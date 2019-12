Trump Jr: «Bombardiert diese Demokraten mit Anrufen»

Der älteste Sohn von Donald Trump hat Anhänger des US-Präsidenten aufgerufen, demokratische Kongressabgeordnete mit Anrufen und Tweets zu bombardieren. Auf Twitter veröffentlichte Donald Trump Junior am Samstag eine Reihe von Kurzmitteilungen mit Twitter-Profilen und Telefonnummern von 31 Demokraten, die sein Vater umgehend weiter verbreitete.

Diese Demokraten hätten in der Vergangenheit gesagt, dass sie Trump unterstützten, und sie hätten gelogen, schrieb Trump Junior dazu. «Rufen Sie ununterbrochen an, twittern Sie ihnen, sagen Sie ihnen, dass das so nicht weitergeht & Sie sich im Nov daran erinnern werden.» In den USA wird im November 2020 gewählt.

Enough! These Democrats in Trump districts said they were with @realDonaldTrump. They lied! - Now now its time to hear from OUR MOVEMENT. Here’s a complete thread of their handles & phone #s. Call non-stop, tweet at them, tell them this will NOT STAND & you’ll remember in Nov! RT