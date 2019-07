Trumps nächste Attacke – Menge skandiert: «Schickt sie zurück»

US-Präsident Donald Trump hat nach der Verbalattacke gegen vier demokratische Parlamentarierinnen nachgelegt. In einer 20-minütigen Schimpftirade forderte er die Frauen erneut auf, sie könnten das Land verlassen, falls ihnen seine Zuwanderungspolitik und seine Haltung gegenüber Israel nicht gefielen.

«Diese Kongressfrauen, ihre Äusserungen nähren den Aufstieg einer gefährlichen, militanten Links-Aussen-Bewegung», sagte der republikanische Präsident unter dem Grölen der Menge bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina am Mittwoch (Ortszeit). «Ich denke in einigen Fällen, dass sie unser Land hassen», sagte Trump vor Anhängern in Greenville in North Carolina über die Abgeordneten. Er ging vor allem die Demokratin Ilhan Omar aus Minnesota an, die als Kind aus Somalia in die USA geflohen war. «Schickt sie zurück!», skandierte die Menge in der Arena in einer Reaktion auf Trumps Verbalangriffe.

In Trumps Umgebung hiess es, er rüste sich mit den Attacken für den Wahlkampf im kommenden Jahr und wolle daher die Demokraten möglichst weit links wirken lassen. Alle vier Abgeordneten sind US-Bürgerinnen. Die Demokraten werfen Trump Rassismus vor. (sda/sz/red)