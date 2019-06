Trump-Mininster schmeisst Amt noch vor Antritt hin

Noch bevor er offiziell als Verteidigungsminister angetreten ist, schmeisst Patrick Shanahan hin. Wie Trump auf Twitter schreibt, zieht er sich in sein Privatleben zurück.

Shanahan amtierte seit Beginn des Jahres bereits interimsmässig als Verteidigungsminister. Nun soll der bisherige Verwaltungschef des US-Heeres, Mark Esper, soll kommissarisch das Amt übernehmen.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!