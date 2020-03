Totgesagte leben länger

Bekanntlich leben Totgesagte länger, Joe Bidens politische Wiederauferstehung aber ist schon erstaunlich. Er verdankt sie afroamerikanischen Wählern sowie der Angst vieler gemässigter Demokraten vor Bernie Sanders.

War Biden noch vor Wochenfrist fast abgeschrieben, so schlug er sich nach seinem Erfolg in South Carolina auch am gestrigen Superdienstag weit besser als erwartet. Der von moderaten Demokraten befürchtete Durchmarsch von Bernie Sanders erfolgte nicht, Biden bleibt dem linken Senator aus Vermont somit auf den Fersen (zum Nachrichten-Ticker).

Dies könnte den Demokraten aufregende Tage beim Parteitag im Juli im Milwaukee bescheren, wo der Präsidentschaftskandidat gekürt wird. Noch stehen Vorwahlen in delegiertenreichen Staaten wie Florida, Ohio und New York aus, doch deuten die gestrigen Ergebnisse darauf hin, dass weder Bernie Sanders noch Joe Biden in Milwaukee über die zur Nominierung erforderliche absolute Mehrheit der Delegiertenstimmen verfügen wird (zur Infografik).

Horrorszenarien im Kampf gegen Trump

Einer der beiden wird mehr Delegierte auf seiner Seite haben als der andere, keiner aber dürfte die Zahl der erforderlichen 1991 Delegierten erreichen. In diesem Fall bieten sich mehrere Horrorszenarien an, die sämtlich die Partei vor dem Hauptwahlkampf gegen Donald Trump schwächen oder sogar spalten könnten.

Bernie Sanders beharrt darauf, dass der Kandidat mit den meisten Delegiertenstimmen nominiert wird, auch wenn er die vorgeschriebene absolute Mehrheit verfehlt. Aber es war Sanders, der 2016 nach seiner Niederlage gegen Hillary Clinton die gegenwärtige Regelung verlangte. Nun könnte sie sich im Gefolge von Joe Bidens überraschender Stärke am Superdienstag gegen ihn kehren.

Denn kaum dürfte der Parteitag, bei dem das demokratische Establishment in Form sogenannter «Superdelegierter» mitbestimmt, Bernie Sanders ohne die erforderliche absolute Mehrheit zum Präsidentschaftskandidaten salben. Zu gross ist die Furcht, dass die Partei mit ihm an der Spitze Kongressmandate verlieren könnte.

Fühlt sich Sanders indes wie schon 2016 um die Kandidatur betrogen, könnten seine Anhänger am Wahltag 2020 zuhause bleiben. Die Ergebnisse des «Super Tuesday» hätten dann vielleicht den Grundstein zu einer neuerlichen Niederlage der Demokraten gelegt.