«Schlimmer als Honduras»: Trump legt gegen Baltimore nach

Der US-Präsident nennt die Hafenstadt einen «verseuchten Saustall». Jared Kushner hat Anteil an den von Trump scharf kritisierten Zuständen. Mehr...

In der Stadt an der US-Ostküste wurden vier Jahre in Folge mehr als 300 Menschen ermordet. Für die umstrittene Rückkauf-Aktion stand eine Viertelmillion Dollar zur Verfügung. Mehr...