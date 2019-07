Trump: «Sie sollten sich bei Amerika entschuldigen»

US-Präsident Donald Trump twittert erneut im Zusammenhang mit der von ihm losgetretenen Konfrontation mit vier weiblichen Abgeordneten der Demokraten. «Ich glaube nicht, dass die vier Kongressabgeordneten in der Lage sind, unser Land zu lieben.» Dies schrieb der Republikaner am Sonntag auf Twitter. «Sie sollten sich bei Amerika (und Israel) für die schrecklichen (hasserfüllten) Dinge entschuldigen, die sie gesagt haben», führte der US-Präsident zudem weiter aus.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!