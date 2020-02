Die Demokraten sind bis auf die Knochen blamiert

Drama? Das auf jeden Fall. Die Demokraten hatten sich von der ersten Vorwahl der Partei eine klare Antwort auf die Frage erhofft, wer aus dem grossen Feld der Präsidentschaftsbewerber hervorstechen würde. Stattdessen erhielten sie: eine lange, chaotische Wahlnacht. Verzweifelte Parteifunktionäre, die nicht erklären konnten, warum sich die Resultate derart verzögerten. Fast ebenso verzweifelte TV-Produzenten, die immer wieder die gleichen Bilder von Wahllokalen zeigten, die sich längst geleert hatten. «Wir sind ratlos», sagte der Moderator beim Sender MSNBC immer wieder. Ein Journalist twitterte: «Wenn wir so ein schlampiges Wahlsystem in einem anderen Land sähen, würden wir nach UN-Wahlbeobachtern rufen.»

Schlampig war noch untertrieben: Es war ein «totales Desaster», wie es Donald Trump nannte. Normalerweise würden am Tag nach der Wahl alle über den Sieger von Iowa reden, die Signalwirkung, die von seinem Resultat ausgeht, seine weiteren Chancen in der kommenden Vorwahl in New Hampshire – doch das ist diesmal alles nachrangig. Auch am Dienstagmorgen stand zunächst immer noch kein Sieger fest, lagen immer noch keine Resultate vor. Wer auch immer am Schluss oben stehen wird: Die Legitimität dieser Wahl ist längst zerstört, die Demokratische Partei auf die Knochen blamiert. Alles wird jetzt angezweifelt werden, alles steht jetzt unter einem gewaltigen Fragezeichen.

Bidens Zweifel

Grund für das Chaos ist das eigentümliche Wahlsystem in Iowa, der sogenannte Caucus: Bürgerversammlungen, bei denen sich die Wähler in mehr als 1600 Turnhallen, Schulhäusern und Gemeindezentren treffen. Dort debattieren sie die Vorteile einzelner Kandidaten, bevor sie sich in zwei Abstimmungsrunden auf einen Bewerber festlegen. Die Demokratische Partei entschied sich dieses Jahr erstmals dafür, drei verschiedene Kennzahlen zu veröffentlichen: das Stimmverhalten der ersten Runde, die Wählerpräferenz in der zweiten Runde sowie die letztlich massgebliche Zahl der Delegierten, die aufgrund einer Formel berechnet wird.

Als wäre das nicht schon kompliziert genug, benutzte die Partei für die Datensammlung auch noch eine neue, offenbar nicht ernsthaft getestete App, die Probleme verursachte. Das führte dazu, dass lokale Wahlverantwortliche stundenlang versuchten, die Ergebnisse aus ihren Bezirken an die Parteizentrale im Hauptort Des Moines zu übermitteln – vergeblich. An der US-Ostküste war schon fast Mitternacht, als die Demokraten schliesslich eine Stellungnahme veröffentlichten, in der sie von «Ungereimtheiten» sprachen. Wut und Ärger über die Lage waren damit nicht mehr abzuwenden. Die Kampagne des früheren Vizepräsidenten Joe Biden zog die zu erwartenden Resultate in einer Mitteilung bereits in Zweifel.

Siegesreden ohne Sieger

Gleichzeitig gingen Biden und mehrere andere Kandidaten dazu über, ihre vorbereiteten Ansprachen zu halten und sich zu den Gewinnern zu erklären: lauter Siegesreden ohne Sieger. Noch so eine Peinlichkeit dieser Nacht. Besonders laut taten dies Pete Buttigieg, der frühere Bürgermeister von South Bend, sowie Bernie Sanders, der Senator aus Vermont. Buttigieg kommt laut einer von seiner Kampagne veröffentlichten Zählung auf 25 Prozent der Stimmen aus der zweiten Abstimmungsrunde sowie auf 28 Prozent der Delegiertenstimmen – was ihn wohl zum Sieger von Iowa machen würde, wenn sich die Zahlen denn bestätigen. Denn ohne offizielles Resultat wird das erst einmal niemand anerkennen.

«Die Demokraten haben sich als unfähig erwiesen, eine Wahl durchzuführen, auf die das Land nun schon so lange gewartet hat.»

Kritik am Wahlprozedere der Demokraten gibt es schon lange. Iowa ist ein Bauernstaat, in denen neun von zehn Wählern weiss sind. Repräsentativ ist das schon lange nicht mehr, nicht für die Demokratische Partei, nicht für Amerika. Und schaut man sich die Zahl der Delegierten an, die in Iowa vergeben werden, spielt der Bundesstaat ohnehin keine Rolle: Hier werden nur 41 der 3979 Delegierten bestimmt, die schliesslich im Juli den demokratischen Präsidentschaftskandidaten nominieren. Ihre ganze Bedeutung und ihren Zauber zog die Vorwahl jeweils daraus, dass sie – mitsamt ihrem komplizierten Ablauf – als erste folgt und den Ton für den weiteren Verlauf der Primary-Saison setzen soll.

Den Ton gesetzt: Das haben die Demokraten mit dem Chaos von Montagnacht tatsächlich. Sie haben sich als unfähig erwiesen, eine Wahl durchzuführen, auf die das Land nun schon so lange gewartet hat. Eine Wahl, in welche die Kandidaten der Partei Dutzende von Millionen Dollar gesteckt haben. Freuen kann sich über solche Gegner nur einer: Donald Trump.