Trump will Kandidatur offiziell machen

US-Präsident Donald Trump will in Kürze offiziell seine Bewerbung für eine Wiederwahl im kommenden Jahr verkünden. Zusammen mit seiner Frau Melania, Vizepräsident Mike Pence und dessen Frau Karen werde er am 18. Juni in Orlando im US-Bundesstaat Florida auftreten, schrieb Trump am Freitag auf Twitter und lud seine Anhänger zu «dieser historischen Veranstaltung» im Amway Center ein.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG