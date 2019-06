Die härteste und manchmal auch lustigste Satireshow in diesem mit harten und manchmal sehr lustigen Satireshows gesegneten Land beginnt furchtbar ernst. Wird Donald Trump die Wahlen gewinnen? Wie sieht Michelle Obamas Zukunft aus? Welche Verantwortung haben Medienleute in diesen aufwühlenden Zeiten? Es sind Fragen, die in den liberalen Haushalten der USA diskutiert werden. Aber es sind Fragen, die man nicht unbedingt hier und jetzt erwarten würde: im Ed Sullivan Theater in Manhattan, wo die Leute auf den Comedian Stephen Colbert warten. Auf eine Stunde Zerstreuung, Unterhaltung, Gelächter.

Nächstens wird der Gastgeber zur Musik der Hausband auf die Bühne treten. Er wird eine Runde drehen und die Zuschauer in der ersten Reihe abklatschen, so wie er es jeden Abend macht, seit bald vier Jahren. Es ist der Auftakt zur «Late Show with Stephen Colbert», der Late-Night-Show der USA mit der besten Quote, Aufzeichnung um 17.30 Uhr, Ausstrahlung um 23.35 Uhr, Montag bis Freitag – ein Fixpunkt im Leben von Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern.

Aber eben: Davor beantwortet der Comedian Fragen aus dem Publikum und macht dabei Politik. Mit der Amerikanern eigenen Eselsgeduld sind sie stundenlang Schlange gestanden, um ihn zu sehen. Zuerst draussen auf dem Broadway. Dann drinnen, im Bauch jenes Theaters, in dem die Beatles ihren ersten Auftritt in den USA hatten. Nun sitzen sie in roten Polsterstühlen und blicken auf die Bühne. So what’s on your mind?, fragt Stephen Colbert.

Late-Night-Satiriker sehen sich als Teil der resistance, des Widerstands gegen Trump.

Die Arme schnellen nach oben, Colbert zeigt auf einen Mann Mitte vierzig. Wird Trump eine zweite Amtszeit erhalten?, fragt dieser. I don’t know, sagt Colbert. Stattdessen redet er über die ermutigenden Zwischenwahlen vom letzten Herbst, redet davon, dass ein Machtwechsel möglich sei, wenn nur genügend Amerikaner wählen gingen. Jeder, der im Saal sitzt, jeder, der Colberts Sendung kennt, weiss, was der Mann mit der gerahmten Brille und dem Seitenscheitel hofft: dass Donald Trump 2020 nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein wird. Damit sich diese Hoffnung erfüllt, tut Colbert jeden Abend ziemlich viel.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren sind Late-Night-Satiriker wie Stephen Colbert, Trevor Noah, Seth Meyers und John Oliver zu Wortführern gegen den US-Präsidenten geworden. Zu Trostspendern für jene Hälfte des Landes, die Trump und das, wofür er steht, zutiefst ablehnen. Zum Teil der resistance, des Widerstands gegen den Präsidenten. Im linksliberalen Milieu werden sie dafür bejubelt. Aber sind sie wirklich die unerschrockenen Regierungskritiker, als die sie von ihren Fans gesehen werden? Was für eine Rolle spielen sie in der öffentlichen Debatte? Schaden sie vielleicht sogar?

Fast jeder Monolog, mit dem Colbert seine Sendung beginnt, dreht sich um den Präsidenten. Er kommentiert eingespielte Auftritte Trumps und reisst dabei die Augenbrauen hoch (der Gesichtsausdruck hat ihm ein eigenes Emoji eingebracht). Er liest Trump-Tweets in nervtötender Trump-Stimme vor. Er kommentiert den neuesten Irrsinn des Präsidenten mit Flüchen, die seinen Sender CBS zur ständigen Zensur nötigen: F … – piep! Bullsh … – piep! Motherf … – piep, piep, piep!

Nichts und niemand bringt so gute Quoten wie der Präsident.

Colbert ist nicht der Einzige. Mehr als ein halbes Dutzend Komiker gehen inzwischen abendlich auf Sendung, dazu kommen jene, die eine wöchentliche Show haben. Es gibt Phasen, da machen alle die gleichen Sprüche, die gleichen Sticheleien, die gleichen Scherze. F … – piep!

Die Comedians liefern sich einen Wettkampf, und nichts und niemand bringt dabei so gute Quoten wie der Präsident. «Man hat den Eindruck, Trump sitze in jeder Themensitzung als Stichwortgeber mit dabei», sagt der Kulturjournalist Giovanni Russonello. Er schrieb bis vor kurzem eine tägliche Kolumne in der «New York Times», in der er die Late-Night-Sendungen vom Vorabend besprach. Was er dabei sah, fasst er so zusammen: «Es ist eine einzige Besessenheit.»

Trump, Trump, Trump

Seit Trump im Weissen Haus sitzt, hat sich der News-Zyklus in den USA bis ins Unerträgliche beschleunigt. Hysterie am Fernsehen, wo sich die Kommentatoren in den Studios der Kabelsender anschreien. Hysterie auf Twitter, wo Journalisten und Spindoctors sich mit ihren Instant-Analysen überbieten. Hysterie auf den Onlineportalen, wo zu jeder Tages- und Nachtzeit die Pushnachrichtungen aufploppen. Trump, Trump, Trump.

Wenn sich die Amerikaner dann abends dem Late-Night-Host ihres Vertrauens zuwenden, damit er ihnen eine Übersicht über das Chaos des Tages vermittelt, dominiert fast unausweichlich der Präsident – auch weil es die Zuschauer so erwarten, wie Russonello sagt. «Niemand denkt: Ich lasse mir jetzt mal erklären, was gerade in Sri Lanka passiert ist oder was mein Bundesstaat mit der Krankenversicherung vorhat. Die Leute denken: Lasst uns schauen, was der Motherfucker heute wieder getan hat.»

Für die Comedians ist der ehemalige Reality-TV-Star ein Glücksfall, eine Garantie für Ratings und Reichweite. Schon am Abend gehen die ersten Clips einer Show online. CNN zeigt die Highlights vom Vorabend im Frühstücksfernsehen. Neben der «New York Times» stellen auch der «Guardian» oder «USA Today» jeden Morgen Best-of-Late-Night-Zusammenfassungen auf ihre Webseiten. Es ist ein Kreislauf, der auf diese Weise entsteht: Trump sagt oder tut etwas, die Medien berichten darüber, die TV-Komiker reagieren, die Medien nehmen die Reaktion auf – dann beginnt es wieder von vorn. Was den Kreislauf antreibt, ist Empörung. Empörung über Trump.

Konkurrenten, vereint im Hass gegen Trump: die Late-Night-Talker Stephen Colbert und Trevor Noah. Foto: Getty Images

Kaum jemand hat das so gut begriffen wie Trevor Noah und die Macher der «Daily Show». Als Noah die Sendung im Herbst 2015 vom allseits verehrten Jon Stewart übernahm, brachen zunächst die Zuschauerzahlen ein. Der Sohn einer Südafrikanerin und eines Schweizers war damals erst 31 Jahre alt und in den USA unbekannt. Viele Kritiker waren zwar entzückt von seinem Akzent, vermissten aber eine eigene Stimme.

Als Trumps Wahlkampf Fahrt aufnahm, gewann auch Noah an Profil. Inzwischen gehört er zu den einflussreichsten politischen Satirikern. In den sozialen Medien werden die Clips aus der «Daily Show» so oft geteilt wie von keiner anderen Sendung, und wenn er sich – als einziger dunkelhäutiger TV-Satiriker – den Rassismus in den USA vorknöpft, hat das Gewicht. Trumps Präsidentschaft sei für Satiriker eine Chance, sagte er in einem Interview mit der «Washington Post». Gerade weil sich Trump ständig auf neue Themen stürze, zwinge er die Comedians zu einem schärferen Fokus. «Er hat uns eine Zielscheibe gegeben, auf die wir schiessen können.»

«Heute ist es fast unmöglich geworden, über den Tag hinaus zu denken.»Jen Flanz, Co-Leiterin der «Daily Show»

Wie wirkt sich die tägliche Trump-Aufregung auf die Gestaltung der «Daily Show» aus? Ein Anruf auf der Redaktion, die ihren Sitz im New Yorker Stadtteil Hell’s Kitchen hat. Es ist ein Freitag, der einzige Tag, an dem keine Sendung aufgezeichnet wird. Jen Flanz klingt trotzdem etwas gehetzt. Seit zwanzig Jahren arbeitet sie bei der «Daily Show», sie begann als Assistentin, die für die Crew das Mittagessen auftrieb, heute ist sie Co-Leiterin der Sendung. Der grösste Unterschied zu früher? «Früher haben sich die Produzenten und Gagschreiber am Vorabend die ersten E-Mails geschickt mit Ideen für den nächsten Tag. Diese wurden dann am Morgen mit dem Moderator diskutiert und flossen in die Sendung ein.» Heute sei es fast unmöglich geworden, über den Tag hinaus zu denken.

Stattdessen muss das Team manchmal zusehen, wie ein einziger Trump-Tweet eine sorgfältig geplante Ausgabe über den Haufen wirft. Dann beginnt die Arbeit von vorn, die Sendung wird umgestellt, Noah und sein Team schreiben neue Pointen, oft bis kurz vor Beginn der Aufzeichnung – ein Kampf gegen die Uhr.

Das ist anstrengend. Für die Macher, aber auch für die Zuschauer, denen die «Daily Show» phasenweise zu viel Trump zugemutet hat. Das sagt sogar Flanz. «Wir versuchen heute, dem Publikum so oft wie möglich eine Trump-Pause zu geben, und reagieren nicht mehr auf jeden seiner Tweets.» Letztlich ist es Trevor Noah selbst, der entscheidet, worüber er in der Show spricht. «Wir verlassen uns auf sein Bauchgefühl.»

Das Bauchgefühl, die Herkunft, der Akzent: Wenn alle mit dem gleichen Material arbeiten, ist die Persönlichkeit des Gastgebers die einzige Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben. Noah spielt mit seiner Biografie, indem er den amerikanischen Präsidenten gern mit den Diktatoren Afrikas vergleicht. John Oliver gibt den exzentrischen Briten, der sich über die Zustände in seiner neuen Heimat wundert. Samantha Bee nähert sich Trump und seiner Politik aus einer feministischen Perspektive.

Late-Night-Shows beeinflussen das Bild, das die Amerikaner von ihren Politikern haben.

Dass die ständige Beschäftigung mit Trump den Late-Night-Shows nicht schadet, sondern ihnen einen Boom beschert hat, ist unbestritten. Doch was macht diese Beschäftigung mit den Leuten, die diese Sendungen schauen?

Colbert, Noah, Oliver, Bee – sie sind alle Prediger für ein bekehrtes Publikum. Sie sprechen zu jener Hälfte der USA, die Trump ablehnt. Die Zuschauer der meisten Late-Night-Shows sind tendenziell linksliberal, jung, männlich und politisch gut informiert. Für diese Zuschauer sind Satireshows selten die einzige Nachrichtenquelle, aber oft die wichtigste. Und sie haben eine Wirkung, gerade auf jüngere Leute. Die Medienwissenschaftlerin Amy Bree Becker hat den Einfluss politischer Comedy untersucht. Wer sich Politikerinterviews mit TV-Komikern anschaut, werde eher politisch aktiv, sagt sie. Die Politologen Ethan Porter und Thomas J. Wood gehen noch weiter. In ihrer neuen Studie behaupten sie: Hätte Stewart die «Daily Show» nicht vor der Wahl 2016 verlassen, wäre Trump womöglich gar nicht gewählt worden. Der Abgang des Moderators habe dazu geführt, dass viele Linksliberale sich die Sendung nicht mehr ansahen – und deshalb auch nicht wählen gingen.

Eine steile These. Doch niemand zweifelt daran, dass die Late-Night-Shows das Bild beeinflussen, das die Amerikaner von ihren Politikern haben. Man denke an Sarah Palin, die Gouverneurin von Alaska, die 2008 Kandidatin der Republikaner für die Vizepräsidentschaft war. Noch heute erinnern sich alle an den Satz aus einer Debatte im Wahlkampf, mit dem Palin ihre aussenpolitische Kompetenz betonte: «Ich kann Russland von meinem Haus aus sehen.» Nur: Der Satz stammte nicht von ihr. Sondern von der Komikerin Tina Fey, die Palin in Amerikas berühmtester Sketch-Show «Saturday Night Live» parodierte.

Schon da zeigte sich: Was in der US-Politik Realität ist und was Fake, lässt sich manchmal kaum mehr sagen. Die politischen Sketches von «Saturday Night Live» bauen oftmals nicht mehr auf einer Handlung auf, die sich ein Drehbuchschreiber ausgedacht hat. Sondern auf Transkripten von Trumps Auftritten, Interviews oder Anhörungen im Kongress – vorgetragen von Schauspielern wie Alec Baldwin (als Trump) oder Robert De Niro (als Sonderermittler Robert Mueller). Das echte Leben in Trumps Amerika ist fürs TV-Entertainment grotesk genug.

Colberts Wende

Im Ed Sullivan Theater am Broadway geht Stephen Colbert die letzten Fragen aus dem Publikum durch. Er redet über Michelle Obama («erfrischend normal») und über seine liebsten Science-Fiction-Romane (seine Aversion gegen Trump wird nur noch von seiner «Star-Wars»-Besessenheit übertroffen). Dann verschwindet er hinter die Bühne, kehrt unter dem Jubel der Zuschauer zurück und hält seinen Eingangsmonolog. Es ist jener Teil der Sendung, der in den sozialen Medien am meisten geteilt wird. Heute beginnt Colbert mit dem frisch geborenen Sohn des britischen Prinzenpaars und leitet dann über zu – Trump. «Auch wir haben ein königliches Baby», sagt Colbert. «Es ist bereits seit zwei Jahren Präsident.»

Colbert war schon immer ein politischer Comedian, angefangen bei der Kunstfigur, die er ab 2005 in seinem «Colbert Report» spielte: ein aufgeblasener konservativer TV-Moderator von der Sorte, wie sie bei Fox News zu sehen sind. 2010 organisierte er in Washington mit Jon Stewart eine Gegenveranstaltung zu einer Kundgebung des damaligen Tea-Party-Anführers Glenn Beck. Im Jahr darauf gründete er eine vorgebliche Lobbyorganisation, die unbegrenzt Geldbeträge von anonymen Spendern entgegennehmen konnte. Auf diese Weise wollte er den Einfluss von Grossspendern in der Politik thematisieren.

2015 schliesslich übernahm er von David Letterman die «Late Show». Der Start war durchzogen – in seiner neuen Rolle als echter Colbert wirkte er plötzlich zahm. Bis zum 8. November 2016, dem Tag der Präsidentschaftswahlen. Colbert sendete damals live aus dem Ed Sullivan Theater, mit Musik und prominenten Gästen. Es war offensichtlich, dass hier eine Party für den Wahlsieg von Hillary Clinton steigen sollte. Die Affiche des Abends: Erstmals wird eine Frau das mächtigste Land der Welt regieren.

Wenn es um Trump geht, ist alles politisch. Selbst die Haare.

Als dann die ersten Hochrechnungen eintrafen, als sich abzeichnete, dass Trump diese Wahl gewinnen würde, kippte bei Colbert etwas. Aus heiteren Sprüchen wurden dunkle Prophezeiungen, aus Leichtigkeit wurde Schwere, und Colbert begann mit seinen Gästen Whiskey zu trinken. Nachdem Trumps Sieg so gut wie feststand, sagte er: «Ich kann dazu nichts Lustiges mehr sagen. Dabei ist das mein Job.» Als das Resultat offiziell war, wandte er sich direkt an die Zuschauer: «Wie konnte unsere Politik bloss so vergiftet werden? Wir sollten als Nation alles dafür tun, dass wir nie, nie wieder eine solche Wahl erleben.» Das war keine Satire mehr. Das war ein politischer Appell.

Seither geht es für Stephen Colbert aufwärts. Die Entscheidung, seinen täglichen Sendeplatz bei CBS zu nutzen, um den neuen Präsidenten zu bekämpfen, mag er spontan in der Wahlnacht getroffen haben. Ausgezahlt hat sie sich auf alle Fälle. Im September vor der Trump-Wahl lag er bei den Zuschauerzahlen noch deutlich hinter Jimmy Fallon, lange die unbestrittene Nummer eins unter den Late-Night-Hosts. Danach war alles anders. Schon im Februar 2017 erreichte er im Schnitt mehr als drei Millionen Zuschauer täglich und liess Fallon erstmals hinter sich.

Jimmy Fallon moderiert die «Tonight Show» bei NBC, die älteste Unterhaltungssendung im amerikanischen Fernsehen. Er hat sich nie ganz erholt von jenem Moment im Wahlkampf 2016, in dem er Trump als Gast im Studio hatte. Nach einigen wohlwollenden Fragen wuschelte er Trump durchs Haar. Fallon musste sich anhören, er sei Trump zu kumpelhaft begegnet. Das ging so weit, dass er sich vergangenes Jahr entschuldigte. Wenn es um Trump geht, ist alles politisch. Selbst die Haare.

Dann kam Jon Stewart

Die Schärfe, mit der Stephen Colbert, Trevor Noah und die anderen politische Satire betreiben, die Unnachgiebigkeit, die sie Trump gegenüber an den Tag legen, ist neu. Die Wurzeln dieses Stils lassen sich aber klar verorten: Als Jon Stewart Ende der 1990er-Jahre als Moderator der «Daily Show» anfing, war die Late-Night-Welt einfach, das Ziel der TV-Komiker bescheiden: Sie wollten die Amerikaner nach einem Arbeitstag zum Lachen bringen. Und sie wollten es auf eine Art tun, die möglichst viele Leute erreicht. Über Politiker witzeln: gern. Eine eigene politische Meinung vertreten: no way.

Dann kam Stewart, der sich mit der «Daily Show» auf dem Nischensender Comedy Central daranmachte, die politische Fernsehsatire neu zu erfinden. Den Durchbruch schaffte er im Nachgang zur Präsidentschaftswahl 2000 zwischen George W. Bush und Al Gore. Während das Land wartete, bis der Oberste Gerichtshof die Resultate aus Florida nachgezählt hatte, hing während Wochen alles in der Schwebe. In den Studios von CNN, Fox News und MSNBC schrien die Meinungsmacher um die Wette – Hysterie schon damals –, und Stewart erschien auf einmal als Stimme der Vernunft, der mit seiner Parodie auf das Gehabe der Nachrichtensender über dem Gezänk stand.

«Amerika wird sich 2020 entscheiden müssen, was es ist.»Jon Stewart, Satiriker

Die Vorgänge seien so absurd gewesen, dass die sogenannt seriösen Medien ihnen gar nicht mehr gerecht werden konnten, sagte einmal Madeleine Smithberg, eine der Erfinderinnen der Sendung. Stewart wurde zu einem der schärfsten Kritiker nicht nur der Bush-Regierung, sondern auch des amerikanischen Medienbetriebs, dessen grösste Fehlleistung – die unkritische Begleitung des Irak-Kriegs – das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in den Journalismus erschüttert hatte. Das ging so weit, dass Stewart, der selbst ernannte fake newsman, 2009 in einer Umfrage von «Time» zum vertrauenswürdigsten Nachrichtensprecher gewählt wurde.

Stewart stand für jeden erkennbar politisch links, auch wenn er betonte, dass er kein Aktivist sei. Letzteres ist bei seinen Nachfolgern nicht mehr so klar. Manche sagen sogar explizit, was sie mit ihrer Sendung anstreben: einen politischen Wandel. An einer Podiumsveranstaltung am Festival South by Southwest in Austin sprach Trevor Noah diesen Frühling über seine Ambitionen für die «Daily Show» während des Präsidentschaftswahlkampfs. «2016 sind viele Leute nicht wählen gegangen. Sie sagten sich: Ob Hillary oder Trump, das ist doch alles dasselbe.» Dieses Mal werde das anders: «Die Leute werden sich entscheiden müssen. Amerika wird sich entscheiden müssen, was es ist.»

Erfand die politische Fernsehsatire neu: Jon Steward in seiner «Daily Show». Foto: Getty Images

Deshalb werde sich in den kommenden Monaten vieles in seiner Sendung um die Demokraten drehen, sagte Noah, um die Kandidaten, die sich für die Präsidentschaft beworben haben. «Unsere Aufgabe ist es, euch Zuschauer zu informieren. Damit ihr im Wahllokal wisst, wofür euer Kandidat steht.»

Tatsächlich sind die zahlreichen demokratischen Bewerber, von Bernie Sanders über Kamala Harris bis zu Pete Buttigieg, inzwischen ständig in der «Daily Show» und anderen Sendungen zu sehen. Kirsten Gillibrand, Senatorin aus New York, gab ihre Kandidatur im Januar sogar bei Colbert bekannt. Late Night als Wahlplattform für die Demokratische Partei.

Was macht das mit der Comedy? Zweifellos gelangen den Satirikern in den vergangenen zwei Jahren grosse Momente. Wie jener im Mai 2017, als der bis anhin unpolitische Jimmy Kimmel den Monolog in seiner Sendung dazu benutzte, um über seinen neugeborenen Sohn zu sprechen, der an einem schweren Herzfehler litt. Unter Tränen erzählte Kimmel von der Operation und schloss: Wenn Trumps Republikaner mit ihrem Plan durchkämen, die Gesundheitsreform von Barack Obama rückgängig zu machen, hätten viele Amerikaner keine Versicherung mehr – und somit auch keine Möglichkeit, solche Operationen zu bezahlen. «Egal, ob wir Republikaner oder Demokraten sind, wir sind uns doch einig: Eltern sollten sich niemals entscheiden müssen, ob sie es sich leisten können, das Leben ihres Kindes zu retten.»

Selbst gute Pointen wirken sofort alt, werden überholt vom letzten wirren Tweet.

Lustig war auch das nicht, aber aufrichtig und eindringlich. Nach dieser Qualität streben auch John Oliver und Samantha Bee. Besonders Olivers Sendung «Last Week Tonight» nimmt sich in aufwendigen investigativen Beiträgen Themen an, die nicht bloss die Person Trump zum Inhalt haben, sondern die Politik seiner Regierung – von Interessenkonflikten in der Kohleindustrie zur Netzneutralität, die seine Administration abschaffen will. Auch hier: Comedy als Vehikel für politische Inhalte und anwaltschaftlichen Journalismus.

Für jeden grossen Moment, für jeden Beitrag, der über die blosse Empörung hinausging, gab es gefühlte tausend Witze, die so flach daherkamen wie der Präsident selbst. Oranger Teint, seltsame Haare, Kleinkind-Manieren: Alles schon gehört, alles schon gesehen. Und es ist ja auch nicht leicht: Selbst gute Pointen wirken sofort alt, werden überholt vom letzten wirren Tweet, der letzten Schlagzeile, der letzten Pushnachricht. So nehmen es auch viele Komiker wahr. In seiner Sendung «Annihilation» auf Netflix erzählt Patton Oswalt: «Die Leute sagen mir: ‹Ihr Comedians müsst so glücklich sein. All dieses Gratismaterial dank Trump!› Aber wissen Sie was? Es ist einfach zu fucking viel Material. Es ist ermüdend. Ich kann mich über etwas lustig machen, das er vor zwei Tagen tat, aber bis diese Sendung online geht, werden sich die Leute fragen: Halt, worum ging es da schon wieder?»

Propaganda für Konservative

Und was macht das mit dem Land? Mit einer Gesellschaft, in der sich die Menschen seit der letzten Präsidentschaftswahl ohnehin noch weiter in ihre Blasen von Gleichgesinnten zurückgezogen haben, zumindest was den direkten politischen Austausch betrifft? Als Jon Stewart nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 das erste Mal wieder auf Sendung ging, sich an sein Pult setzte und weinte, hatte er auch jene Amerikaner hinter sich, die politisch nichts mit ihm anfangen konnten. Weil alle spürten, dass da noch so etwas wie ein gemeinsames Fundament war, auf das sich Linke, Liberale und Konservative einigen konnten: Bei allen Differenzen eint uns die Liebe zu diesem Land.

Von Jon Stewarts Nachfolgern ist ein solcher Moment nicht zu erwarten. Weil sie, anders als er, nicht mehr über dem Gezänk stehen, sondern Teil desselben sind. Wie sehr sich die Dinge in den vergangenen Jahren nochmals aufgeheizt haben, merkt man spätestens dann, wenn Ausschnitte aus den Late-Night-Shows via soziale Medien auf den Bildschirmen jener Amerikaner landen, die mit den ständigen Angriffen auf Trump nichts anfangen können. Vor allem dann nicht, wenn die Angriffe dessen Wähler mitmeinen. Wenn Republikaner diese Witze sehen (selbst bei Fox News werden sie eingespielt, um zu zeigen, worüber sich die Trump-Gegner mal wieder lustig machen), würden sie eben nicht bloss ein paar einzelne Komiker sehen, schreibt das Intellektuellen-Magazin «The Atlantic», sondern alle Sender, die sie verbreiten. «Das ist genau das, was Donald Trump sie gelehrt hat: dass die ganze Medienlandschaft sie hasst, ihre Werte, ihre Familie, ihre Religion.» Die eigentlich an aufgeklärte Liberale gerichteten Shows würden so zu «Propaganda für Konservative».

Dass die Zuschauer in ihrer Weltsicht herausgefordert werden, scheint nicht zu den Zielen der Satiriker zu gehören.

Es ist ein düsterer Blick auf die Satire im Trump-Zeitalter. Aber vielleicht ist es zumindest so, dass die Politischeren unter den Late-Night-Hosts oft nicht anders handeln als der Präsident selbst: Sie bedienen ausschliesslich die eigene Basis und stellen die Mobilisierung über alles. Sie geben ihrem Publikum das Gefühl, in einem gespaltenen Land auf der richtigen Seite zu stehen, und bestätigen es in seinem Bild vom anderen Amerika, ohne dieses Bild je mit Schattierungen zu versehen. Dass die Zuschauer in ihrer Weltsicht herausgefordert werden, ihre Meinung nach einem Sketch oder einem Monolog mal überdenken, scheint nicht zu den Zielen der Satiriker zu gehören. Ebenso wenig machen sie sich die Mühe, die Einwohner des anderen Amerika zu erreichen, obwohl genau das dem aufklärerischen Gestus entsprechen würde, den sie pflegen.

Was zählt, ist nicht Applaus von möglichst vielen. Sondern möglichst lauter Applaus der eigenen Anhänger. So, wie ihn Colbert jeden Abend vom Publikum im Ed Sullivan Theater erhält und von all den Amerikanern an den Bildschirmen zu Hause, die den Präsidenten einfach nicht aus dem Kopf kriegen. Vielleicht noch viel länger, als ihnen lieb ist. (Das Magazin)