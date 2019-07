Trump tritt vor gefälschtem Präsidentensiegel auf

Der US-Präsident Donald Trump hielt Anfang dieser Woche eine Rede in Washington. Diese richtete sich an die konservative Vereinigung Turning Point USA. Dabei stand er – wie so oft bei seinen Reden – vor dem Siegel des amerikanischen Präsidenten. Oder zumindest glaubte er das. Bei genauerem Hinsehen, handelte es sich nämlich nicht um das gewohnte Bild.

Normalerweise ist auf dem Siegel ein Adler zu sehen, der den Kopf nach links gedreht hat und in der rechten Kralle Pfeile hält. Das Siegel, vor welchem Trump seine Rede hielt, zeigte allerdings einen zweiköpfigen Adler, der anstelle der Pfeile Golfschläger hält.

Der zweiköpfige Adler erinnert stark an jenen des russischen Wappens. Es ist anzunehmen, dass das Siegel eine lustige Anspielung auf Trumps Versprechen ist, die angebliche Einmischung Russlands in die US-Wahlen untersuchen zu lassen. Die Golfschläger sollten wohl ein Seitenhieb darauf sein, dass der Präsident viel Zeit auf dem Golfplatz verbringt.

Weder das Weisse Haus noch Turning Point USA können sich erklären, wie es zur Zurschaustellung dieses Siegels kommen konnte, schreibt «Independent». Ein Sprecher der Organisation sagte aus, dass man noch immer herauszufinden versuche, wer dahinterstecke. (20min)