Bergbaukonzern Vale muss Opfern 2,8 Millionen Franken zahlen

Rund acht Monate nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerz-Mine in Brasilien hat ein Gericht das Bergbauunternehmen Vale zu einer Entschädigung von 11,8 Millionen Reais (2,8 Millionen Franken) verurteilt.

Das Geld solle an eine Familie gehen, die bei dem Unglück im Januar drei Angehörige verloren hatte, teilte ein Gericht im Bundesstaat Minas Gerais am Donnerstag mit. Es war das erste Mal, dass ein Gericht einer Einzelklage einer Opferfamilie auf Schadenersatz stattgab.

Der Damm an der Mine Córrego do Feijão war am 25. Januar gebrochen. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen nahe der Ortschaft Brumadinho hinweg und begrub Menschen, Häuser und Tiere unter sich. Mindestens 249 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Kurz vor dem Unglück hatten Mitarbeiter der brasilianischen Tochter des TÜV Süd die Rückhaltebecken geprüft und für sicher befunden.

TÜV Süd droht Anklage

In Brasilien empfiehlt die dortige Polizei einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokument zufolge Anklage gegen den TÜV Süd und den brasilianischen Bergbaukonzern Vale. Die Polizei werfe den Unternehmen vor, mit gefälschten Dokumenten gearbeitet zu haben, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person.

Der TÜV Süd hatte dem Vale-Staudamm an einem Rückhaltebecken für Minenabraum unterhalb einer Eisenerz-Mine im Herbst 2018 ausreichende Stabilität attestiert. Vale erklärte, der Konzern sei über die Ermittlungen informiert. Der TÜV Süd lehnte eine Stellungnahme ab. Zuletzt hatte sich die Gesellschaft gegen den Vorwurf einer Mitschuld seiner Prüfingenieure gewehrt.

Bildstrecke: Der Dammbruch bei Brumadinho in Brasilien brachte Tod und Verwüstung. In der Folge kam es auch im Ausland, darunter in der Schweiz, zu Protesten gegen den Konzern Vale und die Steuerbefreiungspolitik.

(oli/sda/reuters)