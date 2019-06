«Ich sorge dafür, dass Amerika grossartig bleibt»

US-Präsident Donald Trump hat den Startschuss für seinen Wahlkampf für eine Wiederwahl 2020 gegeben. «Ich stehe heute Nacht vor euch, um offiziell meinen Wahlkampf für eine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Starten zu starten», sagte Trump am Dienstagabend vor rund 20'000 Anhängern in Orlando im US-Bundesstaat Florida. Der 73-Jährige legte einen Schwerpunkt auf die Wirtschaft und attackierte die oppositionellen Demokraten und die Medien.

Die USA würden inzwischen «blühen» und «boomen», sagte Trump, der hofft, die guten Wirtschaftsdaten könnten ihm zu einer Wiederwahl verhelfen. «Die ganze Welt ist neidisch auf unsere Wirtschaft. Es ist vielleicht die beste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes.» Er werde dafür sorgen, dass Amerika «grossartig» bleibe, versprach der Präsident – ein Verweis auf seinen Wahlkampfslogan des Jahres 2016, «Make America Great Again».

President Trump officially launched his 2020 campaign in Florida, touting his political accomplishments and saying the US economy is the "envy of the world" https://t.co/Xex8Jr2pWD pic.twitter.com/4LH0uVF8cJ