüssen.

Solche Szenen spielen sich derzeit überall in Iowa ab. Am Montag beginnen in dem Bundesstaat im Mittleren Westen die Vorwahlen, in denen die Parteien ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November bestimmen. Bei den Republikanern steht der Kandidat fest: Amtsinhaber Donald Trump. Bei den Demokraten bewerben sich dagegen fast ein Dutzend Frauen und Männer. Sie treten jeden Tag bei drei oder vier Wahlkampfveranstaltungen auf.

Alle vier Jahre laufen in Iowa Kandidaten auf Grund, die zuvor chancenreich aussahen.

Warren sieht dafür, dass es ihr dritter Auftritt an diesem Tag ist, noch sehr frisch aus. Sie erzählt den Leuten, wie sie in Oklahoma aufgewachsen ist, wie sie ihren Job als Lehrerin verlor, weil sie schwanger war, wie sie gerackert hat, um Kindererziehung und Studium hinzukriegen, wie sie Anwältin, Juraprofessorin und schliesslich Senatorin wurde.

Es gibt nur drei Fahrkarten raus aus Iowa, besagt eine alte Faustregel. Das bedeutet: Nur die drei Bestplatzierten der Vorwahl sind ernsthafte Kandidaten. Es gehe nicht unbedingt darum, in Iowa zu gewinnen, sagt der Politberater John Norris. Wichtig sei für einen Kandidaten, durch ein gutes Ergebnis so viel Rückenwind zu bekommen, dass sie oder er mit Schwung in die nächsten Vorwahlen gehe.

Berüchtigte Wahlen

In diesem Jahr, da sind sich die meisten Beobachter einig, gibt es mindestens vier Karten für die Fahrt aus Iowa hinaus. Die Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren, der frühere Vizepräsident Joe Biden und der Kleinstadtbürgermeister Pete Buttigieg – sie alle haben genug Geld und Rückhalt, um weitermachen zu können, selbst wenn sie in Iowa nicht allzu erfolgreich sind. Die Senatorin Amy Klobuchar, deren Umfragewerte zuletzt gestiegen sind, würde vielleicht sagen, es gebe auch noch ein fünftes Ticket.

Und wer weiss? Iowa ist berüchtigt für Überraschungen. Der Bundesstaat ist wie eine tückische Klippe, die Kandidaten umschiffen müssen und bei der Fallwinde und Strömungen lauern. Alle vier Jahre laufen hier Kandidaten auf Grund, die zuvor chancenreich aussahen. So erging es zum Beispiel dem Demokraten Howard Dean, dem enttäuschenden Drittplatzierten von 2004. Andere Kandidaten, etwa Barack Obama 2008, bekamen hingegen in Iowa so viel Wind in die Segel, dass sie stetig weitersegelten – bis zur Nominierung.

Neben dem starren Kriterium der Platzierung gibt es ein zweites, sehr vages, das für die Bewertung von Erfolg oder Misserfolg in Iowa wichtig ist: die ­Erwartungen. Ob ein Kandidat besser oder schlechter abschneidet als angenommen, kann das Image eines Bewerbers und damit die Entscheidung der Wähler in anderen Bundesstaaten nachhaltig beeinflussen. Um Klobuchar als Beispiel zu nehmen: Wenn die Senatorin aus Minnesota tatsächlich ein zweistelliges Ergebnis bekäme, wie eine Erhebung es vorhersagt, wäre das ein gewaltiger Sieg – selbst wenn sie nur Dritte oder Vierte wird. Sanders hingegen, der die Umfragen anführt, muss eigentlich gewinnen.

Zeitraubende Diskussionen

Und es gibt noch eine Besonderheit, die die Wahl in Iowa so unberechenbar macht. Das ist der Umstand, dass in Iowa eigentlich gar keine Wahl stattfindet, jedenfalls nicht in dem Sinn, dass Wähler in einem Wahllokal ein Kreuz auf einem Wahlzettel machen und diesen in eine Wahlurne werfen. So laufen die Vorwahlen in Bundesstaaten ab, die eine «Primary» ausrichten. In Iowa gibt es jedoch «Caucuses» – Bürgerversammlungen, bei denen die Bewohner eines Wahlkreises sich in Schulen oder Feuerwachen treffen und über die Auswahl des richtigen Kandidaten diskutieren. Es gibt zwei Abstimmungsrunden, bei denen die Unterstützer der Bewerber sich in Gruppen aufteilen.

Nach der ersten Runde dürfen nur noch die Kandidaten gewählt werden, welche die Unterstützung von mindestens 15 Prozent der Anwesenden haben. Ein wesentlicher Teil des Verfahrens ist, dass Wähler zwischen den Kandidatengruppen wechseln können und dazu von den Mitgliedern der anderen Gruppen sogar ermutigt werden.

Insofern ist ein Caucus eine sehr kollektive, kommunikative, vor allem aber zeitraubende Veranstaltung. Es haben diejenigen Kandidaten einen Vorteil, die ihre Anhänger am Montagabend tatsächlich mobilisieren können. Der Sieg bei einem Caucus hängt nicht nur vom politischen Programm eines Kandidaten ab, sondern auch davon, ob sein Wahlkampf gut organisiert ist und die Anhänger genügend ­Begeisterung mitbringen.

Hauptsache nicht Trump

Was die Begeisterung angeht, so ist diese bei den Fans von Bernie Sanders vermutlich am grössten. Als er am Freitagabend in Cedar Rapids in einer Konzerthalle auftrat, kamen um die 3000 Leute – so etwas gab es bei den Demokraten in Iowa noch nie. Sanders hielt eine eher trockene, recht klassenkämpferische Rede, die trotzdem von grossem Jubel ­begleitet wurde.

In diesem Jahr verkompliziert ein weiterer Faktor die Lage: ­Donald Trump. Den verhassten Präsidenten im November zu schlagen, sei das mit Abstand wichtigste Ziel der meisten ­Demokraten, sagt Norris. Die Furcht ist daher gross, dass die Partei jemanden nominiert, der zwar sympathisch ist und die richtigen politischen Ideen hat, bei dem aber ein hohes Risiko besteht, dass er gegen Trump verliert. Das macht es für Sanders schwer, vor allem aber für Warren. Eine linke Frau als Kandidatin – das würde vielen Demokraten gefallen. Aber unter anderem weil Umfragen immer wieder zeigen, dass Joe Biden gegen Trump vermeintlich bessere Chancen hätte, liegt der ehemalige Vizepräsident in Iowa stabil vor Warren.

Die beiden frühen Abstimmungen sind bedeutend, weil nach einer Pleite die Spendengelder versiegen.

John Norris hält nichts von taktischen Wahlentscheidungen. Ein Kandidat, der die Menschen begeistern könne, sei am Ende mehr wert als einer, der in Umfragen gut dastehe. «Ich rate den Leuten immer: Stimmt für denjenigen, den ihr am meisten mögt, nicht für den, den ihr für am wählbarsten haltet.»

In der Regel nicht. Die beiden frühen Abstimmungen sind jedoch bedeutend, weil schlecht abschneidende Kandidaten danach oft aufgeben, auch weil nach einer Pleite die Spendengelder versiegen. Fest steht aber auch, dass die letzten vier Präsidentschaftskandidaten der Demokraten alle in Iowa gewonnen haben. Und in New Hampshire lagen seit 1976 fünf von acht demokratischen Präsidentschaftskandidaten auf Platz eins.

Nicht ausgeschlossen bei diesem weiten Kandidatenfeld. In einem solchen Fall wird der Parteitag noch wichtiger, weil dann nicht nur eine Show abgezogen, sondern tatsächlich etwas entschieden wird. Dabei kämen die Super-Delegierten ins Spiel, wichtige Personen innerhalb der Partei, wie zum Beispiel ehemalige US-Präsidenten, Parteiführer, Gouverneure, Senatoren und Abgeordnete. Erreicht kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, sind in den folgenden Wahlgängen die Super-Delegierten stimmberechtigt.