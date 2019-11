Weisses Haus kurzzeitig total abgesperrt

Nachdem am Dienstagmorgen (Lokalzeit) ein Flugzeug in den eingeschränkten Luftraum in Washington eingedrungen war, wurde das Weisse Haus kurzzeitig abgesperrt. Unter Berufung auf Informationen eines US-Verteidigungsbeamten berichtet CNN, dass sich hochrangige nationale Sicherheitsbeamte versammelt hatten, um die Situation zu koordinieren und zu überwachen; unter anderem seien Kampfjets der US-Luftwaffe entsendet worden.

Der örtliche Ableger des Senders ABC berichtete, dass das Flugzeug «nicht feindlich» sei. Laut CNN wurde die Sperrung kurze Zeit später wieder aufgehoben.

#Airspace violation reported in #Washington, DC. White House on lockdown. Fighter jets have been scrambled! pic.twitter.com/iaTRoCi08E — Ruth Nesoba (@RuthNesoba) November 26, 2019

(reuters)