Wasser auf die Mühlen von Donald Trump

Als Sprecher von Sonderermittler Robert Mueller hat Peter Carr nicht viel zu tun. Gewöhnlich lehnt er Stellungnahmen zu Anfragen ab, niemals korrigierte er bisher Medienberichte. Am Freitagabend aber wies Carr eine sensationelle Story des New Yorker Webportals BuzzFeed vom Vortag zurück. Darin war unter Berufung auf zwei anonyme Quellen innerhalb des US-Justizapparats behauptet worden, Donald Trump habe seinen Ex-Anwalt Michael Cohen in Sachen Russland zur Lüge vor dem Kongress angestiftet.

Die Story schlug in Washington wie eine Bombe ein: TV-Kabelkanäle debattierten den gesamten Freitag darüber, ob dies nun das Ende der Trump-Präsidentschaft bedeute, liberale Kommentatoren und Kongressdemokraten forderten die Erhebung einer Anklage gegen den Präsidenten wegen Justizbehinderung. Bis sich Peter Carr zu Wort meldete: Der BuzzFeed-Primeur sei in vielem falsch und «nicht zutreffend», so Robert Muellers Sprecher.

BuzzFeeds vermeintlicher Knüller war unterdessen bereits um die Welt geeilt, auch Tagesanzeiger.ch/Newsnet hatte eine entsprechende Meldung geschaltet. Der Vorfall beleuchtet krass die Attitüde von US-Medien gegenüber der Regierung Trump in den wirren Zeiten der Mueller-Untersuchung: Im Zweifel wird gegen Trump gebolzt, auch wenn die Quellenlage dünn ist.

Fehler der «New York Times»

Der BuzzFeed-Rohrkrepierer war nicht der erste mediale Patzer in Sachen Trump und Russland: Im Dezember hatte das gemeinhin verlässliche Washingtoner Büro der Zeitungskette McClatchy – es hatte sich mit seiner Skepsis gegenüber den Irak-Lügen der Regierung George W. Bushs einen Namen gemacht – ebenfalls unter Verweis auf anonyme Informanten berichtet, Michael Cohen habe sich wie im Dossier des britischen Spions Christopher Steele behauptet im Sommer 2016 in Prag mit russischen Emissären getroffen. Unter anderem sei Cohens Handy dort geortet worden. Die Aufregung war gross, auch diese Meldung wurde von Agenturen global verbreitet. Offenbar aber war auch sie eine Ente: In einem Tweet dementierte Cohen ausdrücklich und fügte kryptisch hinzu, Mueller wisse «alles».

Sogar der «New York Times» unterlief im atemlosen Rennen um Enthüllungen über Trump, Mueller und Russland kürzlich ein schwerwiegender Fehler. Nachdem durch Gerichtsdokumente bekannt geworden war, dass Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort 2016 interne Wahlkampfdaten an einen russischen Kontaktmann übergeben hatte, schrieb das Blatt Anfang Januar, von dort seien die Interna an den russischen Oligarchen und Putin-Freund Oleg Deripaska weitergereicht worden – eine heisse Story, weil damit erstmals eine direkte Pipeline von Trumps Wahlkampfteam zum Kreml dokumentiert wurde.

Auch diese Geschichte ging um die Welt, obschon sie in einem wichtigen Detail falsch war: Nicht Deripaska hatte die internen Daten erhalten, sondern der ukranische Oligarch Serhiy Lyovochkin – ein wichtiger Unterschied angesichts der langjährigen Beziehung zwischen Deripaska und Manafort. Die New York Times korrigierte tags darauf die falsche Darstellung, auch sie aber war inzwischen von Nachrichtenagenturen überall verbreitet worden.

Blamage zum Schaden aller Medien

Die Fehler spielen Trump und seiner Kampagne gegen liberale US-Medien direkt in die Hände: Jeder Patzer und jede voreilige Meldung ist für den Präsidenten und seine Anhängerschaft ein Beleg, dass die Medien ohne Rücksicht auf Wahrheit arbeiten.

Ein sensationeller Bericht sollte daher mit Vorsicht aufgenommen werden, wenn er lediglich von einem einzigen Medium verbreitet wurde. Erst wenn dieser Bericht von zusätzliche Quellen in anderen Medien bestätigt wird, sollten Agenturen ihn weiterverbreiten. Andernfalls wird sich eine Blamage wie die von BuzzFeed zum Schaden aller Medien wiederholen.

Many people are saying that the Mainstream Media will have a very hard time restoring credibility because of the way they have treated me over the past 3 years (including the election lead-up), as highlighted by the disgraceful Buzzfeed story & the even more disgraceful coverage!