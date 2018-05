Washington fordert die totale Kapitulation Teherans

In einer Rede vor der konservativen Heritage-Stiftung hat US-Aussenminister Mike Pompeo am Montag die Politik der Regierung Trump nach dem Ausstieg aus dem Atomdeal mit dem Iran Anfang Mai präzisiert. Und am Dienstag besucht Südkoreas Präsident Moon Jae-in die amerikanische Hauptstadt, um mit Präsident Trump über Nordkorea zu beraten. Pompeos Rede und das Eintreffen Moons signalisieren, dass die Trump-Administration jetzt zwei nukleare Krisen bewältigen muss.

Denn was Trumps neuer Aussenminister in Washington von sich gab, glich einer Forderung nach einer totalen Kapitulation Teherans. Die in Pompeos Rede aufgelisteten zwölf Punkte waren dem Katechismus amerikanischer Hardliner sowie dem Wunschkatalog des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu entnommen.

Die harte amerikanische Haltung wird unweigerlich die internen Feindes des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani stärken und Washingtons Verbündete in Europa einmal mehr verprellen. Denn vom Ende des iranischen Raketenprogramms bis zum Rückzug Teherans aus den regionalen Konflikten in Syrien und im Jemen reicht die Palette der US-Forderungen an den Iran.

Serviert wurden sie in einer harten und kompromisslosen Sprache: Man werde Teherans Stellvertreter in der Region wie etwa Hizbollah «zermalmen», auch werde der Iran im Gefolge neuer und umfassender Sanktionen kämpfen müssen, «um die Wirtschaft am Leben zu erhalten». Die Gewinner dieser auf Konfrontation ausgelegten Politik sind Israel, Saudiarabien und die Emirate, indes Europa der Verlierer sein wird.

Ist eine Eskalation der US-Politik gegenüber Teheran damit vorprogrammiert, so steht in den Sternen, wie die Regierung Trump mit dem Regime in Pyongyang umzugehen gedenkt. Nach der jüngsten Verschärfung des nordkoreanischen Tonfalls befürchten Berater Donald Trumps, der Präsident haben sich zu schnell auf ein Gipfeltreffen mit Kim Jong-un eingelassen. Dafür verantwortlich ist unter anderem Trumps Hoffnung, nach einem erfolgreichen Gipfel und anschliessendem Verzicht Nordkoreas auf Atomwaffen den Friedensnobelpreis zu erhalten.

Nach den Warnungen aus Pyongyang scheint Trump realistischer geworden zu sein, ohne sich jedoch auf das Treffen mit Kim in Singapur Anfang Juni wirklich vorzubereiten: Detaillierte Briefings über die Anreicherung von Uran, die Wiederaufbereitung von Plutonium und über ballistische Raketen, wie George W. Bush und Barack Obama sie erhielten, lehnt der Präsident ab.

Nach der kompromisslosen Iran-Rede von Aussenminister Pompeo wird die Rregierung Trump nun zwei nukleare Probleme meistern müssen: Eines mit dem Iran, das andere mit Nordkorea. (Tages-Anzeiger)