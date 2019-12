«Die Demokraten waren in der Klemme»

Donald Trump ist der dritte US-Präsident, der vom Repräsentantenhaus formell angeklagt werden wird. Zu Recht?

Trump hat den Demokraten mit seinem Verhalten in der Ukraine-Affäre ein starkes Argument für ein Impeachment geliefert. Indem der Präsident versuchte, die Intervention einer ausländischen Regierung in die Wahlen zu erzwingen, hat er das Fundament unserer Demokratie angegriffen. Aber die Abstimmung im Repräsentantenhaus ist ja nur der erste von zwei Teilen des ­Impeachment-Verfahrens. Niemand geht davon aus, dass Trump im Senat tatsächlich des Amtes enthoben werden wird. Die Situation erinnert an das Impeachment gegen Bill Clinton. Auch er wurde vom Repräsentantenhaus angeklagt, aber es war rasch klar, dass er sein Amt deshalb nicht verlieren würde.

Eine sinnlose Übung der Demokraten also?

Die Demokraten lehnten ein ­Impeachment lange Zeit selbst ab, weil sie wussten, dass sie ­damit politisch wohl nichts ­gewinnen. Doch als die Ukraine-Affäre einmal losgebrochen war, änderte sich ihr Kalkül.

Warum?

Man muss die Ukraine-Affäre im Kontext der letzten Präsidentschaftswahl sehen. Schon ab ­Mitte 2016 wurde klar, dass Putin daran war, sich in die Wahl einzumischen, und es war auch ­offensichtlich, dass er das zugunsten von Trump tat. Trump selbst rief als Kandidat Russland dazu auf, seine Gegnerin Hillary Clinton anzugreifen. Dem damaligen Präsidenten Barack Obama war das bewusst, auch vielen in der US-Regierung war es bewusst, aber die verbreitete Haltung war: Trump wird die Wahlen ohnehin verlieren, deshalb spielt die Einmischung keine Rolle. Bis vor kurzem dachten die Demokraten ähnlich: Mag sein, dass Trump Dinge getan hat, die ein Impeachment verdienen. Aber 2020 wählen wir ihn ab.

Diese Haltung könnten sie doch immer noch vertreten.

Die Demokraten wollten nicht nochmals nach dem gleichen Drehbuch handeln. Sie hätten verzagt und töricht ausgesehen, wenn sie jetzt nichts getan ­hätten. Wer zweimal auf den gleichen Trick hereinfällt, ist selber schuld. Ein anderes Vergehen hätten sie Trump wohl durch­gehen lassen, nicht aber den Versuch, noch einmal eine freie und faire Wahl mit ausländischer Unterstützung zu unterlaufen.

Sie glauben den Demokraten also, wenn diese behaupten, sie hätten gar keine andere Wahl gehabt?

Sie waren in der Klemme. Natürlich gab es einige Demokraten, die sich schon von Anfang an ein Impeachment gegen Trump wünschten. Doch die Partei­führung um Nancy Pelosi hatte gegenüber dem linken Flügel ­monatelang klargemacht, dass sie ein Impeachment ablehnt. Sie handelte erst, als es nicht mehr anders ging.

Beim Impeachment gegen Richard Nixon erreichte seine Partei einen Punkt, an dem sie sich gegen den Präsidenten wandte. Das ist heute anders. Was unterscheidet die ­damaligen Republikaner von den heutigen?

Es gibt heute für Politiker beider Parteien keine Anreize mehr, von der Parteilinie abzuweichen. Unsere politischen Parteien waren lange Zeit nicht so ideologisch geschlossen wie ­heute. Weil wir in unserem Regierungs­system keine Koalitionen kennen, übernahmen die Parteien die Funktion, ideologisch ­diverse Gruppen unter einem Dach zusammenzuführen. Die Demokraten hatten in ihren Reihen lange Zeit progressive Linke aus dem Norden und konservative, teils offen rassistische Politiker aus den Südstaaten. Bei den Repu­blikanern hingegen gab es immer einen Flügel, der wirtschaftsfreundlich war, aber eine weltoffene und liberale Weltanschauung in sozialen Fragen hatte. Heute sind die Demokraten eine klar progressive Partei, die Republikaner klar konservativ, und Grautöne innerhalb der Parteien gibt es nicht mehr viele.

Und das führt zu einem manchmal grotesken Kadavergehorsam.

Bei den Republikanern ist das derzeit sicher besonders ausgeprägt. Hätte ein eher liberaler ­Senator der Republikaner damals für Nixons Amtsenthebung gestimmt, hätte ihn das Unterstützung bei den republikanischen Wählern gekostet – aber er ­hätte sich dafür Stimmen von demokratischen Anhängern erhoffen können. Es war ja noch vor einigen Jahrzehnten üblich, dass die Wähler ihre Stimmen auf mehrere Parteien verteilten: Sie wählten vielleicht einen Demokraten zum Präsidenten, aber in den ­Senat schickten sie einen Republikaner, um die Machtbalance zu wahren. Das ist zuletzt deutlich zurückgegangen.

Welche Rolle spielt dabei Donald Trump?

Trump profitiert von dieser ­Dynamik. Viele Republikaner im Senat mögen ihn nicht. Durch seine Persönlichkeit und seine Provokationen sorgt er eher ­dafür, dass diese Leute ihn weniger stark unterstützen, als sie könnten. Aber sie können es sich umgekehrt auch nicht leisten, mit ihm zu brechen. Von demokratischen Wählern würden sie dafür nicht belohnt. Die republikanischen Wähler würden sie aber dafür bestrafen. An der ­konservativen Basis ist Trump nun einmal sehr beliebt.

Kann das System der «checks and balances» – der gegenseitigen Machtkontrolle – funktionieren, wenn es geprägt ist durch unbedingten Parteigehorsam?

Nicht wirklich. Am Ende von ­Watergate und Nixons Präsidentschaft hiess die Parole ja: Das System funktioniert. Republikaner und Demokraten hatten sich im Kongress zusammen­getan, um das Richtige zu tun. Die Gerichte hatten ihre Un­abhängigkeit von der Exekutive bewiesen. All diese «checks and balances» stellten sicher, dass einer wie Nixon die Macht nicht ungestraft missbrauchen konnte. Und heute muss man sagen: Es gibt einige Anzeichen, dass das System nicht mehr so funktioniert, wie es sollte.