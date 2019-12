Zwei Tote in der McDonald’s-Küche

Alexandra Porras Inga und Carlos Campos Zapata waren erst 18 und 19 Jahre alt, als sie starben. Die beiden peruanischen Teenager waren zusammen in die Schule gegangen, eine Zeit lang waren sie auch ein Paar. Nun aber arbeiteten sie nur noch zusammen, in einer McDonald’s-Filiale in Pueblo Libre, einem Mittelklasseviertel von Perus Hauptstadt Lima. Der dortige Ableger der Fast-Food-Kette hatte an Wochenenden durchgehend geöffnet, viele Kunden kamen, und das wiederum bedeutete viel Arbeit für Porras und Campos.

Als es am frühen Sonntagmorgen dann etwas ruhiger wurde und weniger Nachtschwärmer Burger und Pommes frites bestellten, nutzten die beiden Freunde wohl die Zeit, um die Küche zu putzen. Wie es genau zum Unfall kam, der die beiden das Leben kostete, ist auch jetzt, zwei Wochen nach dem verhängnisvollen Unglück, nicht restlos geklärt. Erst eine Woche später erklärte der Verantwortliche für McDonald’s in Lima, dass der Getränkeautomat einen Tag vor dem tödlichen Unfall Probleme verursacht habe.

Viele Peruaner arbeiten im informellen Sektor und besitzen – wenn überhaupt – nur prekäre Arbeitsverträge.

Vermutlich war Porras gerade dabei, den Boden zu wischen, als sie ein loses Kabel berührte. Auf jeden Fall jagte auf einmal Strom durch ihren Körper, und als ihr Arbeitskollege ihr zu Hilfe eilte, bekam auch Carlos Campos einen starken Schlag.

Mitarbeiter fanden später die beiden leblosen Körper auf dem Boden, sie riefen den Rettungsdienst – doch da war es schon zu spät, Porras und Campos waren tot. Zurück blieben trauernde Freunde und zwei zerstörte Familien, dazu bei vielen aber auch noch die Wut auf ein Wirtschaftssystem und einen Arbeitsmarkt, den vor allem junge Peruaner zunehmend als ausbeuterisch, ja: lebensgefährlich empfinden.

Die Wirtschaft des südamerikanischen Landes ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Peru hat vom weltweiten Rohstoffboom profitiert, das Pro-Kopf-Einkommen hat sich in zehn Jahren fast verdoppelt. Viele Peruaner haben es geschafft, in die Mittelschicht aufzusteigen, die Armut aber ist immer noch gross, und Vermögen und Einkommen sind extrem ungleich verteilt. Dazu kommt, dass der Preis für Wachstum und Aufstieg hoch ist: Viele Peruaner arbeiten im informellen Sektor und besitzen – wenn überhaupt – nur prekäre Arbeitsverträge.

Moderne Sklavenarbeit

Die Politik, sagen Kritiker, habe sich in den vergangenen Jahren nur um das Wirtschaftswachstum gesorgt, nicht aber um die Bürger. Schon 2015 gab es landesweite Proteste gegen ein Gesetz, das darauf zielte, Jobs zu schaffen. Arbeitgebern sollte es dafür allerdings erlaubt sein, den Urlaub und das Gehalt von jungen Angestellten zu kürzen. Und um ausländische Firmen nicht abzuschrecken, bemängeln Experten, sei der Arbeitsschutz kaum gestärkt und beachtet worden. Zu wenige Inspektoren würden darauf achten, dass Sicherheitsvorschriften in Firmen, Fabriken und Restaurants auch wirklich eingehalten werden. So kommt es immer wieder zu schweren Unfällen.

2016 brach Feuer in einem Kino aus, vier Angestellte starben in den Flammen. Ein Jahr später verbrannten abermals vier Arbeiter, diesmal in einem Container, in den ihr Chef sie gesperrt hatte. Von moderner Sklavenarbeit war damals die Rede. Doch geändert hat sich seitdem kaum etwas. Letztes Jahr wurde ein Angestellter eines Einkaufszentrums bei einer Explosion getötet, anderswo überrollte ein Lastwagen einen Jobbewerber.

Diese Aufzählung liesse sich noch weiterführen. Eine lange Abfolge von furchtbaren Unfällen und schrecklichen Tragödien, in die sich nun eben noch der Tod der beiden Teenager in der McDonald’s-Filiale einreiht – und der nun landesweit für Aufregung und Empörung sorgt. Nach Bekanntwerden des Vorfalls meldeten sich sofort Hunderte weitere Angestellte aus Fast-Food-Ketten im ganzen Land im Netz zu Wort. Sie berichteten über prekäre Arbeitsbedingungen, Zwölfstundentage und ausbeuterische Chefs, die alle Sicherheitsbedenken als Unsinn abtun und im schlimmsten Fall sogar mit einer Kündigung drohen.

Keine Sicherheitskleidung

Auch die beiden Teenager in der McDonald’s-Filiale von Pueblo Libre hatten von anstrengenden und langen Schichten erzählt. Viele konnten sich mit ihnen identifizieren, und bald kam es zu ersten Demonstrationen vor McDonald’s-Filialen. Für die Burger-Brater kommt der ganze Vorfall höchst ungelegen. Skandale und eine weltweite Protestwelle beuteln die Fast-Food-Kette schon seit längerer Zeit. Mitarbeiter demonstrieren gegen zu geringe Gehälter, dazu sind gleich mehrere Klagen wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz hängig.

In Peru werden die Fast-Food-Filialen von der Firma Arcos Dorados betrieben, zu Deutsch: Goldene Bögen, eine Anspielung auf das Goldgelbe M im Logo von McDonald’s. Das Unternehmen gehört dem kolumbianischstämmigen Multimillionär Woods Staton, und hält die Lizenz, um in einem grossen Teil Lateinamerikas und der Karibik McDonald’s-Restaurants betreiben zu dürfen. Etwa 90 000 Angestellte hat Arcos Dorados, viele von ihnen sind Jugendliche oder junge Erwachsene. Das ist erwünscht, das Unternehmen möchte Berufseinsteigern den ersten Job ermöglichen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Firma dabei genug auf die Sicherheit ihrer unerfahrenen Mitarbeiter achtet.

Die Anwältin sagt, ein loses Kabel habe noch aus der Wand gestanden, als sie die Filiale betrat.

Ihre Tochter habe immer wieder über lange Tage geklagt, erzählte die Mutter von Alexandra Porras Inga einem lokalen Fernsehsender. Dazu habe McDonald’s ihr keine Sicherheitskleidung ­gegeben und kein festes Schuhwerk. ­Genau das sei ihrer Tochter zum ­Verhängnis geworden.

Die Anwältin der Familie sagt, ein ­loses Kabel habe noch aus der Wand gestanden, als sie die Filiale besucht habe. Feuerwehr und Rettungskräfte erklärten dazu, McDonald’s habe ihnen den Zutritt verweigert, und erst am Montag seien die Mitschnitte der Überwachungskamera an die Behörden übergeben worden.

Arcos Dorados dagegen sieht sich nicht in der Schuld. Man habe umfassend mit den Behörden zusammengearbeitet, um den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. «Wir teilen die Trauer und den Schmerz der betroffenen Familien», erklärte das Unternehmen. Und im Andenken an die beiden umgekommenen Mitarbeiter würden alle McDonald’s-Filialen des Landes für zwei Tage schliessen.

Die Polizei hat mittlerweile Ermittlungen gegen Arcos Dorados eröffnet. Und die Anwälte der Familie wollen ebenfalls eine Klage anstrengen, nicht nur gegen Arcos Dorados, sondern auch gegen die Gemeinde, die ihrer Meinung nach ihrer Pflicht zu Sicherheitsprüfungen nicht genügend nachgekommen sei.

Fehlbare Firmen abschrecken

Auch die peruanische Behörde für Arbeitsschutz wurde aktiv. Sie fand bei Arcos Dorados sechs «sehr schwere» Verstösse gegen die Arbeits­sicherheits- und Gesundheitsgesetze, wie sie am Freitag bekannt gab. Unter anderem habe es keine Kontrollen der Arbeitssicherheit gegeben, und die Mitarbeiter seien nie über potenzielle Gefahren am Arbeitsplatz informiert worden. Gemäss dem Bericht haben die Betreiber gewusst, dass die Getränkemaschine ­defekt war, aber trotzdem nichts unternommen.

Perus Arbeitsministerin Sylvia Caceres gab bekannt, dass gegen Arcos Dorados eine Busse von umgerechnet rund 248000 Franken ausgesprochen wurde. «Wir müssen Firmen, die Arbeitsgesetze nicht einhalten, abschrecken», sagte Caceres.

Von solchen Beträgen hätte Alexandra Porras Inga nur träumen können. Sie arbeitete in der McDonald’s-Filiale, um sich ihr Studium zu finanzieren, sagt ihre Mutter. Porras wollte Anwältin werden. Stattdessen aber starb sie in der Küche eines Fast-Food-Restaurants.