Trump droht Online-Diensten wegen Benachteiligung

Bei dem Treffen gehe es um die «gewaltige Unehrlichkeit, Voreingenommenheit, Diskriminierung und Unterdrückung» konservativer Nutzer durch grosse Internet-Unternehmen, erklärte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zugleich deutete er Schritte gegen die sozialen Netzwerke an: «Wir werden sie damit nicht länger davonkommen lassen.»

A big subject today at the White House Social Media Summit will be the tremendous dishonesty, bias, discrimination and suppression practiced by certain companies. We will not let them get away with it much longer. The Fake News Media will also be there, but for a limited period..