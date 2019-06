Trump verhängt «harte Sanktionen» gegen Iran

Trump hat «harte Sanktionen» gegen Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei verhängt. Khamenei sei für die destabilisierenden Aktivitäten des Iran «ultimativ verantwortlich», erklärte Trump am Montag.

«Wir werden den Druck auf Teheran weiterhin erhöhen», sagte Trump bei der Unterzeichnung der Anordnung im Oval Office. «Der Iran kann niemals Atomwaffen haben.»

«Wir haben nicht um einen Konflikt gebeten», sagte Trump weiter. Abhängig von der Antwort des Iran könnten die Sanktionen umgehend enden – oder sie «könnten von jetzt an Jahre dauern».

Trump war im Mai 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatte eine Politik des «maximalen Drucks» verkündet. Die seitdem verhängten US-Sanktionen treffen die iranische Wirtschaft schwer.

Zuletzt hatten die Spannungen zwischen dem Iran und den USA massiv zugenommen. Deutlich verschärft wurde die Lage am Donnerstag durch den Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch die iranischen Revolutionsgarden. Trump erwog daraufhin einen militärischen Vergeltungsangriff, sagte diesen aber nach eigenen Angaben kurzfristig ab.

«Diplomatische Lösungen» gefordert

Im Konflikt mit dem Iran haben die USA, Grossbritannien, Saudiarabien und die Vereinigten Arabischen Emirate gemeinsam «diplomatische Lösungen» gefordert. «Wir fordern den Iran auf, weitere Aktionen zu unterlassen, welche die regionale Stabilität bedrohen und fordern diplomatische Lösungen, um Spannungen zu deeskalieren», hiess es am Montag in der von den USA veröffentlichten Erklärung.

Die vier Länder äusserten sich erneut besorgt über einen Angriff der mit dem Iran verbündeten jemenitischen Huthi-Rebellen auf einen zivilen Flughafen in Saudiarabien sowie die Sabotage von Schiffen, für die Washington Teheran verantwortlich macht.

«Diese Angriffe bedrohen die internationalen Wasserwege, von denen wir für die Schifffahrt alle abhängen», hiess es in der Erklärung. «Schiffen und ihre Besatzungen muss es möglich sein, sicher internationale Gewässer zu passieren.»

US-Aussenminister Mike Pompeo führte am Montag in Saudiarabien und in den Emiraten Gespräche über die angespannte Lage. Zuvor hatte er mit Blick auf den Iran gesagt, Ziel der USA sei eine Koalition «nicht nur in den Golfstaaten, sondern in Asien und Europa, welche die Herausforderung begreift und bereit ist, gegen den weltgrössten Terrorismusförderer vorzugehen».

