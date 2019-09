Trump entlässt Sicherheitsberater John Bolton

US-Präsident Donald Trump hat die Entlassung seines nationalen Sicherheitsberaters John Bolton bekanntgegeben. Trump schreibt auf Twitter, er habe Bolton zum Rücktritt aufgefordert. Am Dienstagmorgen habe Bolton seinen Rücktritt eingereicht.

Trump begründet dies auf Twitter damit, dass er mit vielen Positionen Boltons nicht übereingestimmt habe. Bolton, der seit dem Frühjahr 2018 als Nationaler Sicherheitsberater im Weissen Haus diente, ist als aussenpolitischer Hardliner bekannt.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.