K.o. in der ersten Runde

Aus dem Telefon von Molly Regan kommt Gedudel. Dieses nervende elektronische Klimpern, das man hört, wenn man in einer Warteschlange hängt. Und Molly Regan hängt schon sehr lange in einer Warteschlange. So lange, dass sie das Telefon auf Lautsprecher geschaltet und auf den Tisch gelegt hat, damit sie die Hände frei hat, um ihre Unterlagen zusammenzupacken.

Es ist kurz vor zehn am Montagabend, und vor einer guten Viertelstunde hat Regan die Nummer der Zentrale der Demokratischen Partei von Iowa gewählt, um die ersten Ergebnisse des Präsidentschaftswahljahrs 2020 durchzutelefonieren. Ganz Amerika und der Rest der Welt warten darauf, alle wollen wissen, wer von dem knappen Dutzend Frauen und Männer, die seit einem Jahr um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten ringen, den ersten Stimmungstest gewonnen hat – jenes ebenso komplizierte und langwierige wie mythische Wahlverfahren namens «Caucus», das alle vier Jahre in Iowa stattfindet.

Doch als Molly Regan in Des Moines anruft, der Hauptstadt des Bundesstaats, nimmt kein hilfsbereiter Parteifunktionär ab. Stattdessen geht ein Anrufbeantworter ran. Das ist alles. Danach: Gedudel. Irgendwann wird klar, dass dieses Gedudel die Begleitmusik zu einem der grössten Desaster ist, welche die Demokraten in den vergangenen Jahren erlebt haben.

Triumph oder Tod?

In Iowa hat eine der wichtigsten Wahlen des Jahres stattgefunden. Eine Wahl, auf welche die Kandidaten monatelang hingearbeitet haben, in die sie Millionen Dollar gesteckt haben und deren Ausgang darüber entscheiden kann, ob sie in einigen Tagen überhaupt noch Kandidaten sind. Aber es gibt kein Ergebnis. Niemand weiss, wer in Iowa die Sieger sind und wer die Verlierer.

Der Abend beginnt ganz normal. Molly Regan, eine kräftige Frau Ende fünfzig und die Vizevorsitzende der Demokraten in Scott County, einem Landkreis im Osten von Iowa, hat schon viele Caucuses geleitet. Sie ist hier in der Gegend mit sieben Brüdern auf einer Farm aufgewachsen. Sechs der Brüder waren jünger als sie. «Ich weiss, wie man die Peitsche schwingt und für Ordnung sorgt», sagt sie. Deswegen war sie auch recht gelassen, als um sieben Uhr der Caucus begann.

Aber jeder Kandidat weiss am Tag nach dem Caucus vermutlich halbwegs genau, wie er am Abend zuvor abgeschnitten hat.

Eine Niederlage in Iowa kann für einen Kandidaten den politischen Tod bedeuten, ein Triumph kann ihn hingegen bis zur Nominierung tragen. Insofern hätten die Bewerber, die derzeit noch Chancen haben, die demokratische Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen, am Montagabend schon gerne erfahren, wer auf welchem Platz gelandet ist. Sie wissen genau, wie wichtig ein gutes Ergebnis in Iowa ist. Sie haben ein Jahr lang zwischen Maisfeldern und Schweinemastanlagen herumgestanden, sie haben in Wohnzimmern gehockt, um sich den Wählern vorzustellen, sie haben bei Dorffesten frittierte Butterstäbchen gegessen. Wahlkampf in Iowa ist Knochenarbeit. Da hat ein Kandidat am Abend des Caucus Day schon das verdammte Recht zu erfahren, ob es die Tortur wert war. Zumal am nächsten Wochenende schon die Vorwahl in New Hampshire ist.

Andererseits: Völlig blind sind die Kandidatinnen und Kandidaten nicht. Sie haben Mitarbeiter in allen Caucuses, und diese dürften am Montagabend recht genaue Ergebnisse aus den einzelnen Bezirken an ihre Wahlkampagnen gemeldet haben. Daraus ergibt sich zwar kein Gesamtbild – diese Daten zusammenzuführen, wäre ja gerade die Aufgabe der Demokratischen Partei in Des Moines gewesen, die Molly Regan und Hunderte andere Orts- und Kreisvorsitzende mit Gedudel und Anrufbeantwortergeschwätz abspeiste. Aber jeder Kandidat weiss am Tag nach dem Caucus vermutlich halbwegs genau, wie er am Abend zuvor abgeschnitten hat.

Der ungekämmte Senator

In Molly Regans Caucus-Bezirk, D42 in Davenport, sieht das Ergebnis nach zwei Stunden Gerede und Gelaufe und zwei Abstimmungsrunden so aus: Bernie Sanders, der ungekämmte Senator aus Vermont, der von einer sozialistischen Revolution in Amerika schwärmt, hat 42 Unterstützer. Elizabeth Warren, die Senatorin aus Massachusetts, die ebenfalls eine Revolution vorhat, aber vielleicht nicht eine ganz so sozialistische, hat 37 Stimmen. Und Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident, der wahrscheinlich auch irgendetwas will, hat nur 18 Stimmen, was damit zu tun haben mag, dass niemand so genau weiss, was dieses Irgendetwas ist, das er will. Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Andrew Yang – sie alle scheiden in Molly Regans Caucus nach der ersten Runde aus.

Doch aus anderen Gegenden werden am Montagabend auch Ergebnisse gemeldet, die ganz anders aussahen. Es gibt reichere, akademischer geprägte Bezirke als D42, in denen Pete Buttigieg abräumt und Bernie Sanders die Mindestzahl an Unterstützern nicht schafft. Oder in denen Elizabeth Warren beliebter ist als Sanders.

Niemand weiss, wer in Iowa gewonnen hat. Das bedeutet aber auch: Niemand weiss, wer verloren hat.

Was das unterm Strich heisst, blieb zunächst allerdings ein Rätsel. In Des Moines herrschte in der Nacht auf Dienstag über Stunden hinweg blankes Chaos. Die Wahlkampfteams waren wütend, die Demokratische Partei war zerknirscht. Was genau eigentlich schiefgegangen ist, konnte niemand schlüssig erklären. Offenbar hatte eine neue App nicht funktioniert, über welche die Ergebnisse aus den Bezirken an die Parteizentrale gemeldet werden sollten; offenbar waren auch einige Regeländerungen bei den Caucuses zu verwirrend. Einige Stunden nach Mitternacht teilte die Partei nur mit, dass man die Wahl nun von Hand auszählen und das Ergebnis im Lauf des Dienstags bekannt geben werde.

Für manche Kandidaten hat die Ungewissheit allerdings auch Vorteile. Niemand weiss, wer in Iowa gewonnen hat. Das bedeutet aber auch: Niemand weiss, wer verloren hat. Diese Verwirrung löste in der Nacht auf Dienstag einen bemerkenswerten Wettlauf der Kandidaten um die vorteilhafteste Interpretation eines Ergebnisses aus, das niemand genau kannte.

Wenn Joe Biden den Faden verliert, sagt erDann sagt er: «Na, ich hör dann hier mal auf.»

Elizabeth Warren war nicht ganz so fix. Sie wusste vermutlich, dass ihr Ergebnis nicht grandios ist. Zudem hatte Warren das Pech, dass sich während ihrer Rede Joe Biden ebenfalls zum nicht vorhandenen Wahlergebnis äusserte. Er baute sich vor einer Reihe amerikanischer Flaggen auf und verkündete: «Wir haben ein gutes Gefühl. Jetzt aber nach New Hampshire.» Abflug.

Biden hat das Problem, dass ihm diesen Optimismus niemand glaubt. Schon seit Tagen raunt und grummelt es in Iowa, dass Biden gleich im ersten Vorwahlstaat gefährlich stolpern, wenn nicht sogar stürzen könnte. Bis vor ein paar Wochen hat der frühere Vizepräsident in den Umfragen in Iowa zwar geführt. Aber seine Wahlkampfauftritte sind beklemmend. Biden plätschert und mäandert durch seine Rede, wie ein Bach, der sich im weichen Sand ein neues Bett sucht. Da hilft es auch nichts, dass ein nervöser junger Mitarbeiter ihm stets eine Mappe mit dem Manuskript aufs Pult legt. Die einzelnen Seiten sind darin sorgfältig in Klarsichthüllen abgeheftet. Trotzdem verliert Biden oft den Überblick. Manchmal merkt er, dass er abschweift. Dann sagt er: «Na, ich hör dann hier mal auf.»

Biden hat auch kein nennenswertes politisches Programm, schon gar keins, das mit den ehrgeizigen Plänen von Sanders oder Warren mithalten könnte. Im Grunde verspricht er nur eines: Dass alles wieder so schön wird wie damals, als er der Vizepräsident von Barack Obama war. Selbstbewusster – und mit weitaus grösserer Glaubwürdigkeit – erklären sich dann einige Stunden später Sanders und Buttigieg zu Siegern.

Fest steht allerdings, und davon können alle Siegesreden nicht ablenken: Der Wahlkampfauftakt der Demokraten war ein spektakulärer, katastrophaler, beschämender Fehlschlag.