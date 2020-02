«Die Demokraten sind boshaft»

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Kampfansage an die Demokraten voller Beschimpfungen auf seinen Freispruch im Amtsenthebungsverfahren reagiert. Eine «sehr unfaire Situation» sei nun zu Ende sagt der US-Präsident zu Beginn seiner Rede unter Applaus der Anwesenden.

Sein Auftritt sei weder eine «Pressekonferenz» noch eine «Rede», sondern eine «Feier», betonte Trump zum Auftakt seiner Ansprache vor republikanischen Parlamentariern, Regierungsmitarbeitern, seinem Anwaltsteam und seiner Familie. Er habe heute unsere sehr guten Freund eingeladen, sagt Trump und zeigt auf seine Anwälte sowie auf seine Ehefrau Melania.

Es folgten aber zahlreiche Beleidigungen und Beschimpfungen an die Adresse der Demokraten. Diese hatten das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in der Ukraine-Affäre angestrengt. «Die Hexenjagd der Demokraten gegen uns begann bereits, an dem Tag, an dem wir den Fahrstuhl herunterkamen. Und es hat nie wirklich aufgehört. Wir machen das jetzt seit über drei Jahren durch.», sagt der US-Präsident. «Wir haben viel durchgemacht. Wir gingen durch die Hölle, obwohl wir nichts falsch gemacht haben.»

Trump: «Die Russland-Affäre war Mist»

Der US-Präsident äusserte sich auch ausführlich über die Russland-Affäre, die ihn vor der Ukraine-Affäre unter Druck gesetzt hatte. Die Vorwürfe seien «Bullshit» (Schwachsinn) gewesen.

Anschliessend dankt Trump den «unglaublichen Kriegern» seines Teams, die ihn in seit Beginn seiner Amtszeit unterstützen. «Wir haben es geschafft und das hier ist das Resultat», sagt er und hält eine Ausgabe der ‹Washington Post› in die Höhe. «Das ist wohl die erste positive Schlagzeile, die sie je über mich gedruckt haben.»

«Trump freigesprochen»:Donald Trump hält eine Ausgabe der «Washington Post» in die Höhe. (6. Januar 20029 Foto: Al Drago/Getty Images

Das Amtenthebungsverfahren bezeichnet Trump als «böse und korrupt». Die Demokraten seien «lausige Politiker» und würden für eine «lausige Politik» eintreten, erklärt der US-Präsident. «Sie sind verdammt boshaft.»

Beschimpfung politischer Gegner

Den demokratischen Impeachment-Anklageführer Adam Schiff beschimpfte Trump als «korrupte» sowie «boshafte und furchtbare Person». Auch Oppositionsführerin Nancy Pelosi sei «furchtbar». Den demokratischen Senats-Minderheitsführer Chuck Schumer bezeichnete Trumps als «weinenden Chuck». Andere von ihm als Gegner empfundene Akteure bezeichnete Trump als «böse», «krank», «schmutzig» und «Lügner».

Trump machte sich auch über den republikanischen Senatoren Mitt Romney lustig, der als einziger Konservativer für eine Amtsenthebung des Präsidenten votiert hatte. Romney sehr ein «gescheiterter Präsidentschaftskandidat», der «den schlechtesten Wahlkampf in der Geschichte» geführt habe. Der Senator aus Utah war 2012 dem demokratischen Amtsinhaber Barack Obama unterlegen.

Schon vor seiner Ansprache hatte Trump Romney attackiert: «Ich mag Leute nicht, die ihren Glauben als Rechtfertigung für etwas verwenden, von dem sie wissen, dass es falsch ist», sagte er am Donnerstagmorgen bei einem Gebetsfrühstück. Der Mormone Romney hatte seine Entscheidung unter anderem mit seinem Glauben begründet.

Trump schiesst bei Frühstück gegen Pelosi

Der US-Präsident schoss in seiner Rede beim «National Prayer Breakfast» auch scharf gegen die Oppositionsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. «Ich mag keine Menschen, die ihren Glauben als Rechtfertigung missbrauchen, um etwas zu tun, von dem sie wissen, dass es falsch ist», sagte Trump. Die Demokratin sagte bei einer Pressekonferenz Ende 2019, sie bete täglich für den Präsidenten.

Trump kritisierte auch den republikanischen Senator Mitt Romney. Romney hatte vor der Schlussabstimmung des Amtsenthebungsverfahren im Senat erklärt, er werde gegen Trump stimmen (zum Bericht).

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!