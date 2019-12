Er träumte von Scharfschützen – bis ein Dieb ihn rettete

Kirk W. Johnson stand knietief im Red River, nördlich von Taos im Bundesstaat New Mexico, als er zum ersten Mal die Geschichte hörte, dank der er verstand, dass er jetzt nicht mehr andere Menschen retten musste, sondern sich selbst. Eigentlich war er nach New Mexico gereist, um fernab von allem ein Buch über seine Zeit im Irak zu schreiben, und obwohl er ein Mensch ist, der die Dinge mit Disziplin angeht – es wäre eine Sünde gewesen, in dieser herrlichen Umgebung mit ihren wunderbaren Gewässern nicht zum Fliegenfischen zu gehen. Als die Götter die Erde erschufen, zauberten sie diese Gegend für die Angler hin.

Dazu kam: Nur beim Fischen fand Johnson Ruhe vor den Dämonen, die er aus dem Irak mitgebracht hatte. Die ihn nachts nicht einschlafen liessen und die ihn vor dem Morgengrauen aus dem Bett trieben. Manchmal, wenn er sie im Licht des Tages fast vergessen hatte, atmeten sie ihm kurz kalt in den Nacken.

Obwohl Johnson ein erfahrener Fliegenfischer war, hatte er einen Führer angeheuert. Jedes Gewässer ist anders, und es ist immer sinnvoll, mit jemandem loszuziehen, der die Gegend kennt. Der auch weiss, welche Insekten zu welcher Jahreszeit über welchen Flüssen schwirren, und der weiss, wo die Fische wann durch die Ströme ziehen. Johnson hatte im Internet nachgeschaut und Spencer Seim gefunden. Ein Zufall, es hätte Dutzende andere lokale Angler gegeben. Es war 2011, Kirk Johnson war 31 Jahre alt und seit 6 Jahren aus dem Irak zurück.

Die Geschichte des Federndiebs Edwin Rist

Er erzählt von diesem Tag auf der Veranda seines Hauses in Los Angeles, oben in den Hollywood Hills. Von dieser Veranda blickt er in eine grüne Oase, in der die Blüten duften und die Vögel singen. Zwei Tage nimmt er sich Zeit, um seine Geschichte zu erzählen, die von Obsession und Trauma handelt, von Verbrechen und Strafe, von Fischen und Federn und dann, am Ende, tatsächlich von einer Art Erlösung. Eine Geschichte, die unter anderem in Kairo, Bagdad und Falluja spielt, in Trinidad und Tobago, in London und L.A.

Johnson ist ein Erzähler, der stundenlang ohne Erschöpfung redet und nie den Faden verliert. Wenn er vom Fischen spricht, steht man mit ihm im Fluss. Wenn er vom Irak redet, sitzt man neben ihm in einem gepanzerten Wagen. Wenn er von dem Mann spricht, der in England aus einem Museum tote Vögel im Wert von einer Million Dollar stahl – das ist die Geschichte, die er im Red River hörte – und damit später Johnsons Leben entscheidend berührte, dann steigt man mit diesem Dieb durchs Fenster in das Museum.

2011 also, nördlich von Taos. Wobei, vielleicht noch dies: Die «Fliegen», mit denen Fliegenfischer die Fische anlocken, sind in Wahrheit allerlei um einen Haken gebundenes Material. Sie benutzen Elchhaar, Kaninchenfell, Wolle oder Hühnerfedern, dazu Garn. Die Idee ist, diese Gebilde so übers Wasser rauschen zu lassen, dass der Fisch denkt, da schwebe ein Insekt. Nahrung.

20 Jahre alt war der Dieb. Er nahm Vögel mit, die Darwin von seinen Reisen mitgebracht hatte.

An jenem Tag im November 2011 waren Spencer Seim und Kirk Johnson seit einigen Stunden im Red River unterwegs. Als Seim sich anschickte, neue Fliegen aus einem Mäppchen zu nehmen, sah Johnson dort etwas, das er noch nie gesehen hatte. Eine majestätische Fliege. Nicht einen der Köder aus Haaren und Fell, sondern ein Kunstwerk aus herrlichsten Federn. «Was ist das denn?», fragte Johnson. «Längere Geschichte», sagte Seim. «Die will ich hören», sagte Johnson.

Seim musste weit ausholen. Er erzählte von der Manie des Lachsfliegenbindens, das reiche Kreise Europas, besonders in England, im 19. Jahrhundert erfasst hatte. Er erzählte, wie der Brite William Blacker in seinem 1842 erschienenen Buch «Art of Fly Making» die Grundlage dafür legte, dass es bis heute Menschen gibt, die Federn exotischer Vögel an Angelhaken binden. Blacker und andere Briten haben im 19. Jahrhundert allerlei «Rezepte» für diese Fliegen hinterlassen, und es gibt bis heute eine über die Welt verstreute Gruppe, eher: Gemeinde von Menschen, die diese nachbaut. Dann erzählte Seim von Edwin Rist.

Das Problem von Edwin Rist war das gleiche, vor dem viele Lachsfliegenbinder stehen. Die Federn aus den alten Rezepten sind kaum zu beschaffen, und wenn doch, dann sind sie teuer. Die Vögel stehen unter Artenschutz, oder sie sind ausgestorben. Rist, der aus den USA stammt, war 20 Jahre alt und studierte Flöte in London, an der Royal Academy of Music, als er sich dieses Problems annahm.

Diebstahl im Britischen Naturkundemuseum

Im November 2009 hatte er einen Auftritt in der Royal Albert Hall, dem tollsten Konzertsaal Londons. Nach dem Auftritt nahm er am späten Abend den Zug nach Tring, 60 Kilometer nordwestlich gelegen. Sein Ziel: eine Dependance des Britischen Naturkundemuseums, in der bis heute eine aussergewöhnliche Sammlung von toten Vögeln lagert. Vögel, die Naturforscher wie Charles Darwin oder Alfred Russel Wallace aus aller Welt dorthin gebracht haben. Rist hatte einen Glasschneider dabei und einen mittelgrossen Koffer.

«Moment», sagte Johnson, «dieser 20 Jahre alte Typ wollte da einsteigen und die Vögel klauen, um ihre Federn an Haken zu binden?» Seim sagte: «Er hat 299 im Grunde unbezahlbare Exemplare gestohlen.» Instinktiv hatte Johnson sofort verstanden, dass hier eine Chance für ihn lag. Er begann nach diesem Tag im Fluss, alles über Edwin Rist und den Raub zu lesen. Er spürte, dass eine Ermittlung über diesen ungewöhnlichen Dieb seine Dämonen im Zaum halten könnte, warum auch immer.

Der Fisch soll glauben, da schwebt Futter: Die «Fliegen», mit denen Fliegenfischer Fische anlocken, schauen oft kurios aus. Foto: SZ

Um zu verstehen, was Kirk Johnson unter anderem antreibt, muss man wissen, dass seine Grossmutter Henrietta Vandermolen wollte, dass ihre Enkel etwas über die Welt lernen. Sie hatte nach dem Tod ihres Mannes etwas Geld übrig und bot jedem der drei Enkel – Soren, Derek und Kirk – jeweils im Alter von 15 Jahren an, eine dreiwöchige Reise mit ihr zu unternehmen. Einzige Bedingung: nicht nach Disneyland oder so. Soren wollte nach Moskau und studierte später Russisch. Derek wählte Ecuador, er spricht heute fliessend Spanisch. Und Kirk entschied sich für Kairo.

Nach seiner Rückkehr wollte er Arabisch lernen. Er meldete sich für einen Abendkurs an, aber es gab nur zwei Teilnehmer. Die Mindestzahl war drei. Also schrieb sich seine Mutter, Virginia Johnson, ebenfalls ein. Später studierte er Arabisch, dann reiste er durch den Nahen Osten und lernte das Arabisch der Strasse.

Als die Amerikaner im März 2003 im Irak einmarschierten, war er gerade wieder in Ägypten und arbeitete als Recherchehelfer für die «New York Times». Er war gegen den Krieg. Und er hatte das Gefühl, dass er als Amerikaner, der die Region versteht, daran mitarbeiten musste, diesen Schlamassel wiedergutzumachen. Wenn ich es nicht tue, dachte er, dann tut es niemand. Er heuerte bei Usaid an, der amerikanischen Behörde für Entwicklungszusammenarbeit.

Wiederaufbauarbeit in Falluja

Als Johnson in Bagdad ankam, war sein Eindruck, in ein Feriencamp geraten zu sein. Im amerikanischen Sektor, der Green Zone, gab es samstags Basketballturniere, drei gegen drei, in Saddam Husseins ehemaligem Palast. Es gab Grillabende. Karaoke-Nächte. Dafür war er nicht in den Irak gekommen.

Er bat um die Versetzung nach Falluja, in der Green Zone bekannt als: die Hölle. Wurde genehmigt. Hier war er verantwortlich für ein Budget von 25 Millionen Dollar für den Wiederaufbau. Er war 24 Jahre alt und der einzige Amerikaner in der Stadt, der nicht zum Militär gehörte. Zwölf amerikanische Soldaten wurden in Falluja während seiner Zeit dort von Scharfschützen getötet. Dennoch, sagt er, habe er bis zuletzt keinen Stress gespürt.

US-Soldaten in Falluja im Herbst 2004. Foto: Reuters

Am 29. Dezember 2005 landete er für einen kurzen Urlaub in Trinidad und Tobago. Fast die ganze Familie war da, sie hatten Trinidad für die Familienzusammenkunft gewählt, weil ein Onkel von Johnson dort ein Waisenhaus betrieb. Sämtliche Johnsons übernachteten in einem Ferienresort. In der ersten Nacht erwachte er, halb nackt, am Fenster stehend. Er wusste nicht, wie er dahin gekommen war, er warf sich auf den Boden. Die Scharfschützen. Dann bemerkte er, wo er war, und ging beschämt zurück ins Bett. Nie zuvor war er schlafgewandelt. In der nächsten Nacht erwachte er erst, als es zu spät war.

Eines Nachts stand Johnson vor seinem Vater. Er sah aus, als hätte ihm jemand ins Gesicht geschossen.

Später wurde ihm erzählt, er habe in dieser zweiten Nacht in Trinidad und Tobago auf dem Fenstersims gesessen, in mehr als sechs Meter Höhe. Als der Nachtwächter des Resorts vorbeikam, habe er diesen in einer Sprache angeschrien, die nicht Englisch war. Dann fiel er.

Johnson brach sich beide Handgelenke, den Kiefer, die Nase und den Schädel an zwei Stellen. Sein Gesicht war in der Mitte aufgeplatzt. Seine Nase hatte sich um zwei Zentimeter verschoben. Er stand schwankend auf, er fühlte noch keinen Schmerz. Mit dem Ring an seiner rechten Hand, einem Erbstück seines Grossvaters, klopfte er an das Fenster des Apartments im Erdgeschoss, in dem seine Eltern wohnten. Es öffnete sein Vater, Thomas Johnson, der im Vietnamkrieg gekämpft hatte. Thomas Johnson, der Veteran, sah, was er lange nicht mehr gesehen hatte: einen Mann, der aussah, als hätte ihm jemand ins Gesicht geschossen. «Oh, Junge», sagte er.

Das nächste Spital war zwei Autostunden entfernt, und in diesem Spital waren sie der Ansicht, dass der Junge wohl Drogen genommen hatte. Es erschien den Ärzten daher zu risikoreich, ihm Schmerzmittel zu geben. Es dauerte allein eine Stunde, Johnsons Gesicht wieder zusammenzunähen. «Das war recht intensiv», sagt er heute mit Blick auf seine Oase in den Hollywood Hills.

Johnson war damals nicht nur körperlich verletzt, er war nach dem Sturz in jeder Hinsicht angeschlagen. Er hatte dem Land helfen wollen, und jetzt sollte er aus dem Spiel sein, weil er in einem Ferienresort aus dem Fenster gefallen war?

Johnson holte Tausende Iraker in die USA

Dann schrieb ihm sein Freund Yaghdan aus Bagdad einen Brief (er will den vollen Namen nicht veröffentlichen, aber Yaghdan lebt heute in den USA und gilt in der Familie als der vierte Johnson-Bruder). Man habe ihm einen Hundekopf vor die Tür gelegt, schrieb Yaghdan, dazu die Nachricht: Beim nächsten Mal ist es dein Kopf, weil du den Amis geholfen hast. Johnson beschloss: Wir müssen nicht nur Yaghdan retten, sondern all die Iraker, die uns geholfen haben, als Dolmetscher, als Fahrer, als was auch immer.

Johnson gründete eine Stiftung, die sich darum kümmerte, dass Iraker, die für die Amerikaner gearbeitet hatten, in die USA kommen konnten: «The List Project». Er kümmerte sich rund um die Uhr um diese Stiftung. Es war, als wollte er die amerikanische Schuld an diesem Krieg alleine zurückzahlen. Wieder dachte er: Wenn ich es nicht tue, dann tut es niemand. Mit seiner Stiftung hat Johnson mindestens 2500 Irakern geholfen, in die USA zu kommen. Weitere 16'000 Menschen bekamen Asyl wegen Gesetzesänderungen, für die er sich eingesetzt hat.

Hatte er damit nicht seinen Teil des Krieges gewonnen? Die Antwort lautete lange: Nein. Kirk Johnson mag sich für die Helfer eingesetzt haben wie kein zweiter Amerikaner, aber jede Nacht träumte er dies: Er flieht vor einem aufgebrachten Mob in Falluja. In dem Moment, in dem ihn der Mob erreicht, in dem die Menschen nach ihm greifen und ihn berühren, wacht er auf. Jede Nacht.

Er hatte das Gefühl, es könnte seine Seele heilen, wenn er über die Geschichte dieses Diebs der Federn ein Buch machte.

Als Spencer Seim im Red River die Geschichte von Edwin Rist erzählte, passierte etwas in Johnson. Mit einer unnachgiebigen Besessenheit setzte er sich auf die Fährte dieses Diebs. Zunächst betrieb er weiterhin die Stiftung, denn das war, was sein Pflichtgefühl ihm diktierte. Aber allmählich verstand er, dass es so nicht weitergehen konnte. Er musste sich endlich um sich selbst kümmern.

Er hatte das Gefühl, es könnte seine Seele heilen, wenn er aus seinen Ermittlungen über die Geschichte dieses Diebs der Federn ein Buch machte. Er übergab seine Irak-Arbeit an andere Stiftungen, die mittlerweile gegründet worden waren. Dass ein derart abwegiges Buch vermutlich kein Geld abwerfen würde, war Johnson klar. Aber er verschrieb sich dem Projekt trotzdem, obwohl er mehr oder weniger pleite war.

Inzwischen war er nach Los Angeles gezogen, wo er Marie-Josée kennen gelernt hatte, die Frau seines Lebens. Mach das, sagte sie, wir kommen schon durch. Johnson fasste seine Ermittlungen zu einem 90 Seiten langen Exposé zusammen. Dieses überreichte er dem Verlag, der das Buch über seine Erfahrungen im Irak gedruckt hatte. Scribner, Hemingways Verlag. Wäre es nicht cool, dachte er, dort das Federn-Buch zu veröffentlichen? Die Leute von Scribner lehnten ab, vier Stunden nachdem sie das Exposé erhalten hatten.

Johnson fühlte sich, als habe sich eine Faust in seinen Magen gebohrt, aber er konnte nicht aufgeben, natürlich nicht. Also schrieb er einen Brief an den legendären britischen Naturforscher David Attenborough, den er nur aus dem Fernsehen kannte. «Ist das vielleicht einfach nur ein grosser Mist?», fragte er ihn. Auf eine Antwort vom grossen Attenborough zu hoffen, ist ungefähr so sinnvoll, wie Paul McCartney eine CD mit selbst geschriebenen, luftig-lockeren Popsongs zu schicken, verbunden mit der Frage, ob er schnell mal sagen könne, wie er die so finde.

Der legendäre Naturforscher David Attenborough ermunterte Johnson, das Buchprojekt weiter zu verfolgen.

Trotzdem: Nach zwei Wochen war ein Schreiben von Attenborough im Briefkasten. Briefmarke mit der Queen drauf. «Das ist wirklich toll», schrieb Attenborough: «Bitte unbedingt weitermachen.» Also gab Johnson das Exposé einer Literatur-Agentin. Die wusste, was sie da in der Hand hielt. Der Viking-Verlag ersteigerte das Buch, für, wie Johnson sagt, «einen mittleren sechsstelligen Betrag». Noch bevor er es geschrieben hatte, wurden die Rechte in mehrere Länder verkauft, auch nach Europa. Die deutsche Fassung ist 2018 im Verlag Droemer Knaur, München, erschienen. Titel: «Der Federndieb».

Edwin Rist, der so besessen war von den Federn, stieg 2009 in das Museum in Tring ein, er hatte den Glasschneider verloren, als er über eine Mauer stieg, weshalb er eine Scheibe einschlagen musste. Der Nachtwächter bemerkte nichts, obwohl ein visueller Alarm losging. Angeblich, weil er ein Fussballspiel ansah. Rist hatte den Ort ausgekundschaftet, er wusste, wo die Vögel lagen. Er griff, was in den Koffer passte. Dann entschwand er in die Nacht.

Vermutlich hätte die Polizei den Diebstahl nie aufgeklärt, wenn Rist nicht einzelne Federn und zum Teil ganze Bälge, wie man die Haut eines Vogels samt Gefieder, Schnabel, Beinen und Füssen nennt, im Internet an die Lachsfliegenbinder-Gemeinde verkauft hätte. Es dauerte 507 Tage, bis die Polizei an seine Tür in Willesden Green in London klopfte. Von den 299 Bälgen fanden die Beamten 174 intakt, davon 102 mit wissenschaftlichem Etikett, das Auskunft über Herkunft und Jahr des Fundes gibt. Letztens fand er einen Ort in Mexiko: Bagdad. Natürlich ist das auch eine grossartige Geschichte.

«Dieses Buch schreiben zu können, war mein Glück»

Es war einer der grössten naturwissenschaftlichen Diebstähle der Geschichte. Dass Rist trotzdem nicht ins Gefängnis musste, lag daran, dass seine Anwälte mithilfe eines psychologischen Gutachtens argumentierten, er habe damals unter dem Asperger-Syndrom gelitten. Eine These, die nicht nur Kirk Johnson für zweifelhaft hält. Er ist jeder Spur nachgegangen und hat mit seinen Ermittlungen dafür gesorgt, dass weitere Vögel zurück ins Museum kamen. Von 106 Exemplaren fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Von Vögeln im Wert von mehreren Hunderttausend Dollar.

Einerseits ärgert es ihn, dass er in seiner jahrelangen Arbeit die restlichen Vögel nicht fand, sagt Johnson. Andererseits ging es bei diesem Projekt immer um mehr. Er sagt: «Diese Geschichte zu finden und dieses Buch schreiben zu können, war mein Glück. Es war mein Ausweg aus dem Krieg im Irak.» Der allnächtliche Albtraum hat aufgehört.

So ganz lässt ihn dieses Land allerdings nicht los. Hin und wieder, wenn er nicht zum Fischen kommt, schaut er sich Flüsse auf Landkarten an. Als er vor nicht allzu langer Zeit dem Verlauf des Rio Grande nachspürte, fand er an dessen Ufer in Mexiko eine klitzekleine Stadt namens: Bagdad. Erneut blies ihm etwas in den Nacken, aber diesmal war es nicht kalt.

Also las Johnson obsessiv alles, was er über diesen Ort auftreiben konnte, und dann schrieb er mit einem Freund sieben Staffeln einer Fernsehserie namens «Bagdad, Mexiko», die während des amerikanischen Bürgerkriegs spielt. Wohlgemerkt: nicht sieben Folgen, sondern sieben komplette Staffeln. Die Drehbücher zeigten sie einem Studio in Hollywood.

Schon was gehört? «Ach, sagen wir es so», sagt Johnson, während sich auf seinem Gesicht nach zwei Tagen des Erzählens ein Grinsen ausbreitet. Die Ärzte in Trinidad und Tobago haben dieses Gesicht übrigens ziemlich gut zusammengeflickt. Man sieht fast nichts von den Verletzungen. «Das Studio», sagt Kirk Johnson, oben auf seiner Veranda in den Hollywood Hills, wo die Vögel singen und die Blüten duften, «ist nicht uninteressiert.»