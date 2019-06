«Die US-Demokratie ist für die Menschen nicht mehr attraktiv»

Herr Bremmer, Sie haben ein Buch über das Scheitern der Globalisierung geschrieben. Gab es je ein Versprechen, dass sie zum Erfolg wird?

Ich bin ein grosser Fan der Globalisierung. So wie ich haben unzählige andere an den amerikanischen Traum geglaubt. Heute aber sind die USA ein zerrissenes Land. Der Durchschnittsamerikaner weiss nicht mehr, wofür Amerika eigentlich steht.

Sie haben sich aus ärmlichen Verhältnissen hochgearbeitet. Sind solche Karrieren unmöglich geworden?

Der amerikanische Traum hat ­bereits für viele meiner Jugendkollegen nicht mehr funktioniert. Meine Mutter tat alles für mich und meinen Bruder. Ich kam dank eines Stipendiums an die Tulane-Hochschule in New Orleans. Das ist eine gute Universität, aber für eine Stelle bei grossen Firmen wie Goldman Sachs oder McKinsey reicht es nicht aus. Ich wollte mein Doktorat an einer renommierteren Hochschule machen. Ohne die Hilfe meiner Professoren in Tulane hätte ich meinen Abschluss nicht in Stanford machen können. Das hat es mir ermöglicht, eine Firma zu gründen, die zu einem weltweiten Beratungsunternehmen für geopolitische Risiken geworden ist.

Warum funktioniert der ­amerikanische Traum nicht mehr?

Die Aufstiegsmöglichkeiten in den USA sind mittlerweile kleiner als in fast jedem anderen westlichen Staat. Mark Zuckerberg oder Donald Trump zum Beispiel stammen aus wohlhabenden Verhältnissen. Ihnen standen alle Optionen offen. Es gibt heute eine gigantische wirtschaftliche Ungleichheit. Man kann Straffreiheit erlangen, indem man teure Anwälte engagiert oder sich per Kaution freikauft.

Dem war aber schon vor der Globalisierung so.

In den letzten vierzig Jahren ist die Ungleichheit aber noch viel grösser geworden.

Sie zitieren in Ihrem Buch die französische Populistin Marine Le Pen mit dem Satz: ­«Globalisierung bedeutet Produktion durch Sklaven zum Verkauf an Arbeitslose.» Ist die Mittelklasse am Verschwinden?

Nein, im Gegenteil. Dank der Globalisierung konnten in den letzten zwanzig Jahren eine Milliarde Menschen aus extremer Armut befreit werden. Es hat sich eine globale Mittelklasse gebildet. Le Pen spielt aber nicht darauf an, sondern auf die Mittelklasse in westlichen Ländern. Man kann aber nicht einen Mittelklasse-Amerikaner mit einem Angehörigen der globalen Mittelklasse vergleichen. Selbst die ärmeren Menschen in den USA sind relativ wohlhabend.

Warum soll die Globalisierung denn gescheitert sein?

Die dünne Schicht der Topverdiener in den reichen Ländern hat in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Gewinne gemacht und alles für sich behalten. Man kann nicht davon ausgehen, dass die «unsichtbare Hand» des Marktes dafür sorgt, dass etwas davon zur Masse durchsickert. Die Topverdiener haben ihren Einfluss und ihr Geld sogar dafür gebraucht, Gesetze und Regulierungen zu ihren Gunsten abzuändern. Reiche haben ihren Sprösslingen Studienplätze an renommierten Colleges gekauft. An einer Highschool in Connecticut konnten jüngst mehr als die Hälfte der Absolventen eine wichtige Prüfung in zwei Tagen statt in vier Stunden machen. Deren Eltern hatten entsprechende psychologische Atteste gekauft.

«Privilegierte Leute wie ich müssten mehr tun. Und sich nicht bloss über Trump beklagen.»

Was löst das bei den einfachen Menschen aus?

Sie sehen sich bestätigt in ihrer Ansicht, dass Politiker, Direktoren, Wissenschafter und Manager tricksen und lügen. Heute bedaure ich es, dass ich mein Buch nicht früher geschrieben habe.

Warum? Ist es zu spät?

Es ist nie zu spät. Aber es ist später, als es sein könnte. Privilegierte Leute wie ich müssen mehr tun. Und sich nicht bloss über Trump beklagen. Ich beklage mich nicht über Trump.

Warum?

Er ist bloss ein Symptom. Wir müssen uns selber an der Nase nehmen. Ich kann diese Trump-Kritiker nicht mehr hören, weil sie sich nicht fragen, was Trumps Aufstieg erst ermöglicht hat.

Sie sagen, das Vertrauen der Chinesen in ihre Regierung sei grösser als das Vertrauen junger Amerikaner in die US-Regierung. Warum will die chinesische Mittelklasse nicht mehr Rechte?

Die chinesische Mittelklasse ist noch lange nicht so reich wie die Mittelklasse in den USA. Zudem wird in China viel gegen Umweltverschmutzung getan. Die Regierung baut Atomkraftwerke und grosse Solarplantagen. Die Kohlewirtschaft wird mit der Belt-and-Road-Initiative ins Ausland exportiert. China ist ein grosses Problem für die Welt, weil es ein Land mit mittlerem Nationaleinkommen ist. In diesem Stadium hatte man sich auch in den USA nicht um gute Regierungsführung, sondern um die Ernährung der Bevölkerung gekümmert. Die Qualität der Regierungsführung nimmt weltweit im selben Ausmass ab, wie China zur grössten Volkswirtschaft der Welt anwächst.

Aber wie kann man einer ­diktatorischen Regierung vertrauen?

Das Wachstum in China lag bis 1989 bei unter einem Prozent. Seither ist es der Regierung gelungen, nicht nur eine grosse Konsumkraft, sondern auch einen entsprechenden Nationalstolz zu schaffen.

Dann geht es ausschliesslich um die Wirtschaft.

Es geht nicht nur um die Wirtschaft, aber es geht auch darum. Wenn man meiner mittlerweile verstorbenen Mutter einst versprochen hätte, dass die nächste Regierung für eine gute Ausbildung ihrer Kinder und eine gute Gesundheitsversorgung sorgt, wäre es ihr wohl egal gewesen, ob das Land autoritär oder demokratisch regiert wird. Meine Mutter hätte nie Hillary Clinton oder Jeb Bush gewählt. Sie hätte Trump oder Bernie Sanders gewählt. Mein Bruder wählte Trump.

Ist er nun enttäuscht?

Nein, ganz und gar nicht. Er hat nie erwartet, dass es mit Trump besser wird. Er wollte dem Establishment eins auswischen.

Aber Trump ist Milliardär. Er gehört zum Wirtschafts-Establishment.

Seine Attacken gegen die Medien, seine repressive Migrationspolitik und seine Versuche, die Kriege zu beenden, machen ihn nicht zu einem Mitglied des politischen Establishments. Trump ist kein guter Präsident, aber er ist ein guter Vermarkter. Ich kann gut nachvollziehen, warum er oder Bernie Sanders bei vielen gut ankommen.

Warum?

Weil sie eine fundamentale Wahrheit kapiert haben: dass die einstigen Eliten die Menschen über Jahrzehnte verraten haben.

Sie analysieren im Buch die Krise der Demokratie und den Aufstieg Chinas. Sind wir in einem Wettbewerb der Systeme?

Wir sind in einem knallharten technologischen Wettbewerb. Chinesen und Amerikaner konkurrenzieren sich im Aufbau unterschiedlicher technologischer Architekturen. Im Bereich des Handels hingegen sind die beiden Volkswirtschaften eng verflochten.

Aber was ist mit den neuen US-Zöllen für China-Importe?

Es gibt eine Tendenz zur Entflechtung des Handels zwischen den beiden Staaten. Dies aber nicht nur wegen des Misstrauens gegenüber China, sondern weil Arbeitskräfte auch in China nicht mehr ganz billig sind. Und weil durch die Automation eine Auslagerung der Produktion nach China letztlich überflüssig wird.

Welche Folgen hat der Handelsstreit?

Schlimmere für die Chinesen als für die Amerikaner. Aber wenn Trump die Zölle auf Konsumgütern um 25 Prozent erhöht, wird die Stimmung in den USA kippen. Das werden die Durchschnittsamerikaner an den Preisen von Kleidung und Spielzeug im Walmart merken. Trump wird sich hüten, so weit zu gehen.

Sie haben jüngst von einer politischen Rezession gesprochen. Ist die westliche Demokratie in Gefahr?

Die Demokratie ist in der Türkei und in Ungarn in Gefahr, nicht in den USA. Aber die US-Demokratie ist für die Menschen nicht mehr attraktiv. Das ist sehr traurig, hat aber nicht nur mit Trump zu tun. Es hat auch mit der Finanzkrise, mit den Kriegen im Irak und in Afghanistan und mit den Überwachungspraktiken der US-Geheimdienste zu tun. Und gleichzeitig zückt China mit der Belt-and-Road-Initiative die Geldbörse. Selbst der Schweizer Bundespräsident ist stolz auf die Beziehungen der Schweiz zu China. Ich kann das nachvollziehen, aber ich finde es nicht gut.

Warum?

Er hat die Menschenrechtslage in China nicht angesprochen. Wer, wenn nicht die Schweiz, soll mit den Chinesen darüber reden? Kanada tut es aus Rücksicht auf seine Wirtschaft nicht. Und die USA tun es bekanntlich auch nicht mehr. Die westliche Demokratie ist zurzeit schwach – und das zu einem schlechten Zeitpunkt. Viele Länder bauen lieber an Mauern gegen die Migration als an einem neuen Gesellschaftsvertrag.

Was beinhaltet denn ein neuer Gesellschaftsvertrag? Muss man die Steuerprogression verschärfen?

Bis es so weit kommt, wird es noch mehr Protektionismus, ­ineffiziente Märkte und Gewalt geben. Und es wird noch mehr verzweifelte Menschen geben, die sich für verrückte Dinge wie den Brexit aussprechen. Aber das Bewusstsein für die Ungleichheit steigt. Die Menschen suchen Auswege – wie gegen den Klimawandel. Wir müssen nicht warten, bis Amerika unter Wasser steht.

US-Präsident Trump ist aus dem Pariser Abkommen ausgetreten.

Ja. Aber Hunderte von Managern und Gouverneuren in den USA haben erklärt, sie wollten sich weiterhin daran halten. Kalifornien ist die siebtgrösste Wirtschaft der Welt. Kein anderer US-Staat hat strengere Abgasvorschriften und ambitioniertere Emissionsziele als Kalifornien. Bald gibt es Technologien, um das Kohlendioxid in der Atmosphäre zu binden.

Sie sehen Japan als positive Ausnahme. Die Menschen dort seien kaum anfällig für Manipulationen im Internet. Wie ist das möglich in einem hoch technologisierten Land?

Japan ist eine sehr homogene Gesellschaft. Social Media haben keinen grossen Stellenwert. Aber der Hauptgrund für diese Resilienz ist wohl, dass die Regierung keine Verelendung zulässt. Japan investiert nach wie vor in ländliche Gegenden, obwohl dies ineffizient und wachstumsfeindlich ist. Wir sollten nicht einseitig auf Wachstum setzen. In der westlichen Gesellschaft zählt nur das Messbare: Geld, Wachstum, Bruttosozialprodukt, Likes. Aber das sind alles ungesunde Dinge.

