Der Papst kratzt am Zölibat

Die Amazonas-Synode ist ein Herzensanliegen des lateinamerikanischen Papstes. Vor allem will er sie nach Antworten suchen lassen auf die missliche Lage der indigenen Völker, auf deren soziale und ökologische Ausbeutung durch Grossgrundbesitzer, Bergwerkgesellschaften, Goldsucher und Holzunternehmer. Ein Anliegen, dem Franziskus bereits seine Umwelt-Enzyklika «Laudato si’» gewidmet hat. Doch diese Fragen werden bereits im Vorlauf der Synode, die vom 6. bis zum 27. Oktober im Vatikan stattfindet, von der Diskussion um die mögliche Öffnung der Kirchenämter verdrängt.

Es ist Abschnitt 129 im Vorbereitungsdokument der Synode, das die Kontroverse entzündet hat: «Bestätigend, dass der Zölibat ein Geschenk Gottes ist, muss man die Möglichkeit der Priesterweihe von älteren, indigenen und von ihrer Gemeinschaft akzeptierten Männern prüfen, auch wenn sie schon eine bestehende Familie haben….» Auch solle die Synode «die Art eines offiziellen Amtes» definieren, das den Frauen anvertraut werden könne, wissend um die zentrale Rolle, die diese in der Amazonas-Kirche heute spielen. Die Synode soll damit gegen die pastorale Not der Ureinwohner angehen: 90 Prozent der katholischen Gläubigen in der riesigen Amazonas-Region können wegen des horrenden Priestermangels nur selten die Sonntagsmesse besuchen.

Horrender Priestermangel

Heftige Kritik kommt vom deutschen Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Ausgerechnet die deutsche Kirche, die im letzten Jahr wieder 309'000 Mitglieder verloren habe, lamentiert Müller, wolle der Weltkirche Vorbild sein und ihr sagen, wie sie genesen soll. Müller ist der von Franziskus entlassene römische Glaubenspräfekt. Wie schon bei den Familiensynoden 2014 und 2015 beanspruche «die deutsche Kirche die Hegemonie über die Weltkirche und preist sich stolz und präpotent als Schrittmacherin für ein mit der Moderne versöhntes Christentum an», sagt Kardinal Müller.

Amerikas Konservative blasen ins gleiche Horn. Der bekannte Kirchenpublizist Edward Pentin argwöhnt, die deutschen Bischöfe wollten der Amazonas-Synode ihre progressive Agenda aufdrücken und sie über verheiratete Priester und weibliche Diakoninnen debattieren lassen. Pentin benennt die Protagonisten, die neulich an einem halb geheimen Vorbereitungstreffen im Vatikan teilnahmen. Etwa den deutschen Kardinal Walter Kasper, der bevorzugte Theologe des Papstes, oder den früheren Amazonas-Bischof aus Österreich Erwin Kräutler bis hin zum Essener Bischof Franz-Josef Overbeck, Vorsteher des Hilfswerks Adveniat, das die katholischen Geldströme nach Lateinamerika kontrolliert. Dieser prophezeit: «Die Amazonas-Synode wird ein Wendepunkt für die ganze Kirche sein. Nichts wird mehr sein wie früher.»

Wir brauchen dringend Neues ohne Angst und Widerstand.Kardinal Claudio Hummes, Generalrelator der Synode

Die Möglichkeit der Viri probati, von bewährten verheirateten Männern, sowie von Frauen als Diakoninnen birgt Streitpotenzial. Wieder mal steht der Kirche eine Zölibatsdiskussion ins Haus, diesmal nicht von unten, von Reformgruppen initiiert, sondern von Papst Franziskus persönlich. Noch ist nichts entschieden. Und zu welchen Schlüssen die Bischöfe im Oktober in Rom auch kommen werden, der Papst wird seine eigenen Konsequenzen daraus ziehen und sie in einem «postsynodalen Schreiben» präsentieren.

Offenbar will Franziskus die Kampfzone Zölibat öffnen, obwohl er noch immer unter den Kontroversen der Familiensynoden leidet (ob etwa Wiederverheiratete zur Kommunion dürfen). Das signalisieren seine wichtigsten Berater wie Bischof Kräutler, der die Kirche mit dezentralen Lösungen von der Peripherie her verändern will. «Wir brauchen dringend Neues ohne Angst und Widerstand», fordert auch der brasilianische Kardinal Claudio Hummes, der Generalrelator der Synode.

Revolution aus dem Urwald

Das rechte Lager ist alarmiert. Es sieht in der Synode einen Angriff auf die Fundamente des Glaubens, eine Revolution aus dem Urwald, ja ein trojanisches Pferd, das hiesigen Gegnern des Pflichtzölibats dazu dienen soll, via Amazonas ihre Reformanliegen durchzusetzen. Die Rechten nennen es eine neue Art von Kolonialismus, wenn die Indigenen dafür herhalten müssen, einen vor allem in der westlichen Kirche virulenten Konflikt zu lösen.

Der als konservativ geltende Kardinal Müller bemängelt denn auch vor allem, dass die Deutsche Bischofskonferenz ihren nach dem Missbrauchsskandal angestossenen «synodalen Prozess» zur Erneuerung der Kirche mit der Amazonas-Synode verquicke. Bei beiden Veranstaltungen seien die führenden Personen fast identisch und über die Hilfswerke der Bischofskonferenz finanziell und organisatorisch vernetzt. Deutschland und Lateinamerika seien sich auch darin gleich, dass an beiden Orten Katholiken millionenfach aus ihrer Kirche auszögen, ohne dass es zu einer Besinnung auf die Wurzeln der Katastrophe komme.

Papst will das Zölibat nicht grundsätzlich abschaffen

Nüchterne Geister warnen indessen davor, das Arbeitsdokument überzubewerten, überhaupt zu hohe Erwartungen an die Synode zu haben. Der deutsche Vatikan-Kenner Bernd Hagenkord meint, dass das Dokument bei Fragen der Viri probati zurückhaltend formuliert sei und die ganz konkrete Situation im Amazonas im Blick habe. Die dort möglicherweise tätigen älteren verheirateten Priester sind eh nicht mit den hiesigen zu vergleichen, die auch Verantwortung für ihre Pfarrei innehaben.

Zudem hat Franziskus betont, es werde unter ihm keine generelle Abschaffung des Zölibats oder eine Lösung mit Wahlmöglichkeit geben. Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hält den Papst ohnehin für einen «Ankündigungspolitiker», der keine Taten folgen lasse. So könnte Franziskus den Bischöfen der Amazonas-Synode Beschlusskompetenz geben, das tue er aber nicht.