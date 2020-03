Bezahlt, um bei Diskriminierung von Schwulen wegzuschauen

Es ist eine Affäre, die eine der wichtigsten Menschenrechtsorganisationen der Welt in seinen Grundfesten erschüttert. 2012 nahm Human Rights Watch (HRW) eine Spende über 470'000 Dollar vom saudischen Milliardär Mohamed Bin Issa Al Jaber entgegen – nachdem HRW zuvor dessen Baufirma heftig gerügt hatte. Al Jabers Unternehmen soll ihren ungelernten ausländischen Arbeitern den Pass abgenommen und sie unter widrigen Arbeitsbedingungen und zu minimalem Lohn schuften gelassen haben.

Die Annahme der Zahlung ist aus mehrfacher Hinsicht problematisch. Einerseits sieht es aus, als habe sich der Geschäftsmann von den Vorwürfen freigekauft. Al Jaber posierte nach der Geldüberweisung auf Fotos mit HRW-Chef Kenneth Roth und konnte sich so als Freund der Menschenrechte darstellen.

Andererseits hat der Saudi seine Spende an eine fragwürdige Bedingung geknüpft, wie die US-Onlineplattform «The Intercept» vor einigen Tagen enthüllte: Das Geld durfte nicht für die Rechte von Homosexuellen im Nahen Osten und Nordafrika eingesetzt werden. Die gleichgeschlechtliche Liebe ist in diesen Gebieten fast überall verboten, zum Teil steht darauf gar die Todesstrafe – ein fundamentaler Verstoss gegen die Menschenrechte. Doch HRW akzeptierte die Forderung.

Aufgeschreckt durch die Recherchen von «The Intercept», ergriff Human Rights Watch die Flucht nach vorn und orientierte die Öffentlichkeit, noch bevor der Artikel publiziert wurde. Dabei gab die Organisation den Sachverhalt vollumfänglich zu. «Die Annahme einer Spende unter einer solchen Bedingung widerspricht allem, wofür das Engagement von HRW zum Schutz der Menschenrechte aller Menschen steht», stand in der Mitteilung. Das Geld habe sie mittlerweile zurückgezahlt. Zudem kündete sie eine «umfassende unabhängige Untersuchung» an, die klären soll, wie die Vereinbarung zustande kam.

Beim Schweizer Ableger reagiert man überrascht

Human Rights Watch beteuert, die Spende habe keinen Einfluss auf die konkrete Arbeit gehabt: «Die Bedingung, die an diese Finanzierung geknüpft wurde, hat unser Engagement für die Rechte von LGBT-Menschen und andere Menschenrechte im Nahen Osten oder anderswo nicht beeinträchtigt.»

Für HRW ist der Fall besonders heikel, steht die Organisation doch schon seit vielen Jahren in der Kritik. 2009 distanzierte sich sogar Robert Bernstein in der «New York Times» von ihr, der HRW gegründet und von 1978 bis 1998 ihr Präsident gewesen war. Er warf den Verantwortlichen vor, Israel härter anzugehen als die muslimischen Länder.

2019 verwies Israel den Human-Rights-Watch-Regionalchef Omar Shakir des Landes, da dieser den Boykott gegen das Land unterstützte. Auch war die Organisation schon mit dem Vorwurf konfrontiert, sie liesse sich von Saudiarabien bezahlen. Nun dürften sich die Kritiker bestätigt fühlen.

Human Rights Watch hat ihren Hauptsitz in New York und ist in der Schweiz mit Büros in Genf und Zürich präsent. Das Zürcher Komitee wurde 2006 vom Unternehmer und Kunstmäzen Thomas Bechtler gegründet. Der ehemalige Verwaltungsrat der Credit Suisse konnte einen beachtlichen Anteil der Zürcher Wirtschaftselite für die Sache gewinnen.

Zu den Mitgliedern zählen Credit-Suisse-Präsident Urs Rohner, Bankier Raymond J. Bär, Verlegerin Ellen Ringier, Swiss-Re-Präsident Walter Kielholz, Roche-Erbin Maja Hoffmann und viele mehr, die sich regelmässig an Fundraising- und Informationsanlässen treffen. Für HRW kommt dadurch einiges zusammen: 7,5 Millionen der total 90 Millionen Franken an Spendeneinnahmen stammen aus der Schweiz.

Brigitte Schmid, Senior Director des Zürcher Komitees, sagt, sie sei von der Affäre überrascht worden. Der internationale Vorstand habe die 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit am 19. Februar sowohl über den Fall als auch über die verschiedenen Massnahmen orientiert, die getroffen wurden. «Wir hoffen, dass sich die Sache nicht negativ auf das Spendenaufkommen auswirkt.»



