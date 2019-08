Trump-Berater bestätigt Kaufinteresse an Grönland

Grönland ist das einzige Land, das je aus der Europäischen Gemeinschaft ausgetreten ist. Was lässt sich aus dem Gröxit lernen? Mehr...

Die Eisschmelze in Grönland könnte ein vergessenes US-Nuklearprojekt zum Vorschein bringen. Der Zürcher Horst Machguth war bei der Untersuchung dabei. Mehr...

Am Wochenende hat sich eine gigantische Insel aus Eis von einem Gletscher in Grönland gelöst. Sie bewegt sich unaufhaltsam hin zu jener Stelle, wo einst die Titanic sank. Schiffe und Bohrinseln sind in Gefahr. Mehr...