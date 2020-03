Nur so ist Donald Trump zu schlagen

Donald Trump ist nicht unbesiegbar. Die Zustimmungsraten des Präsidenten haben die 50-Prozent-Marke kaum je überschritten, er ist fast immer «under water», wie die Amerikaner sagen. Kein Vergleich also zu George W. Bush oder Ronald Reagan, die beiden letzten republikanischen Präsidenten, die wiedergewählt wurden.

Das heisst allerdings noch nicht, dass die Demokraten Oberwasser haben. Nach diesem Super-Dienstag aber sehen sie zumindest klarer. Denn nun läuft es auf einen Zweikampf hinaus zwischen dem selbst erklärten demokratischen Sozialisten Bernie Sanders und dem Mitte-Politiker Joe Biden, der ein nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback hingelegt hat.

Die Gefahr besteht jedoch, dass sich die beiden ähnlich starken Blöcke, der radikale um Sanders und der moderate um Biden, in den weiteren Vorwahlen bis zum Nominierungsparteitag einen Abnützungskampf liefern werden, der nur einen Gewinner hervorbringt: Donald Trump. Wen auch immer die Demokraten unter Streit, Wut und Tränen nominieren würden, er hätte kaum Chancen gegen den Amtsinhaber.

Es braucht die jungen Wilden und die moderaten Mittelständler

Bernie Sanders hat zwar enthusiastische Anhängerinnen und Anhänger, aber sie sind eine Minderheit. Mehr als zwei Drittel der Amerikaner sagen, dass sie niemals einen Präsidenten wählen würden, der eine sozialistische Revolution ankündigt. Sehr wahrscheinlich würde Sanders mit seiner Niederlage sogar noch etliche Kongressabgeordnete mit in den politischen Abgrund reissen. Die Folge wäre, dass die Demokraten die 2018 mühsam erkämpfte Mehrheit im Repräsentantenhaus wieder verlören und Präsident Trump ungestört weiterregieren könnte.

Joe Biden wiederum kann nicht annähernd so begeistern wie Sanders, vor allem nicht die jungen Leute. Auch stellt er sich immer noch in den Schatten Barack Obamas, eine Lichtgestalt zwar, aber aus einer anderen Zeit. Obamas Wahlerfolge basierten auf einer Koalition weisser und ethnischer Minderheiten. Ausserdem nahm er die eher links gerichtete Basis wie auch die moderaten Wähler in den Vorstädten für sich ein.

Auf Letzteres muss der demokratische Präsidentschaftskandidat von 2020 fokussieren, egal, ob er Sanders oder Biden heisst: Wenn es ihm gelingt, eine Koalition zwischen jungen Wilden und moderaten Mittelständlern zu bilden, kann er Trump schlagen. Die Bildung dieser Koalition ist schwierig, aber alternativlos. «Wenn die Progressiven denken, sie könnten ohne die Moderaten gewinnen – oder die Moderaten ohne die Progressiven –, dann sind sie verrückt», schrieb Thomas Friedman, der renommierte Kolumnist der «New York Times».

Ein Kandidat Biden wie auch ein Kandidat Sanders müsste seine parteiinternen Kritiker umgarnen, etwa indem er dem unterlegenen Rivalen einen Ministerposten in der künftigen US-Regierung verspricht. Ein solcher Sprung über den eigenen Schatten ist dem ehemaligen Vizepräsidenten eher zuzutrauen als dem radikalen Senator aus Vermont.

Als Versöhner kann Trump nicht auftreten

Der Aufstieg Trumps sollte eigentlich dazu führen, dass sich moderate und linke Kräfte vereinen, obwohl sie zuweilen unterschiedlicher Meinung sind. Während Sanders Dinge verspricht, die er als Präsident kaum je halten könnte, da ihn der Kongress ausbremsen würde, hat sich Joe Biden von Anfang an auf Donald Trump eingeschossen. Nicht zu unrecht: Fast doppelt so viele Demokraten sagen, dass es wichtiger sei, den Präsidenten abzuwählen, als einen Kandidaten zu haben, mit dem sie in allen Fragen übereinstimmen.

Klar, der demokratische Kandidat sollte sich für erschwingliche Bildung, Waffenkontrolle und die Verbesserung der Krankenversicherung einsetzen – das Coronavirus dürfte Argumente liefern. Vor allem jedoch muss er als Kandidat der Einheit auftreten, zuerst der Demokratischen Partei und dann des ganzen Landes.

Denn da kann Trump nicht mithalten, er kann nicht als Versöhner einer Nation auftreten, die er weiter gespalten hat. Seine Strategie war «teile und herrsche», um mit der eigenen Basis zu gewinnen. Die Strategie des demokratischen Kandidaten muss daher «vereine und regiere» lauten.

Entscheidend ist, dass sich die Demokraten zusammenraufen. Eine Koalition, getragen von der Energie der Sanders-Fans und der Vernunft der Biden-Anhänger, kann Trump besiegen. Hilfreich wären auch die Milliarden von Mike Bloomberg, der sich nach der Pleite am Super-Dienstag aus dem Rennen genommen hat. In Anlehnung an den abgedroschenen Slogan, mit dem Bill Clinton 1992 die Präsidentschaftswahlen gewann, gilt für die Demokraten von 2020: It’s the coalition, stupid.