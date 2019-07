«Sie ist länger US-Bürgerin als die First Lady»

«Wenn Ihr hier nicht zufrieden seid, könnt ihr gehen», schrieb US-Präsident Donald Trump am Montag auf Twitter. Die Nachricht, die sich an mehrere Demokratinnen richtete, schlägt weiterhin hohe Wellen. «Hier geht es um Liebe zu Amerika», schrieb Trump weiter. «Aber manche Leute hassen unser Land.»

Wer sind die vier Frauen, die den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen haben?

Zwar nannte Trump keine Namen, was er nach seiner Attacke auch betont. Er spielte jedoch unmissverständlich auf eine Gruppe vier aufstrebender demokratischer Abgeordneten im Repräsentantenhaus an. Die vier Frauen sind alle US-Bürgerinnen.

Als Teenager eingebürgert

Alexandria Ocasio-Cortez, geboren in New York, ist puerto-ricanischer Abstammung. Rashida Tlaib wurde in Detroit geboren und ist Tochter palästinensischer Einwanderer. Ayanna Pressley ist Afroamerikanerin, geboren in Chicago. Ilhan Omar kam in Somalia zur Welt, wurde jedoch schon als Teenager eingebürgert.

Ilhan Omar kam als Kind in die USA und wurde im Jahr 2000 eingebürgert. (15. Juli 2019) Bild: J. Scott Applewhite/AP/Keystone

Omar ist damit schon länger US-Bürgerin als Präsidentengattin Melania Trump. Präsident Donald Trump ignoriere mit seinen rassistischen Angriffen nicht nur die Wahrheit, ist in US-Medien zu lesen. Er ignoriere auch die Parallelen zur Einwanderungsgeschichte seiner eigenen Familie.

Als erster zog am Montag CNN-Moderator Jake Tapper den Vergleich. «Ilhan Omar kam als Kind in die USA und ist seit ihrer Jugend US-Bürgerin – länger als die First Lady», sagte Tapper.

CNN-Moderator Jake Tapper weist darauf hin, dass Ilhan Omar länger US-Bürgerin ist als Melania Trump. Video: CNN/Youtube

Omar wurde 2000 mit 17 Jahren US-Bürgerin, Melania Trump sechs Jahre später – 2006 mit 36 Jahren, ein Jahr nachdem sie den heutigen Präsidenten geheiratet hatte.

Die vier Kongressabgeordneten haben die Äusserungen des US-Präsidenten scharf verurteilt. Omar etwa schrieb unter anderem: «Als Kongressabgeordnete sind die Vereinigten Staaten das einzige Land, dem wir einen Eid geschworen haben. Deshalb kämpfen wir, um es vor dem schlimmsten, korruptesten und unfähigsten Präsidenten zu schützen, den wir je gesehen haben.»

Mr. President,



As Members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States.



Which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen. https://t.co/FBygHa2QTt — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 14, 2019

Trumps Twitter-Tirade begann am Sonntag, als er die Frauen aufforderte, in die Länder zurückzukehren, aus denen sie ursprünglich stammten. Auf Twitter schrieb er im Wortlaut:

«Es ist interessant zu sehen, wie ‹progressive› demokratische Kongressfrauen, die aus Ländern stammen, deren Regierungen eine vollständige und totale Katastrophe sind, die schlimmsten, korruptesten und unfähigsten auf der ganzen Welt [...], jetzt lautstark sind.»

Weiter schrieb Trump, die Frauen würden «den Vereinigten Staaten, der grössten und mächtigsten Nation der Welt, bösartig sagen, wie unsere Regierung geführt werden soll. Warum gehen sie nicht zurück und helfen, die total kaputten und von Verbrechen befallenen Orte zu reparieren, von denen sie gekommen sind?»

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

