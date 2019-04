Wie belastend ist der Mueller-Bericht wirklich für Trump?

Seit dem 24. März sind die wichtigsten Schlussfolgerungen von Russland-Sonderermittler Robert Mueller bekannt. Das letzte Wort aber ist noch längst nicht gesprochen, wenngleich Donald Trump und seine Anhänger fleissig ihre Siegesrunden drehen.

Am Mittwochabend berichteten sowohl die «New York Times» als auch die «Washington Post», einige Mitarbeiter des Sonderermittlers seien mit der Darstellung des Untersuchungsergebnisses nicht zufrieden. Justizminister William Barr habe in seinem vierseitigen Brief an den Kongress ein viel zu positives Bild gezeichnet. Der 400-seitige Report enthalte viel Unerfreuliches für den Präsidenten.

Wenn diese Quellen Barr vorwerfen, voreilig ein Urteil über Trumps mögliche Justizbehinderung gefällt zu haben, tun sie dem Justizminister allerdings Unrecht: Weil Mueller aus bislang unbekannten Gründen offenliess, ob Trump etwa durch den Hinauswurf von FBI-Direktor James Comey im Mai 2017 Justizbehinderung betrieb, konnte Barr dem Präsidenten einen Freispruch erteilen. Denn die Sonderermittler-Richtlinien des Justizministeriums besagen eindeutig, dass der Justizminister das letzte Wort hat, falls der Sonderermittler die Beurteilung eines Sachverhalts ablehnt.

Weder wollte Mueller den Präsidenten wegen Justizbehinderung anklagen, noch wollte er ihn entlasten – obschon die Beweislage laut einer anonymen Quelle der «Washington Post» weitaus «besser» war, als Barr sie präsentierte. Zudem gibt es offenbar «mehr bislang unbekannte Informationen», wie der TV-Sender NBC News am Donnerstag unter Berufung auf Insider berichtete. Dem Präsidenten und seinen Verteidigern können diese Medienberichte nicht gefallen. Sie wollen Muellers Report auf zwei Aussagen eindampfen:

Das Erste trifft zu, lässt aber andere Interpretationen offen, das Zweite stimmt so nicht.

Am Donnerstag gingen Trump und seine Freunde vorsichtshalber in die Offensive: Die «New York Times» habe «keine legitimen Quellen», der Bericht der Zeitung sei «Fake News», twitterte der Präsident.

Trumps Anwalt Rudy Giuliani ging noch einen Schritt weiter und beschimpfte Muellers Team als «tollwütige Demokraten» und «Bande von hinterhältigen und unethischen Informanten».

The New York Times had no legitimate sources, which would be totally illegal, concerning the Mueller Report. In fact, they probably had no sources at all! They are a Fake News paper who have already been forced to apologize for their incorrect and very bad reporting on me!