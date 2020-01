Tritt Michelle Obama doch noch an?

Hören Sie sich den Podcast hier an:

Barack Obama ist ein Held in der Demokratischen Partei. Noch aber hat er nicht verraten, wen er sich am ehesten als Präsidentschaftskandidatin oder -kandidaten vorstellen könnte. Auch hielt er sich bisher bedeckt, wem er es zutrauen würde, Donald Trump am 3. November zu schlagen. Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass er kein Fan ist von Bernie Sanders. In Iowa und New Hampshire beginnen demnächst die Vorwahlen der Demokraten.

Generell sticht aus dem Kandidatenfeld der Demokraten keine charismatische Persönlichkeit heraus. Dabei hätte die Partei mit Michelle Obama jemanden in ihren Reihen, die die Massen elektrisieren könnte. Besteht die Chance, dass die ehemalige First Lady doch noch antritt, und sei es nur, um Trump aus dem Weissen Haus zu verjagen?

Über die Rolle der Obamas sowie anderer Ex-Präsidenten im amerikanischen Vorwahlkampf diskutieren in einer weiteren Folge des Tamedia-Podcasts «Entscheidung 2020» Christof Münger und Martin Kilian.

Die Sendung kann auch auf Spotify oder auf iTunes angehört und abonniert werden.